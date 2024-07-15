Fenerbahçe, Alanyaspor\'dan Oğuz Aydın\'ı transfer etti

Spor

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir" denildi.

ALANYASPOR DA AYRILIĞI DUYURDU

Alanyaspor da yaptığı açıklamayla anlaşma sağlandığını açıklayarak Oğuz Aydın'a teşekkür etti. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'ye transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Oğuz Aydın'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ödeme taksitler halinde yıllara yayılarak yapılacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Oğuz Aydın saat 23.00 sularında İstanbul Yeni Havalimanı'na geldi. Milli oyuncu, yaptığı açıklamada, "Çok Mutluyum. Söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı. Salı günü sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşmeye imzasını atacak. Resmi imzanın ardından ise sarı lacivertli takıma katılacak.

218 BİN EURO'YA ALANYASPOR ALDI

Hollanda doğumlu olan kanat oyuncusu, altyapıda AZ Alkmaar forması giyerken sonrasında Buca altyapısına geçerek Türkiye'ye adım attı. Buca sonrasında 2021- 22 sezonu başında 218 bin Euro bonservis bedeli ile Alanyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle son sezonundaki performansı ile Süper Lig'in dev ekiplerinin transfer listesine adını yazdırdı.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Alanyaspor forması ile toplamda 38 resmi maça çıkan ve attığı 13 golle takımının skor yükünü alan Oğuz, verdiği 8 gol pası ile de Akdeniz ekibinin en etkili ismi oldu.