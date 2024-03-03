Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı.

03.03.2024 16:47
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TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı.

1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 FK liderliğini sürdürdü.

Ligde 22. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.KEPEZSPOR

20

15

4

1

41

9

32

49

2.ALİAĞA FUTBOL

21

14

7

0

36

11

25

49

3.52 ORDUSPOR

21

11

5

5

28

18

10

38

4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR

21

10

6

5

25

16

9

36

5.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR

21

9

5

7

31

20

11

32

6.EDİRNESPOR

20

9

4

7

33

20

13

31

7.İNEGÖL KAFKASSPOR

20

8

6

6

22

22

0

30

8.ARTVİN HOPASPOR

20

7

7

6

26

18

8

28

9.MARDİN 1969 SPOR

21

8

4

9

26

23

3

28

10.KARABÜK İDMANYURDU

21

8

3

10

19

30

-11

27

11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR

21

8

1

12

24

35

-11

25

12.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SK

20

5

4

11

12

25

-13

19

13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER

21

2

9

10

13

33

-20

15

14.MALATYA ARGUVANSPOR

20

2

4

14

9

32

-23

10

15.TARSUS İDMAN YURDU

20

2

3

15

13

46

-33

9

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.TPAO BATMAN PETROLSPOR

20

13

6

1

35

9

26

45

2.TURGUTLUSPOR

21

13

3

5

32

21

11

42

3.KARŞIYAKA

21

12

3

6

39

27

12

39

4.EFELER 09 SPOR

21

11

5

5

32

25

7

38

5.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR

20

9

9

2

23

13

10

36

6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

21

9

4

8

26

25

1

31

7.KELKİT HÜRRİYETSPOR

21

8

4

9

23

25

-2

28

8.SİLİFKE BELEDİYESPOR

20

7

3

10

23

29

-6

24

9.PAZARSPOR

21

6

5

10

20

24

-4

23

10.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR

21

7

2

12

17

30

-13

23

11.KEMERKENT BULVARSPOR

20

5

7

8

14

18

-4

22

12.ERGENE VELİMEŞESPOR

20

6

3

11

22

30

-8

21

13.AMASYASPOR

21

5

5

11

17

28

-11

20

14.HACETTEPE 1945 SPOR

20

5

4

11

19

26

-7

19

15.SAPANCA GENÇLİKSPOR

20

5

3

12

25

37

-12

18

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR

21

14

6

1

42

17

25

48

2.MERKÜR JET ERBAASPOR

21

11

9

1

37

13

24

42

3.BORNOVA 1877

20

10

4

6

35

22

13

34

4.KUŞADASISPOR

21

8

9

4

26

22

4

33

5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR

20

8

8

4

31

18

13

32

6.SİLİVRİSPOR

20

8

8

4

27

20

7

32

7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR

21

8

7

6

21

16

5

31

8.OSMANİYESPOR

21

7

5

9

22

21

1

26

9.FATSA BELEDİYESPOR

20

6

8

6

16

19

-3

26

10.ONVO AĞRI 1970 SPOR

20

6

7

7

24

24

0

25

11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ

21

4

7

10

13

26

-13

19

12.AKHİSARSPOR

20

5

3

12

16

44

-28

18

13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR

21

4

4

13

14

26

-12

16

14.SİVAS DÖRT EYLÜL

20

5

3

12

16

32

-16

15

15.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR

21

2

8

11

11

31

-20

14

NOT: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silinmiştir

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.BITEXEN ADANA 1954 FK

21

16

2

3

46

16

30

50

2.SEBAT GENÇLİKSPOR

20

12

3

5

35

20

15

39

3.MUŞ 1984 MUŞSPOR

21

10

6

5

31

23

8

36

4.BURSA YILDIRIMSPOR

20

9

7

4

35

25

10

34

5.ORDUSPOR 1967

21

9

6

6

41

23

18

33

6.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR

21

9

6

6

24

22

2

33

7.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR

21

8

8

5

28

22

6

32

8.BALIKESİRSPOR

21

5

9

7

19

25

-6

24

9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR

20

5

8

7

16

21

-5

23

10.İDAŞ ÇATALCASPOR

20

4

9

7

18

24

-6

21

11.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR

20

4

8

8

19

30

-11

20

12.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER

21

4

7

10

25

33

-8

19

13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR

20

5

4

11

12

23

-11

19

14.23 ELAZIĞ FK

21

5

4

12

19

36

-17

19

15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR

20

4

3

13

20

45

-25

15

Kaynak: AA

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