Fatih Tekke Trabzonspor\'un Yeni Teknik Direktörü

Trabzonspor, ismi kulüp ile özdeşleşmiş teknik direktörlerinden Şenol Güneş'in görevine son verdi. Bordo mavili kulübün yeni teknik direktörü, kulübün eski kaptanlarından ve golcülerinden Fatih Tekke oldu.

Fatih Tekke imza töreninde "Ligin durumu ortada. Şu an Avrupa hedefi var, bu da kupadan geçiyor. Sıralamada belki ama gerçekçi olmak lazım. Kupa birinci hedef" dedi.

Bundan sonra kulüpte yönetici olarak görev alması beklenen Şenol Güneş de, Fatih Tekke'nin imza töreninde yer aldı.

Güneş, "Teknik anlamda bütün yetki Fatih Hoca'nın. Bizden bir şey isterse, destek veririz. Onun dışında işine karışmayacağız" diye konuştu.

Trabzonspor, 2021-22 sezonunda kazandığı lig şampiyonluğunun ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasında kalmış, bu sezon başında Şenol Güneş'i göreve getirmişti.

Ancak daha önce kulübü çeşitli defalar çalıştıran Güneş bu kez bir türlü istenen başarıyı yakalkayamadı. Güneş, çıktığı 26 resmi karşılaşmada maç başına 1,42'lik puan ortalaması elde etti.

Trabzonspor ligde 25 maç sonunda 32 puanla, lider Galatasaray'ın 36 puan gerisinde 11'inci sırada.

'Ali Kemal ve Hami'den sonra kavuk Fatih'e devredildi'

Fatih Tekke, 9 Eylül 1977'de Trabzon'da doğdu. Trabzonspor'un altyapısında yetişti, uzun yıllar takım kaptanlığını yaptı.

Trabzonspor'u yakından takip eden ve TRT Spor yorumcusu Barış Yurduseven, eski takım kaptanını "Bizim babalarımızın idolü Ali Kemal Denizci idi. Bizim idolümüz Hami Mandıralı idi. Bizden sonrasındaki jenerasyon için ise kavuk Fatih Tekke'ye devredildi" diyerek anlatıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Yurduseven'e göre Tekke, "Trabzonspor'un son mohikanıydı" ve "bir daha da kulüp altyapısından bu seviyede bir yetenek çıkmadı".

Trabzonpor'la üç Türkiye Kupası ve bir de Türkiye Süper Kupası kaldıran Tekke, 2004-05 sezonunda 31 golle ligin gol kralı oldu.

2006 yılında Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımına transfer olan Tekke, Rus takımının formasıyla 73 maçta 24 gol attı.

O dönem Zenit'te takım arkadaşı olan, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Sırp forvet Mateja Kezman, Tekke için "O çok yetenekli birisi ve eğer ben onun gibi yetenekli olsaydım uzun yıllardan bu yana Real'de oynuyor olurdum" .

Fatih Tekke 2010'da Zenit'ten ayrıldıktan sonra kısa süreliğine bir diğer Rus takımı Rubin Kazan forması giydi.

Rubin Kazan'la beş maça çıktıktan sonra yeniden Türkiye'ye dönen Tekke, 2010-11 sezonunda Beşiktaş'la sözleşme imzaladı.

Siyah beyazlılarla sadece 2 forma giyen futbolcunun kariyeri bunun ardından düşüşe geçti. Sezon sonunda MKE Ankaragücü'ne transfer olan Tekke daha sonra da Orduspor forması giydi.

2011-12 sezon itibarıyla da Orduspor formasıyla futbolu bıraktığını açıkladı.

Kariyeri boyunca 457 resmi maçta 179 gol attı, 61 asist yaptı.

Trabzonsporluların 'Fatih Sultan Tekke'si

Doğup büyüdüğü ve futbolcu olarak yetiştiği kentin Hami Mandıralı ile birlikte en büyük yıldızlarından biri olan eski milli futbolcu, taraftarlarca "Fatih Sultan Tekke" diye de anıldı.

Fatih Tekke, 2014-15 yılında Türkiye A2 Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak yeni kariyerine başladı. Aynı sezon Kayseri Erciyesspor'u çalıştıran Tekke, ilk kez teknik direktörlük unvanını da elde etmiş oldu.

Sırasıyla Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor'u çalıştıran teknik adam Anadolu kulüplerinde tecrübe kazandı.

2022-23 sezonunda yeniden İstanbulspor'un başına geçen Tekke, bu görevle birlikte Süper Lig'e adım atmış oldu.

Kasım 2023'te Alanyaspor'un başına geçen Tekke, sezon sonunda ligi 8. sırada tamamladı.

'Sabrın en az olduğu topraklarda deneyecek'

Tekke'nin karakterini "çok düzgün ve aşırı dürüst" olarak nitelendiren TRT Spor'dan Barış Yurduseven, "Bu konularda hiç esneklik göstermediği için de 'zor insan' olarak tanımlanıyor" diyor.

Tekke'nin "Futbolla barıştım, futbolculuğu çok sevseydim dünyanın en büyük kulüplerinde oynardım. Ama antrenörlüğü çok seviyorum. Çok çalışıyorum. Çok maç ve çok antrenör izliyorum" şeklindeki sözleri olduğunu hatırlatan Yurduseven şöyle devam ediyor:

"Bunlar başarının yollarına ekilmiş ekinlerdir. Maalesef ülkemizde insanlar skor tabelası ile ya da yakın ilişkilerle değerlendirildiği için bu tür insanlara henüz başarı ya da umut gözüyle bakılmıyor."

Tekke'nin futbolunu da karakterindeki inadına benzeten Yurduseven, deneyimli hocanın çağdaş futboldaki değişikliklerden asla taviz vermediğini söylüyor.

Ancak Yurduseven'e göre sportif olarak zor bir dönemden geçen Trabzonspor camiasının yeni teknik direktörüne sabır göstermeli.

"Fatih Tekke'nin yoluna ışık tutmak lazım...Sabrın sonu da başarı. Ama bunu sabrın en az yetiştiği topraklarda deneyecek Fatih Tekke."