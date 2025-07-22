Folcarelli'den Sağlık ve Hayat Felsefesi - Son Dakika
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Folcarelli'den Sağlık ve Hayat Felsefesi

Folcarelli\'den Sağlık ve Hayat Felsefesi
22.07.2025 12:19
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Trabzonspor'lu Tim Jabol Folcarelli, sağlık ve kariyeri hakkında içten açıklamalar yaptı.

Nurgül GÜNAYDIN/ TRABZON, –TRABZONSPOR'un Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, "Sihirli bir değneğim olsa herkese sağlık verirdim. Çünkü sağlık olmadan hiçbir şeyin anlamı olmaz" dedi.

Trabzon spor'un 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, bordo mavili kulüp dergisine konuştu. "Hayatım bir kitap olsaydı adı 'No Pain, No Gain' olurdu" diyen Folcarelli, yaşam felsefesinden korkularına, unutamadığı gollerden takım arkadaşlarına kadar pek çok konuda dikkat çeken cevaplar verdi.

'İLK PROFESYONEL MAÇIM, HAYATIMDAKİ EN MUTLU AN'

Futbolda yaşadığı en mutlu anı 'Profesyonel olarak oynadığım ilk maç' şeklinde tanımlayan Folcarelli, en üzücü an olarak ise "Oynamamış olsam bile, kupa finali" yanıtını verdi. Profesyonel futbol yaşantısında unutamadığı golün de yine ilk profesyonel golü olduğunu belirten oyuncu, saha içinde ise kendisini en çok kaybetmenin sinirlendirdiğini söyledi.

'GELİŞTİRMEM GEREKEN YÖNLERİM HALA VAR'

Teknik ve atletik yönlerini olumlu özellikleri arasında gösteren Fransız futbolcu, geliştirmesi gereken alanları ise şöyle sıraladı:

"Atletiklik, oyunu anlama ve üçüncü bölgede doğru teknik." Genç orta saha oyuncusu, profesyonel futbolculuk kariyerinin en zorlayıcı yönlerini ise "Sakatlıklar ve özgüven eksikliği" olarak tanımladı.

'EN BÜYÜK KORKUM'

Futbol dışında hayatına dair birçok soruya da içtenlikle yanıt veren Folcarelli, en büyük korkusunun "Anne ve babamın artık yanında olmayacağı gün" olduğunu söyledi. Hayattaki en önemli günün profesyonel sözleşmesini imzaladığı gün olduğunu belirten Fransız oyuncu, hayat felsefesini ise iki cümleyle özetledi: "Kimsenin sana yapamayacağını söylemesine izin verme, kendinle gurur duyana kadar asla durma."

'HAYALİMDEKİ SÜPER GÜÇ: IŞINLANMA'

Folcarelli, bir süper gücü olsa bunun ışınlanma olmasını istediğini ifade etti. Geçmişte bir gün yaşayacak olsaydı, vefat eden amcasıyla bir gün geçirmek isteyeceğini söyleyen Fransız oyuncu, ıssız bir adaya düşse yanına telefonunu alacağını çünkü sevdikleriyle iletişimde kalmak istediğini dile getirdi.

'FUTBOLCU OLMASAYDIM FİZYOTERAPİST OLURDUM'

Futbolcu olmasaydı fizyoterapist ya da başka bir spor dalıyla ilgilenmek istediğini ifade eden oyuncu, sağlığın hayatın en önemli unsuru olduğunu dile getirerek, "Sihirli bir değneğim olsa herkese sağlık verirdim. Çünkü sağlık olmadan hiçbir şeyin anlamı olmaz" ifadelerini kullandı.

En sevdiği aktivitenin arkadaşlarıyla vakit geçirmek olduğunu söyleye Folcarelli, favori aktörünü ise Denzel Washington olduğunu belirtti.

'ZUBKOV EN YETENEKLİ, BANZA EN KOMİK'

Takım arkadaşlarına dair görüşlerini de paylaşan Tim Jabol Folcarelli, takımın en yetenekli isminin Zubkov olduğunu söylerken, en çok güldüğü ismin Banza olduğunu ifade etti. En çok konuşan ismin Serdar olduğunu aktaran Fransız futbolcu, "En çok çalışan oyuncular kim?" sorusuna ise "Pedro, Danylo ve ben" cevabını verdi. En disiplinli futbolcu olarak Batagov'u gösteren Folcarelli, en iyi giyinen ismi "Antrenmana gelirken bu konuda kimse özen göstermiyor ama belki Uğurcan" şeklinde esprili bir şekilde ifade etti. "En yakışıklı oyuncu kim?" sorusuna ise "Bilmiyorum" diyerek yanıt verdi. Folcarelli en cömert kim sorusuna da "Herkes" yanıtını verdi.

'MESSİ TARİHİN EN BÜYÜĞÜ'

Küçüklüğünde ya da şu anda hayran olduğu futbolcular arasında " Iniesta, Busquets, Yaya Touré" isimlerini sayan Fransız orta saha, futbol tarihinin en büyük oyuncusunun ise Messi olduğunu ifade etti. Maçlardan önce ritüel olarak ailesini aradığını ve maç oynayacağı stadın videosunu arkadaşlarına gönderdiğini söyleyen oyuncu, uğurlu numarasının 26 olduğunu belirtti.

'EN İYİ TAVSİYE: HAYALLERİNE İNAN VE ONLAR İÇİN ÇABALA'

Aldığı en iyi tavsiyenin "Hayallerine inan ve onlara ulaşmak için elinden geleni yap" olduğunu aktaran oyuncu, asla affedemeyeceği şeyin ise "Dürüst olmamak" olduğunu ifade etti. Hayatında en çok sinirlendiği şey olarak "İkiyüzlülük" yanıtını veren Folcarelli, arkadaşlarına takılmanın kendisini en çok güldüren şey olduğunu söyledi. En sevdiği kişisel özelliğin "Nazik ve kibar olmak" olduğunu söyleyen oyuncu, sevmediği bir özelliğini de "Sorunları kendine saklamak ve bazı şeyleri son dakikaya bırakmak" olarak ifade etti.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Folcarelli'den Sağlık ve Hayat Felsefesi - Son Dakika

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