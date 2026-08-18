Fenerbahçe, 17 yıllık hasreti bitirmenin 180 dakika uzağında - Son Dakika
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Fenerbahçe, 17 yıllık hasreti bitirmenin 180 dakika uzağında

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında lig ve grup aşamasında 17 sezondur yer alamıyor. Fenerbahçe, 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en önemli başarısını 2007-08 sezonunda çeyrek final oynayarak aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Olimpik Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe, 17 sezondur katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne 1 tur uzakta bulunuyor.

FENERBAHÇE DEVLER LİGİ'NE 180 DAKİKA UZAKLIKTA

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda lig aşamasına kalan sarı-lacivertli takımın, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için Fransız ekibini organizasyon dışında bırakması gerekiyor. Bu akşam oynanacak maçta avantaj arayacak İsmail Kartal'ın öğrencileri, 26 Ağustos'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak rövanş müsabakasıyla da turu geçerek 17 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor.

Organizasyona ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında da grup ve lig aşamasına kaldı. İstanbul temsilcisi, 2011-12 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gidemedi.

Fenerbahçe, 2013-14 sezonunun başında play-off turunda elenmesinin ardından UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2013-14 sezonunu şampiyon tamamlamasına karşın bu cezası nedeniyle organizasyonda yer alamadı.

Fenerbahçe, 17 yıllık hasreti bitirmenin 180 dakika uzağında

GEÇEN SEZON PLAY-OFF'TA ELENDİ

Fenerbahçe, geride kalan sezonda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde play-off aşamasında Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı.

Portekizli teknik adam liderliğinde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibini geçmeyi başaran Fenerbahçe, lig aşaması öncesi Benfica'ya elenerek turnuvaya katılamadı ve özlemini dindiremedi.

Fenerbahçe, 17 yıllık hasreti bitirmenin 180 dakika uzağında

11 KEZ ELEMELERİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, elemelerde daha önce 11 kez "Devler Ligi" hedefinden uzak kaldı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında ilk kez 2002-03 sezonunda eleme oynayan sarı-lacivertiler, Hollanda'nın Feyenoord takımını geçmeyi başaramadı. Sarı-lacivertliler 3. eleme turunda rakibine 1-0, 2-0'lık yenilgilerle boyun eğdi.

Fenerbahçe, 2006-07 sezonunda bu kulvarda 2. eleme turunda Faroe Adaları'ndan Torshavn ekibini sahasında 4-0, deplasmanda ise 5-0'lık skorlarla geçerken 3. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1 yenildiği rakibiyle sahasında 2-2 berabere kaldı ve turu Ukrayna ekibi atladı.

Fenerbahçe, 17 yıllık hasreti bitirmenin 180 dakika uzağında

Şampiyon tamamladığı 2010-11 sezonuna kötü başlayan Fenerbahçe, 3. eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımını geçmeyi başaramadı. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı eşleşmede evindeki karşılaşmada 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti.

"Devler Ligi"ne 2012-13 sezonunda 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Romanya'nın Vaslui ekibini eleyerek play-off'a yükseldi. Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-1 yenildiği rakibiyle İstanbul'da 1-1 berabere kalarak Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Şampiyonlar Ligi elemelerine 2013-14 sezonunda da 3. turdan dahil olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Salzburg takımını eleyerek play-off etabına adını yazdırdı. İngiltere'nin Arsenal takımıyla eşleşen Fenerbahçe, evinde 3-0, deplasmanda ise 2-0'lık skorlarla rakibine mağlup oldu.

Fenerbahçe, 2015-16 sezonunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla 3. eleme turunda eşleşirken evinde 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-0 yenilerek elendi.

Sarı-lacivertli ekip, 2016-17 sezonunda, Fransa'nın Monaco ekibiyle 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. İlk maçı sahasında 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, deplasmanda ise rakibine 3-1 ile boyun eğdi.

Fenerbahçe, 17 yıllık hasreti bitirmenin 180 dakika uzağında

Fenerbahçe, 2018-19 sezonunda 3. eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. Deplasmanda 1-0 yenildiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 2022-23 sezonunda 2. eleme turunda eşleştiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa'nın en büyük organizasyonuna katılamadı.

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Jose Mourinho yönetiminde İsviçre'nin Lugano ekibini 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 evinde ise 2-1'lik skorlarla geçerek adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sarı-lacivertliler bu turda Fransa'nın Lille ekibiyle karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden İstanbul temsilcisi, Kadıköy'de 1-0'lık skorla karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Rövanşın uzatma bölümünde rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, hedefine ulaşamadı.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon ise yine Mourinho yönetiminde 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek play-off turuna adını yazdırdı. Bu turda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, evinde golsüz berabere kaldığı rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek 11. kez organizasyona elemelerden katılamadı.

Fenerbahçe, 17 yıllık hasreti bitirmenin 180 dakika uzağında

İKİ ŞAMPİYONLUKTA UEFA KARARIYLA KATILIM SAĞLAYAMADI

Fenerbahçe, UEFA kararıyla Süper Lig'de şampiyon olduğu 2 sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteremedi. Süper Lig'de 2010-11 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gidemedi.

Fenerbahçe, 2013-14 sezonunun başında play-off turunda elenmesinin hemen ardından UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Sarı-lacivertli ekip, bu ceza sebebiyle söz konusu sezonda Süper Lig şampiyonu olsa da 2014-15'te Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı.

Fenerbahçe, 17 yıllık hasreti bitirmenin 180 dakika uzağında

DEVLER LİGİ'NE 6 KEZ KATILIM GÖSTERDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü. Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.

Fenerbahçe, 17 yıllık hasreti bitirmenin 180 dakika uzağında

EN BÜYÜK BAŞARISI ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-08 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti. Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Fransa, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

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