Galatasaray'dan büyük proje! Kasaya girecek para borçların yarısını ödeyecek

Mecidiyeköy arazisine yapılacak rezidansların tanıtımında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Sponsorluk anlaşmalarının önemine değinen Özbek, projeden kulübün kasasına girmesini bekledikleri miktarı da paylaştı.

"KASAYA MİNİMUN 1 MİLYAR TL GİRECEK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Bu rakamdan bahsediyoruz ama harcamalar da olacak. Rezidans haline gelmesinin harcamasını Galatasaray Spor Kulübü yapacak. Orada Sevgili Erden'in büyük katkısı var. Harcamalar yapıldıktan sonra Galatasaray'ın kasasına girecek minimum rakam 1 milyar TL'dir." dedi.

Dursun Özbek'in açıklamalarının devamı şöyle:

"YATIRIM FIRSATI OLARAK BAKIN"

Florya ve Kemerburgaz projelerimizin hızlanması açısından da Mecidiyeköy projemiz büyük önem arz ediyor. Projemizin adı Leo! Galatasarayımız'a yakışan aslan gibi bir proje olacak. Tüm Galatasaraylılar, buna bir yatırım fırsatı olarak baksın.

"KESİN RAKAM SÖYLEYEMİYORUZ"

Yatırım miktarı takribi 100-150 milyon TL arasında değişiyor. Günlük fiyatlar hızla değişiyor. O yüzden kesin rakam söyleyemiyoruz. Burası çok güzel, çok önemli bir rezidans olacak. Dolayısıyla onun hak ettiği bir harcama şeklinde olacağız. Gerek dekorasyonu, gerek işletme sistemiyle. Herkesin tercih edeceği, herkes için yatırım fırsatı olacak bir gayrimenkul olacak.

"KİMSE MERAK ETMESİN"

Galatasaray'ın mali yapısı itibarıyla bu harcamayı nasıl yapacak sorusu gündeme geldi. Proje finansmanının nasıl yapılacağı titiz bir projeyle yapıldı. Erden Timur kardeşim burada finansman ve proje açısından büyük destek veriyor. Daha önce genel kurul üyelerine söz verdiğimiz şekilde takibi ve yapılacak açık ihaleler açısından hayata geçecektir. Herhangi bir gecikme söz konusu değildir. Kimse merak etmesin. En kısa sürede projeyi hayata geçireceğiz. Galatasaray'ın finansal yapısını güçlendirmek, Bankalar Birliği anlaşmasındaki kredi borcumuzun bir kısmının ödenmesi açısından büyük fayda sağlayacaktır bu proje.

"GALATASARAY EN İYİ DURUMDA OLAN KULÜPTÜR"

Galatasaray Spor Kulübü, ağır bir borç yükü altındadır. Her ne kadar Galatasaray, rakiplerimiz itibarıyla kıyaslandığında, bu Bankalar Birliği konsorsiyumunun ifadesi, Galatasaray en iyi durumda olan kulüptür. Rakiplerimize oranlar en iyi durumda olmamız, mevcut borç yükünden kurtulmamamız anlamına geliyor. Galatasaray her alanda en iyi olmak zorunda. Bizim Bankalar Birliği anlaşması gereği 2.2 milyar TL kredi borcumuz var. Uzun vadeli, bugün itibarıyla faiz miktarı kabul edilebilir orandadır ama Galatasaray Spor Kulübü, günde 1 milyon TL'ye yakın faiz ödüyor. Bu şartlarda kulübün istenen seviyeye gelmesi, sportif başarı yakalaması mümkün değil. Genel kurula bunu anlattık. Buradan çıkış için de mevcut gayrimenkulleri değerlendirmeliyiz. Gayrimenkulleri, bugünkü durumuyla satmaya kalksak borcumuzu kapatmıyor. Onun için şunu tercih ettik; biz bu elimizdeki gayrimenkulleri geliştirelim. Farklı bir boyut ortaya çıkıyor o zaman. Elbette geliştirirken çok önemli iş ortaklarına ihtiyaç duyuluyor.

