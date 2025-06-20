Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

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Galatasaray\'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor
20.06.2025 11:44  Güncelleme: 12:24
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Galatasaray\'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Galatasaray'ın 2024-2025 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğu için özel bir hatıra parası çıkarmaya hazırlanıyor. 925 ayar gümüşten üretilen para, 5 bin adet basılacak ve 2 bin 250 liradan satışa sunulacak.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste 3, toplamda 25. kez şampiyonluğa ulaştı.

2 BİN 250 LİRADAN SATIŞA ÇIKACAK

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğuna özel hatıra parası çıkarmak için çalışmalara başladı. Sanatçı Birsen Kendirci'nin tasarladığı hatıra parası, 925 ayar gümüşten üretiliyor. Beş bin adet basılacak para, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Yüksek koleksiyon değeri taşıyacak hatıra parası 2 bin 250 liradan satışa çıkacak.

Bir yüzünde kükreyen aslan figürü etrafında Galatasaray yazan parada 25. şampiyonluk vurgusu yapıldı. Paranın diğer yüzünde ise 5 yıldızlı Galatasaray logosu yer aldı. Basılan hatıra parasının üretim sürecini Anadolu Ajansı (AA) görüntüledi.

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

"GÜZEL BİR HATIRA PARASI ÜRETTİK"

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, yüksek koleksiyon değerine sahip bir para bastıklarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yıldız, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kısa sürede hatıra parasını hayata geçirdiklerini belirterek, "Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı aldı. Aynı zamanda 2025 yılındayız. Tüm 5'leri sıralayarak kazandığı bir şampiyonluk oldu. Biz de 5 yıldız, 2025 ve 25. şampiyonluğu dikkate alarak güzel bir tasarımla Galatasaray için güzel bir hatıra parası ürettik. Üretimin arka planında tempolu bir serüven yaşanıyor. Genelde bu tarz süreçler en az 3 ayımızı alır. Ancak sıcağı sıcağına piyasaya bu parayı sunabilmek için oldukça yoğun tempoda arkadaşlarımız gayret etti. Başta Genel Müdürümüz çok kararlı davrandı. Üretimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 15 günlük bir sürede tasarımı, hazırlığı, basılması, minelenmesi ve paketlenmesi tamamlanmış oldu. İnşallah uygun bir tarihte de hemen satışa çıkaracağız." diye konuştu.

Yıldız, paranın gümüş olması ve tasarımıyla ön plana çıktığını belirterek, "Genelde 38,61 ebatında para çalışıyoruz. Bunu gümüş okside olarak bastık. Gümüşün madeni olarak bir değeri var. Artı tasarımsal olarak çok güçlü bir yönü var. Onun bir değeri katıldı. Her ikisi de birleşince gerçekten iyi bir koleksiyon değere sahip bir para olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

"5 BİN ADET OLARAK PLANLANDI"

Şenol Yıldız, 5 bin adet paranın 2 yılda piyasaya sürüleceğini aktararak, "Hatıra parası, 5 bin adet olarak planlandı. Sertifikasına da öyle işlendi. Bu 5 bin adet ilk satışa çıktıktan sonra iki yıl içerisinde tamamlanıyor. İlk etapta 2 bine yakın para piyasaya sunulacak. Bunun da yüzde 30'luk bölümü elektronik mağaza üzerinden satılacak. Diğer kısmı da Beşiktaş'taki mağazamızdan satışa çıkacak." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

"BİR TARAFTAR GİBİ DÜŞÜNDÜM"

Hatıra parayı tasarlayan sanatçı Birsen Kendirci, Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, şampiyonluk coşkusunu hissederek çalıştığını dile getirdi.

Paranın tasarımsal özelliklerinden bahseden Kendirci, "Galatasaray'ımızın 25. şampiyonluğunu ön plana çıkarmak adına logodan ziyade aslan figürünü kullanmak istedik. Aslan, güçlüyü simgeler. Güçlü ve ihtişamlı durması adına aslan figürünü kullandık. İhtişamı arttırmak ve aslanın 25. şampiyonluğunu haykırması için çizgiler kullandık." dedi.

Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Kendirci, "Taraftarlık duygusunu içten içe benimsedim. Bu tasarımı özenle yaptım. Taraftarlığın da artısını yaşadım. O ihtişamlı şampiyonluk duygusunu hissettim. Yaşadığım mutluluk tasarımla birleşti. Bunun da artısını yaşadığımı düşünüyorum. Galatasaray coşkusunu hisseden taraftarlardan biriyim. Benim için gurur verici bir olay. Yaşadığımız 25. şampiyonluk ve alınan 5. yıldızla ilgili böyle bir çalışmayı yapmak benim için mutluluk verici. Biraz acil oldu ama en iyisini yapmak adına çalışan personelden ziyade bir taraftar gibi düşündüm. Taraftarlarımıza ve spor camiasına hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Hatıra paranın sertifikasında ismi yer alacağı için gururlu olduğunu aktaran Kendirci, "Her hatıra paramızda olduğu gibi bunda da bir sertifika olacak. Hatıra parayı satın alan kişilere sertifika verilecek. Üzerinde paranın görselleri, teknik özellikleri ile tüm futbolcuların isimleri yer alıyor. Burada sanatçı olarak adımın geçmesi benim adıma gurur verici." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Galatasaray, Ekonomi, Finans, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    iyice şımarıkoldu bunlar 2 4 Yanıtla
  • 145353:
    bakanlığın başka işi yokmu..!! 1 5 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    para basma isi darphanededir .gsnin talebi uzerine basim gerceklsmistir .kafasina gore basamaz. 3 2 Yanıtla
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