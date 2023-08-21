Fenerbahçe, Samsunspor maçında 11'ler belli oldu - Son Dakika

Fenerbahçe, Samsunspor maçında 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Samsunspor maçında 11\'ler belli oldu
Son Güncelleme: 21.08.2023 20:02

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor'la karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

FENERBAHÇE 3 PUANLA BAŞLADI

Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçtan da galip ayrıldı.

İLK 11'LER

Samsunspor; Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Bola, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennaser, Fofana, Marius

Fenerbahçe; İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.

FRED VE CENGİZ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuşacak. Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahne alacak.

FENERBAHÇE'DE DOKUZ EKSİK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 9 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde, Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosunda yer almadı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Samsunspor maçında 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Samsunspor maçında 11'ler belli oldu - Son Dakika
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