B Grubu

B Grubunda ise ilk hafta maç sonuçları şöyle oluştu:

Amed Sportif Faaliyetler- Konak Belediyespor: 1-1

Galatasaray Petrolofisi- Trabzonspor: 1-0

Bitexen 1207 Antalyaspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2

Ataşehir Belediyespor- Kireçburnu: 5-2

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe: 0-4

İlk hafta maçlarının ardından B grubunda puan durumu şöyle oluştu:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol: Kadın Futbol Süper Ligi'nde görünüm - Son Dakika

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