"BUNLARIN HEPSİ ÇOK NET PLANLANDI"

Mecidiyeköy binası ile birlikte borcumuzun neredeyse yarısını kapatıyoruz. Bu operasyonun süratli bir şekilde olmasını umuyor, bu paranın hızlı bir biçimde kasamıza gelmesini bekliyoruz. Galatasaray kasasına gelen paranın yarısı, borcu kapatmaya gidiyor. Mecidiyeköy binasındaki gelen parayı finansal mühendislikle artırdıktan sonra yarısını Bankalar Birliği'ndeki kredimizi ödedikten sonra borcumuz yarı yarıya azalacak. Diğer yarısı da Florya ve Kemerburgaz projelerimize destek verecek bir fon olarak kullanılacak. Bunların hepsi çok net planlandı. Başlangıç noktası Mecidiyeköy projesi.

"GALATASARAY'IN FİNANSAL BAĞIMSIZLIĞINI KAZANACAĞIZ"

Borcun yarısını kapatınca tamam mı? Hayır! Mecidiyeköy'ü takip edecek projeler var. İnşaatlara başladık. Kemerburgaz çok önemli ve Galatasaray'ın geleceğini hazırlıyor. Florya projesinin sonuna yaklaştık. Mecidiyeköy'den gelecek para, hareket kabiliyetimizi hızlandıracak. Borcumuzun tamamının kapatılması Florya projesiyle olacak. Sadece borcu kapatmayacağız, 25-30 yıl boyunca finansal bağımsızlığını kazanacağız Galatasaray'ın. Oradan gelecek parayla kurulacak fonlarla; altyapı, yeni gayrimenkul edindirme, voleybol, basketbol gibi alanları destekleyici kaynak olacak. Ana para sabit olarak fonda kalacak. Gelen yönetimler, bu paranın getirisiyle mevcut projelerini yürütmek zorunda olacak.

"MECİDİYEKÖY PROJESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Galatasaray'ın kapalı spor salonu da gündeme gelecek. Bunları yapmak zorundayız. Tesisleşmede bilinçli hareket etmemiz lazım. Tesislerimiz çok eskidi. Dolayısıyla, bu tesisleşmeye kaynak olacak Mecidiyeköy projesi çok önemli. Galatasaray'ın bir misyonu var. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren ilk kurum. Kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in dediği gibi Avrupa'yla rekabet etmek ve yenmek gibi bir misyonumuz var. Bu sadece futbol için değil. Judo, yelken gibi sporlarda olimpiyata katılacak ülkemize sporcu yetiştiriyoruz. Misyonumuz bu. Bu harcamalardan şikayet etme durumunda değiliz. Misyonumuzu yerine getirmek için finansal yapıyı güçlendirmeliyiz. Galatasaray sadece bir futbol kulübü değildir. Gelirlerin düştüğü bu dönemde finansal yapının güçlenmesi şart.

"HEPİNİZİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Sportif faaliyetlerden kar edemiyoruz. Oyuncu ihraç eden bir ülke değiliz. O zaman biz misyonumuzu devam ettirebilmek faaliyet dışı alanlardan gelir üretmek zorundayız. Bu dijital dünya olabilir. Bunun için de çalışmalarımız. Gayrimenkul dünyası olabilir. Bu alanda da çalışmalarımız var. Galatasaray'ın marka değerini her imkana yansıtmalıyız. Biz mali yapıdaki bağımsızlığa kavuşmayı diliyoruz. Bunun için de hepinizin desteğine ihtiyacımız var.

"HEP BERABER OLACAĞIZ"

Sevgi iklimi içinde hareket etmeliyiz. Artık zaman, o zaman. Buradan öteye köy yok. Hep beraber olacağız. Bu birlikteliğin Galatasaray'a yansımasının ne kadar faydalı olacağını göreceğiz.