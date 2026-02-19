Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11\'leri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Mücadele, TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem, Sidiki Cherif.
Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.
