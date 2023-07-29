Ali Koç'tan tüm taraftarları mutlu edecek açıklama: 2-3 tane daha nokta transfer atışımız var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Ali Koç'un açıklamalarını canlı aktarıyoruz.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"BAŞARILI BİR SEZONU GERİDE BIRAKTIK"

9. seneye şampiyonluk özlemimiz taşındı. Son 12 yılın en iyi puan ortalamadı, 122 gol... Son 5 yılın şampiyonundan daha çok puan topladık. Avrupa'da 50. sıralara geldik. Sevilla'yı tek yenen takımız. 10 yıldır alamadığımız Türkiye Kupası'nı aldık. Bu açıdan bakarsak başarılı bir sezonu geride bıraktık.

"JESUS'DA ÜÇLÜ OYNATTI"

Derbi performansı... Büyük bir şampiyonluk beklentisi, erken şampiyonluk sözleri... Dünya Kupası'na kadar çok iyi oyun tarzı. Düşme hattındaki takımlara sahamızda kaybettiğimiz puanlar... Bu taraftan bakınca da başarısız bir sezon denilebilir. Herhalde bahtımız, şansımız da yaver gitmiyor. Vitor Pereira ile 3'lü savunma oynuyor diye yolları ayırdık. Hayatında 3'lü oynatmamış hoca, bizde 3'lü oynatmaya başladı. Hoca ile ilk konuşurken ilk sorumuz '3'lü oynatmıyorsun?' dimi oldu. 'Neden böyle yapıyorsun?' dediğimiz de ise'Siz anlamıyorsunuz, ben 3'lü oynatmıyorum' dedi. Bu da bize nasip oldu.

"2-3 TANE NOKTA ATIŞIMIZ VAR"

İyi bir transfer politikası izledik. İsmail Kartal, Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan ve Selahattin Baki ile yoğun bir çalışma yaptık. 2-3 tane daha nokta transfer atışımız var.

"TAKIMA SAHİP ÇIKMAK DURUMUNDAYIZ"

Hocamıza, takıma sahip çıkmak durumundayız. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi, Fenerbahçe camiasının kendisi. En ufak bir olayı, en büyük reaksiyonla yaşar olduk. Bu olumlu ve olumsuz böyle. Bir maç kazanıyoruz, bir transfer yapıyoruz ve havalarda uçuyoruz. Gazetelerde yazan transferler gerçekleşmiyor diye karaları bağlıyoruz. Bir transfer yaptık, bana mesaj yapıyor. 'Ayağınıza taş değmesin' diye. Yukarı çıkıyorum aynı kişi 'Allah belanızı versin' yazmış. Bu durum camiamızın damarlarına işlemiş. Başkanlığım bittikten sonra daha net açıklayacağım. Bindiğimiz dalı kesiyoruz.

"1959 GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR"

1959 öncesi için komisyon kuruldu. Doğru ama geç kalınmış karar. İnşallah karar verilir. Yoksa gereksiz tartışmalar devam edecek. Çok bekledik, acelemiz yok. Tarih gerekli şekilde araştırılsın. Türk topraklarında 1959'den önce futbol oynanıyordu ya da oynanmıyordu! Buna karar verilmeli! Bizim amacımız rakibimize üstünlük kurmak değil. Onlar için tarih hiçbir şey ifade etmiyor. Bunlar ilgili kurumlara baskı yapmaya çalışıyor. Ülkemizde bu durum var. Biz hakkımızın peşindeyiz. Biz efsanelerimizin emeklerinin peşindeyiz. Bu Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunun tarihi konusu. Süreç ilerledikçe pek çok takım çıkacak. Beşiktaş'ın da 5 şampiyonluğu var. Trabzonspor'un da talebi oldu, onu daha incelemedik. Bu Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kavgası değil.

"UYANIN FENERBAHÇELİLER"

Hakkımızı hukuk dışı söylemlerle gasp etmeye çalışanlarla anladıkları dilden mücadele edeceğiz. Bu kadar basit. İnanıyoruz ki, TFF en doğru süreci işleterek; kararlarını verecektir. 'Ayrıcalık değil adalet istiyoruz' diyenler var. Mertlikle cevap veriyoruz, başkanı sonra 'Siz neden mertlikle ilgili cevap veriyorsunuz?' diyor. Fişeği onlar işaretliyor. 'Suç mahalline ilk giden katildir' dediler geçen sene. Bakınca bu işe ilk nasıl girdiklerini gördünüz. Uyanın Fenerbahçeliler, tehlikenin farkında olun! Kombine isteyen arkadaşlar, uyanın.

"HİTABET SAHİBİ DEĞİL"

Panik içindeler çünkü 1 tane şampiyonlukları var 1959 öncesi. Biz işin parasında değiliz. Türkiye'de bu iş olumlu sonuçlanmazsa, yurt dışı süreci var. Yalanlarla algı yapmaya başladılar. Ya yanlış biliyorlar ya da kamuoyunu yanlış yönlendiriyorlar. Başvurumuz reddedilmiş! Külliyen yalan. Kamuoyu ve TFF'yi etkilemeye çalışıyor. Her konuda olduğu gibi. TFF Başkanı, senin kongre üyen ama kurullardaki insanların Fenerbahçeli olduğunu söylüyorlar. Haklı olduğumuz ortaya çıkacak, bu sebeple karşımıza çıkamıyorlar. Bir yöneticilerine söyledim, çıkın konuşalım diye. 'Senin karşına çıkamaz, hitabet sahibi değil' dedi.

"5 YILDIZ İLE ÇIKMAYACAĞIZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Kupa seremonisine 5 yıldızla çıktık. Komisyon kurulmasaydı, 5 yıldız ile çıkmaya devam edecektik. Küme düşmeye kadar cezası var. Hodri meydan duruşu yaptık. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz. Komisyon kararına saygı göstermek, TFF'yi baskı altına almamak için yıldızsız forma ile çıkacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti. Biz son derece tatminiz.

AZİZ YILDIRIM

Aziz Yıldırım yalan, iftira ve tehditlerle yine ortaya çıktı. Camia gücüne bu sezon her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Öyle bir ülkede, toplumda ve kültürde yaşıyoruz ki; yalanlara, iftiralara ve tehditlere cevap vermeyince, üstünüze yapışıyor. Kısa bir cevap vereceğim ve sezon sonuna kadar polemiğe girmeyeceğim. Bu gerilime en çok rakiplerimiz seviniyor. Zaman zaman ortaya çıkarak ayar vermeye çalışıyorlar. Sayın Yıldırım ve etrafındaki yancıları, hayal dünyasında yaşıyor. Fenerbahçe'nin başarısıyla ilgileri yok. Herkes bunu görüyor. Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyor olsaydınız, çok daha farklı bir duruş sergilerdiniz.

"CESUR OLMAYAN BİR LİDERSİNİZ"

Önüne hazırlanan metin koyulmuş. Metne sağdık kalamadı, saçma sapan çirkin, ayrıştırıcı söylemlerle gerçek iç dünyasını yansıtıyor. Saçma sapan ekonomik hesaplar... Neredeyse biz borçlu çıkacağız. Hangi birine cevap verelim. Kamuoyu önünde karşıma çıkma cesaretiniz varsa, her söylediğinize cevap veririm. O güne kadar Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır. Sayın Başkan, hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ama hiç de cesur olmayan bir lidersiniz. Biraz iyi niyetli olsaydınız, Fenerbahçe'ye yapacağınızı eleştirilerinizi dışarıda değil, kongre üyeleri önünde yapardınız.