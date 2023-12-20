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Galatasaray'da 2 oyuncu eksik

"Galatasaray'da 2 eksik var""Boey kart sınırında""Günay Güvenç ilk kez 11'de""Feghouli eski takımına karşı forma giydi""Shota Arveladze yeni takımıyla ilk maçına çıktı""Karagümrük'te 5 eksik oyuncu bulunuyor"Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, - Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray, sahasında...

Galatasaray\'da 2 oyuncu eksik
20.12.2023 - 20:13,
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" Galatasaray'da 2 eksik var"

"Boey kart sınırında"

"Günay Güvenç ilk kez 11'de"

"Feghouli eski takımına karşı forma giydi"

"Shota Arveladze yeni takımıyla ilk maçına çıktı"

"Karagümrük'te 5 eksik oyuncu bulunuyor"

Sacit GÖNCÜ/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'in 16'ncı haftasının ileri bir tarihe ertelenmesi ile son maçına UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı maçında deplasmanda oynanan Kopenhag karşısında çıkmıştı. Teknik direktör Okan Buruk, Kopenhag karşılaşmasının 11'ine göre Fatih Karagümrük karşısında 6 değişikliğe gitti. Okan Buruk, Kopenhag deplasmanında oynayan Muslera, Sanchez, Angelino, Kaan Ayhan, Tete ve Zaha'nın yerine Fatih Karagümrük karşılaşmasında Günay Güvenç, Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Ziyech ve Mertens'e görev verdi.

Karşılaşmada kaleyi Muslera'nın yokluğunda Günay Güvenç'e emanet eden teknik direktör Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Nelsson, Abülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'dan oluşturdu. Orta sahada Torreira ve Kerem Demirbay'a görev veren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Ziyech orta alanda Mertens ve sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Buruk, en ileri uçta ise Icardi'ye görev verdi.

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşmasına şu 11 ile çıktı:

"Günay Güvenç, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi."

GALATASARAY'DA 2 EKSİK VAR

Galatasaray, Fatih Karagümrük mücadelesine iki oyuncusundan yoksun çıktı. Süper Lig'in 15'inci haftasında Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Fernando Muslera ve antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat edilen Sergio Oliveira karşılaşmada forma giyemedi.

BOEY KART SINIRINDA

Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılarda Sacha Boey kart sınırında yer alıyor. Fatih Karagümrük karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Boey'in mücadelede kart görmesi durumunda Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

GÜNAY GÜVENÇ İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yokluğunda Fatih Karagümrük karşılaşmasında kaleyi koruyan Günay Güvenç, ilk kez Galatasaray formasıyla bir karşılaşmada 11'de görev yaptı. Ligin 15'inci haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Muslera'nın yerine kaleyi devralan 32 yaşındaki file bekçisi, en son sarı-kırmızılı formayı ligin 11'inci haftasında oynanan Kasımpaşa maçında 60'ıncı dakikada sakatlanan Fernando Muslera'nın yerine oyuna dahil olarak giymişti.

FEGHOULI ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ

Fatih Karagümrük'te Sofiane Feghouli, Galatasaray maçıyla birlikte eski takımına karşı ilk kez forma giydi. 33 yaşındaki Cezayirli futbolcu, 2022-2023 sezonu başında Galatasaray ile olan sözleşmesi bitmiş ve serbest kalmıştı. Bir süre takım bulamayan Feghouli, Fatih Karagümrük ile 1.5 yıllığına sözleşme imzalamıştı. Ara transfer döneminin ardından Fatih Karagümrük formasını giyebilen tecrübeli oyuncu, bu sezon Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanan Galatasaray mücadelesiyle eski takımına karşı görev yaptı. 5 sezon Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli, 162 karşılaşmada oynadı. Bu müsabakalarda 34 gol ve 32 asistlik performans sergileyen Feghouli, sarı-kırmızılı forma altında 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.

SHOTA ARVELADZE YENİ TAKIMIYLA İLK MAÇINA ÇIKTI

Süper Lig'in 15'inci haftasında Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, geçtiğimiz hafta takımın başına Shota Arveladze'yi getirmişti. 50 yaşındaki teknik adam, ligin 16'ncı haftasının ertelenmesi ile birlikte ilk kez 17'nci hafta oynanan Galatasaray karışılaşmasıyla ilk kez takımının başında resmi bir maça çıktı. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Gürcü teknik adam, daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

KARAGÜMRÜK'TE 5 EKSİK

Fatih Karagümrük, Galatasaray karşısına 2 sakat ve 3 kart cezalısı olmak üzere toplamda 5 eksikle çıktı. Ligin 15'inci haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen file bekçisi Dituro ile Sturaro, Galatasaray mücadelesinde sakatlıkları sebebiyle forma giymedi. Öte yandan Ceccherini, Shukurov ve Güven Yalçın ise sarı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle mücadelede forma giyemeyen isimler oldu.

Fatih Karagümrük, Galatasaray karşılaşmasına şu 11 ile çıktı:

" Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Dresevic, Levent Mercan, Feghouli, Mendes, Eysseric, Rohden, Can Keleş, Lasagna."

Kaynak: DHA
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