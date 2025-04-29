Erzurumspor'un PFDK Cezaları Protesto Ediliyor - Son Dakika
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Erzurumspor'un PFDK Cezaları Protesto Ediliyor

Erzurumspor\'un PFDK Cezaları Protesto Ediliyor

Erzurumspor, PFDK'nın verdiği cezaları adaletsizlik olarak değerlendirip TFF'ye başvuracak.

29.04.2025 20:59
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19 Nisan da oynanan ve İstanbulspor'un deplasmanda 2-1 kazandığı maçın ardından soyunma odasına giden koridorda olaylar çıktı. Erzurumspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilip ceza yağmuruna maruz kalırken İstanbulspor'un disiplin kuruluna dahi sevk edilmemesi Erzurumspor'u çileden çıkardı. Erzurumspor cephesi bu cezaları hak etmediklerini belirtip savunma hazırladı. 30 sayfalık raporun dikkate alınmadığını belirten Erzurumsporlu yöneticiler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını söyleyerek şu açıklamayı yaptı; " İstanbulspor maçı sonrası PFDK'nın kulübümüze verdiği cezalar, tarihte eşi benzeri görülmemiş skandal cezalardır. Bu cezalar Erzurumspor'a değil, Erzurum'a verilmiştir. 30 sayfalık savunmamızı dikkate almayan PFDK'ya karşı TFF Tahkim Kurulu'na itirazlarımızı yapacağız. Cumhuriyeti kuran bu kadim şehrin, her dönem bedel ödeyen Erzurumlunun yıllardır süren bu çift standart karşısında; sabrı taşmış, zincirler kırılmıştır. Daha fazla canımızın yanmasına müsaade etmemek adına toplumsal tepkimizi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tüm Erzurumlulara çağrıda bulunuyoruz. Siyaset, Bürokrasi, STK'larla, taraftarımızla, camiamızla birlikte en büyük kenetlenmeyi bu süreçte gerçekleştirmek zorundayız. Şehrimizin takımı göz bebeğimiz Erzurumspor'a reva görülen bu zulmü durdurmak adına birleşmeliyiz. Bu kıyımın, bu adaletsizliğin mutlaka sonuçları olacaktır. Takımımızın yanında duranlarla karşısında duranları da not ediyoruz. Tek başımıza da kalsak adalet haklarımızı korumak adına bize inanlarla mücadelemiz ilelebet sürecektir."

Erzurumspor'a PFDK tarafından verilen cezalar şu şekilde;

"1- ERZURUMSPOR FK'nın, 19.04.2025 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 23.625.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK'nın, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK'nın, Sportif Ekipman Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK'nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK'nın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 46.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK'nın, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK idarecisi İBRAHİM KINIK'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 111.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK idarecisi İBRAHİM KINIK'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK idarecisi CABBAR ERDOĞAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK görevlisi ÖMER FARUK ÖĞDÜM'ün, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2. ile FDT'nin 95/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 6 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK antrenörü YUSUF RANDA'nın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK antrenörü YUSUF RANDA'nın, müsabaka sonrası rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK antrenörü YUSUF RANDA'nın, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/1-b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK antrenörü SERKAN ZAİMOĞLU'nun, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK antrenörü EREN GÜRSOY'un, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK kaleci antrenörü AYHAN SÖĞÜTLÜ'nün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK sporcusu EREN TOZLU'nun, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK sporcusu KORAY KILINÇ'ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK sporcusu KORAY KILINÇ'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK görevlisi OSMAN ÖZKAN'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor'un PFDK Cezaları Protesto Ediliyor - Son Dakika

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