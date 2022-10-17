Futbol: Kadın Futbol Süper Ligi'nde görünüm - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Kadın Futbol Süper Ligi'nde görünüm

17.10.2022 11:20
Futbol: Kadın Futbol Süper Ligi'nde görünüm

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından A grubunda Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, B grubunda da Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından A grubunda Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, B grubunda da Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu.

2022-2023 sezonu açılış haftasında A grubunda deplasmanda Altay'ı 6-0'lık skorla yenen Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, grubunda puan cetvelinin en üst sırasına yerleşti.

B grubunda ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe de sezona grup lideri olarak başladı.

A grubunda ilk hafta sonuçları şöyle:

Wulfz Fatih Karagümrük- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0

Altay-Beşiktaş Vodafone: 0-6

Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 0-0

ALG Spor- Hatayspor: 3-3

İlk hafta maçlarının ardından A grubunda görünüm şöyle oluştu:

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ JK VODAFONE KADIN FUTBOL TAKIMI11006063
2.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK11002023
3.ALG SPOR10103301
4.HATAYSPOR10103301
5.FATİH VATAN SPOR10100001
6.HAKKARİGÜCÜ SPOR10100001
7.DUDULLU00000000
8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR100102-20
9.ALTAY100106-60

B Grubu

B Grubunda ise ilk hafta maç sonuçları şöyle oluştu:

Amed Sportif Faaliyetler- Konak Belediyespor: 1-1

Galatasaray Petrolofisi- Trabzonspor: 1-0

Bitexen 1207 Antalyaspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2

Ataşehir Belediyespor- Kireçburnu: 5-2

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe: 0-4

İlk hafta maçlarının ardından B grubunda puan durumu şöyle oluştu:

OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE11004043
2.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR11005233
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET11002023
4.GALATASARAY PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI11001013
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER10101101
6.KONAK BELEDİYESPOR10101101
7.TRABZONSPOR100101-10
8.BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ100102-20
9.KİREÇBURNU100125-30
10.BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR100104-40

YORUMLAR
500
Beşiktaş'tan Ghezzal ve Weghorst'un sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması Beşiktaş'tan Ghezzal ve Weghorst'un sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması İzmir haberleri! Altay'dan İzmir'deki kadın futbol ligi karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama İzmir haberleri! Altay'dan İzmir'deki kadın futbol ligi karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama Kadın futbolunda holigan terörü: sahayı ve tribünleri taşladılar Kadın futbolunda holigan terörü: sahayı ve tribünleri taşladılar
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Vodafone, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Kadın Futbol Süper Ligi'nde görünüm - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:59 Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu
16:57 Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti!
16:56 Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:20 Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 17:34:09. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Kadın Futbol Süper Ligi'nde görünüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement