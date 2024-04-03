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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), şiddetli saha olayları yaşanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı. Trabzonspor'a 6 maç ceza verilirken, Egemen Korkmaz'a 1, Fenerbahçeli Oosterwolde'ye 1 maç ceza verildi. Osayi Samuel ve İrfan Can Eğribayat ise para cezası aldı.

03.04.2024 14:25  Güncelleme: 14:33
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Şiddetli saha olaylarının yaşandığı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından açıklandı. Trabzonspor'a 6 maç ceza verilirken, Egemen Korkmaz'a 1, Fenerbahçeli Oosterwolde'ye 1 maç ceza verildi. Osayi Samuel ve İrfan Can Eğribayat ise para cezası aldı.

TFF, CEZALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 03.04.2024 tarih ve 69 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE'YE KENDİ SAHASINDA 6 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI

1- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 3.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT VIP PLATİNUM C, SOCİOS.COM TRA FAN TOKEN DOĞU ALT TRİBÜNÜ DOĞU ALT J, I, KUZEY KALE ARKASI KUZEY ALT J numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

EGEMEN KORKMAZ'A YASAK VE PARA CEZASI

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın, rakip takım sporcusuyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi

OSAYI SAMUEL'E CEZA VERİLMEDİ

2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL hakkında, 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,(oyçokluğu)

Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi

OOSTERWOLDE'YE 1 MAÇ CEZA

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

İRFAN CAN, 1 MAÇTAN MEN EDİLDİ

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT hakkında, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT'ın, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

FENERBAHÇE GÖREVLİLERİNE 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi KÜRŞAT ÇİFTLİK'in, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi OKAN ÖZKAN'ın, rakip takım antrenörüyle kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (20)

  • emrah bakansız: az olmuş en az 15 mac olmsi gerekirdi 77 34 Yanıtla
  • Volkan Dorak: Fenerbahçe ceza alacak mı? 36 35 Yanıtla Eski Tüfek.: Volkan Dorak...FB neden ceza alıcak sizce ,dayak yemediği ,kendini savunduğu için mi...yoksa hakemin yarıda maçı durdurmadığı için mi...ne saçma ve gerçeklerden uzak bir soru bu. 3 0
  • Murat Yılmaz: federasyon tırsmış 64 2 Yanıtla
  • Selma Demir: daha fazla verilmeliydi 53 12 Yanıtla
  • Ercan Hekim: En büyük korkum adaletsizliktir o da maalesef güzel ülkemde kol geziyor. 55 5 Yanıtla
  • ferhat eser: ts ye ödül vermişler resmen en az 12 maç ceza nerede ??????????????????????? 34 25 Yanıtla Murat Topal: Her yorumun altında işkembeden sallama ya, 12 maç ceza alacakmış, fb yaptığı holiganlıklardan kaç maç ceza aldı 0 0
  • cem akçay: Çok vermişler terörislere 23 21 Yanıtla
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