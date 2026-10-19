Fenerbahçe, Slavia Prag maçıyla Çek takımlarına karşı 17. kez sahaya çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe, Slavia Prag maçıyla Çek takımlarına karşı 17. kez sahaya çıkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Slavia Prag ile karşılaşacak ve Çek takımlarına karşı 17. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Çek rakipleriyle oynadığı önceki 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi aldı; Slavia Prag ile 4. kez rakip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe, Çek takımlarına karşı 17. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, daha önce 16 resmi maçta karşılaştığı Çek takımlarına karşı 6 karşılaşmada galibiyete uzanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Yedi müsabakadan ise rakipleri galip ayrıldı.

Çek rakipleriyle ilk maçına 1983-1984 sezonunda çıkan Fenerbahçe, Bohemians Prag'a ilk maçta sahasında 1-0, ikinci maçta ise deplasmanda 4-0 yenildi.

1989-1990 sezonunda Sparta Prag'la UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 3-1 yenildiği maçın rövanşında İstanbul'da 2-1 kaybetti.

En ağır mağlubiyetlerden

Fenerbahçe, Çek takımlarına karşı ilk galibiyetini 21 Ekim 1992'de aldı. Sigma Olomouc ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, sahasında 1-0 galip geldi. Ancak bu maçın rövanşı, Fenerbahçe'nin tarihindeki en ağır mağlubiyetlerden birisi oldu.

Sarı-lacivertli takım, Çek rakibine deplasmanda 7-1 kaybetti.

2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag'la eşleşen Fenerbahçe, rakibini her iki maçta da 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan Fenerbahçe, son 16 turunda bir başka Çek temsilcisi Viktoria Plzen'le eşleşti. Rakibini deplasmanda 1-0 yenen sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki mücadeleden de 1-1'lik beraberlikle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

2021-2022 sezonunda Slavia Prag'a her iki maçta da 3-2 kaybeden Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda ise Slovacko'yu 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin Çek rakipleriyle oynadığı son maç geçen sezondu. UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'le eşleşen sarı-lacivertli ekip, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Slavia Prag ile 4. maç

Fenerbahçe, yarın karşılaşacağı Slavia Prag ile daha önce 3 kez rakip oldu.

2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda İsmail Kartal yönetiminde Slavia Prag'a rakip olan sarı-lacivertli ekip, her iki maçı da 3-2 kaybetmişti.

İki takım 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Prag'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1 galip tamamlamıştı.

Slavia Prag, Türk takımlarıyla 8. maçına çıkacak

Çekya temsilcisi Slavia Prag, daha önce Türk takımlarıyla 7 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlardan 3'ünü Fenerbahçe'ye karşı oynayan Slavia, 2 kez Beşiktaş, 2 kez de Sivasspor'la karşılaştı.

2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda Beşiktaş'la eşleşen Çekya temsilcisi, sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, İstanbul'da 4-2 mağlup olmuştu.

2022-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor'la aynı grupta yer alan Slavia Prag, her iki maçta da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçlar

Fenerbahçe'nin Çek takımlarıyla oynadığı 16 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Tarih

Maç

Skor

14.09.1983

Fenerbahçe-Bohemians Prag

0-1

28.09.1983

Bohemians Prag-Fenerbahçe

4-0

13.09.1989

Sparta Prag-Fenerbahçe

3-1

27.09.1989

Fenerbahçe-Sparta Prag

1-2

21.10.1992

Fenerbahçe-Sigma Olomouc

1-0

04.11.1992

Sigma Olomouc-Fenerbahçe

7-1

15.09.2004

Fenerbahçe-Sparta Prag

1-0

23.11.2004

Sparta Prag-Fenerbahçe

0-1

07.03.2013

Viktoria Plzen-Fenerbahçe

0-1

14.03.2013

Fenerbahçe-Viktoria Plzen

1-1

17.02.2022

Fenerbahçe-Slavia Prag

2-3

24.02.2022

Slavia Prag-Fenerbahçe

3-2

04.08.2022

Fenerbahçe-Slovacko

3-0

11.08.2022

Slovacko-Fenerbahçe

1-1

28.11.2024

Slavia Prag-Fenerbahçe

1-2

06.11.2025

Viktoria Plzen-Fenerbahçe

0-0

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiSlavia PragFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı Sebebi çok konuşulacak Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
12:24
5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
11:43
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 12:32:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Slavia Prag maçıyla Çek takımlarına karşı 17. kez sahaya çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei