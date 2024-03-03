Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı.
1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 FK liderliğini sürdürdü.
Ligde 22. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KEPEZSPOR
|20
|15
|4
|1
|41
|9
|32
|49
|2.ALİAĞA FUTBOL
|21
|14
|7
|0
|36
|11
|25
|49
|3.52 ORDUSPOR
|21
|11
|5
|5
|28
|18
|10
|38
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|21
|10
|6
|5
|25
|16
|9
|36
|5.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|21
|9
|5
|7
|31
|20
|11
|32
|6.EDİRNESPOR
|20
|9
|4
|7
|33
|20
|13
|31
|7.İNEGÖL KAFKASSPOR
|20
|8
|6
|6
|22
|22
|0
|30
|8.ARTVİN HOPASPOR
|20
|7
|7
|6
|26
|18
|8
|28
|9.MARDİN 1969 SPOR
|21
|8
|4
|9
|26
|23
|3
|28
|10.KARABÜK İDMANYURDU
|21
|8
|3
|10
|19
|30
|-11
|27
|11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR
|21
|8
|1
|12
|24
|35
|-11
|25
|12.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SK
|20
|5
|4
|11
|12
|25
|-13
|19
|13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|21
|2
|9
|10
|13
|33
|-20
|15
|14.MALATYA ARGUVANSPOR
|20
|2
|4
|14
|9
|32
|-23
|10
|15.TARSUS İDMAN YURDU
|20
|2
|3
|15
|13
|46
|-33
|9
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TPAO BATMAN PETROLSPOR
|20
|13
|6
|1
|35
|9
|26
|45
|2.TURGUTLUSPOR
|21
|13
|3
|5
|32
|21
|11
|42
|3.KARŞIYAKA
|21
|12
|3
|6
|39
|27
|12
|39
|4.EFELER 09 SPOR
|21
|11
|5
|5
|32
|25
|7
|38
|5.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR
|20
|9
|9
|2
|23
|13
|10
|36
|6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|21
|9
|4
|8
|26
|25
|1
|31
|7.KELKİT HÜRRİYETSPOR
|21
|8
|4
|9
|23
|25
|-2
|28
|8.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|20
|7
|3
|10
|23
|29
|-6
|24
|9.PAZARSPOR
|21
|6
|5
|10
|20
|24
|-4
|23
|10.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR
|21
|7
|2
|12
|17
|30
|-13
|23
|11.KEMERKENT BULVARSPOR
|20
|5
|7
|8
|14
|18
|-4
|22
|12.ERGENE VELİMEŞESPOR
|20
|6
|3
|11
|22
|30
|-8
|21
|13.AMASYASPOR
|21
|5
|5
|11
|17
|28
|-11
|20
|14.HACETTEPE 1945 SPOR
|20
|5
|4
|11
|19
|26
|-7
|19
|15.SAPANCA GENÇLİKSPOR
|20
|5
|3
|12
|25
|37
|-12
|18
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|21
|14
|6
|1
|42
|17
|25
|48
|2.MERKÜR JET ERBAASPOR
|21
|11
|9
|1
|37
|13
|24
|42
|3.BORNOVA 1877
|20
|10
|4
|6
|35
|22
|13
|34
|4.KUŞADASISPOR
|21
|8
|9
|4
|26
|22
|4
|33
|5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|20
|8
|8
|4
|31
|18
|13
|32
|6.SİLİVRİSPOR
|20
|8
|8
|4
|27
|20
|7
|32
|7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|21
|8
|7
|6
|21
|16
|5
|31
|8.OSMANİYESPOR
|21
|7
|5
|9
|22
|21
|1
|26
|9.FATSA BELEDİYESPOR
|20
|6
|8
|6
|16
|19
|-3
|26
|10.ONVO AĞRI 1970 SPOR
|20
|6
|7
|7
|24
|24
|0
|25
|11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|21
|4
|7
|10
|13
|26
|-13
|19
|12.AKHİSARSPOR
|20
|5
|3
|12
|16
|44
|-28
|18
|13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|21
|4
|4
|13
|14
|26
|-12
|16
|14.SİVAS DÖRT EYLÜL
|20
|5
|3
|12
|16
|32
|-16
|15
|15.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|21
|2
|8
|11
|11
|31
|-20
|14
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BITEXEN ADANA 1954 FK
|21
|16
|2
|3
|46
|16
|30
|50
|2.SEBAT GENÇLİKSPOR
|20
|12
|3
|5
|35
|20
|15
|39
|3.MUŞ 1984 MUŞSPOR
|21
|10
|6
|5
|31
|23
|8
|36
|4.BURSA YILDIRIMSPOR
|20
|9
|7
|4
|35
|25
|10
|34
|5.ORDUSPOR 1967
|21
|9
|6
|6
|41
|23
|18
|33
|6.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR
|21
|9
|6
|6
|24
|22
|2
|33
|7.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR
|21
|8
|8
|5
|28
|22
|6
|32
|8.BALIKESİRSPOR
|21
|5
|9
|7
|19
|25
|-6
|24
|9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR
|20
|5
|8
|7
|16
|21
|-5
|23
|10.İDAŞ ÇATALCASPOR
|20
|4
|9
|7
|18
|24
|-6
|21
|11.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR
|20
|4
|8
|8
|19
|30
|-11
|20
|12.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER
|21
|4
|7
|10
|25
|33
|-8
|19
|13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|20
|5
|4
|11
|12
|23
|-11
|19
|14.23 ELAZIĞ FK
|21
|5
|4
|12
|19
|36
|-17
|19
|15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|20
|4
|3
|13
|20
|45
|-25
|15
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