Rıdvan Dilmen'den 7-0'lık Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası bomba sözler: Döverdik herhalde onu - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen'den 7-0'lık Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası bomba sözler: Döverdik herhalde onu

13.11.2022 00:20

Galatasaray'ın Başakşehir'i 7-0 mağlup ettiği mücadeleyi yorumlayan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarından önce birisi gelse dese ki skorlar böyle böyle olacak diye. Döverdik herhalde onu." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Tarihi skorla biten mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5'ta değerlendirdi.

"ACAYİP ŞEYLER OLDU"

Bugün oynanan maçlardaki skorlara değinen Dilmen, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarından önce birisi gelse dese ki skorlar böyle böyle olacak diye. Döverdik herhalde onu. Galatasaray'a karşıyı bırak 11'e 11 bitmiş maç ve Başakşehir 7 gol yemiş.Acayip şeyler oldu." ifadelerini kullandı.

'Acayip şeyler oldu' diyen Rıdvan Dilmen canlı yayında bombayı patlattı: Döverdik herhalde onu

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının devamı şöyle:

"TARİHİNİN EN KÖTÜ FUTBOLUNU OYNADI"

Beşiktaş maçında Galatasaray 2 golden sonra 4-5 tane de pozisyona girmişti. Bugün olmayanlar da gol oldu işte. 11-12 tane pozisyonu var 7'si gol oldu bu sefer. Başakşehir'in 1 tane pozisyonu yok, Muslera'nın kurtardığı top yok. Başakşehir tarihinin en kötü futbolunu oynadı.

"SKOR ÇOK ÇARPICI"

Galatasaray maçı fazlasıyla hak etti, Başakşehir'de bu skoru hak etti. Futbol pandemi döneminden skora garip garip skorlar çıkardı. Fenerbahçe'nin 2-1 yenilmesi falan sürpriz tabii ama bu skor çok çarpıcı. Geç gelen transferler, geç anlaşılmıştı bence Okan hocayla. Kamp yapmadan gelen oyuncular da oldu. Galatasaray Antalya, Ümraniye maçları gibi maçlarda iyi değillerdi skor gelmesine rağmen. Bence 2 kere kötü oynadılar ikisinde de mağlup oldular. Onlar da 10 kişi kaldıkları maçlardı.

"İYİ OYUNCU OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"

Kerem'i gollerle ölçerseniz hata yaparsınız, geçen hafta özgüvenini kaybetmemiş halde görüyorduk bugün de 3 gol attı. 3 değil 1 atabilirdi. Geçen hafta atması mesela ama iştahını kaybetmemişti. İyi oyuncu mu kötü oyuncu mu diye bakalım. İyi oyuncu olduğunu herkes biliyor zaten.

"GEÇEN HAFTA 3 YİYEREK SİNYALİ VERMİŞLERDİ"

Bir yanda dinlenmeye artık ihtiyacı olan Fenerbahçe, bir yandan form durumu yeni yeni yukarı çıkan ve böyle bir galibiyetle çıkışını zirveye çıkaran Galatasaray, bir yanda teknik direktör değiştiren Beşiktaş, bir yanda Trabzonspor geçen seneki coşkusundan uzak görüyoruz. Başakşehir de fena gitmiyordu, geçen hafta 3 yiyerek sinyali vermişlerdi.

"BU MAÇI UNUTMAYACAK"

Emre Belözoğlu bu kadroyu çıkaracağını tahmin etmiyordur Perşembe günü muhtemelen. Rakip analizine bakıldı ve bu kadro çıktı diye düşünüyorum. Serdar çıksa bugün ne olacaktı. Okaka'yı bari oyuna sokma mesela, devam et olduğu gibi. Emre Hoca bu maçı unutamayacak.

"MAÇTA HAKEMLİK BİR ŞEY YOKTU"

Beşiktaş maçı ekmek kadayıfıydı ya, ondan önce de Karagümrük maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray toparlanmış onu biliyoruz artık. Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesi asla sürpriz değildir ama bu skoru kimse beklemiyordu tabii ki. Muslera'ya hiç iş düşmedi, hemen hemen sıfır diyebiliriz. Maçta hakemlik bir şey yoktu.

"MAYIS AYINA KAFA KAFAYA GİRİLİR"

Galatasaray İstanbul dışına 4 kere gitmiş, şuana kadar İstanbul'un dışına fazla çıkmadılar bu da önemli aslında. Beşiktaş da kazanırsa üçüncü olarak araya gidilecek. Fenerbahçe Giresun'u yenseydi çok ciddi avantaj elde edilecekti. Mayıs ayına kafa kafaya girilir diye bekliyordum ben. Fenerbahçe'nin geniş kadrosu olmasına rağmen mağlubiyetler olabiliyor.

"HERKES HATALAR YAPAR"

5-0'ken Emre hoca oyuncu olsa oyuna gir deseler, girerse adımı değiştiririm. Okaka'yı oyuna almak bu yüzden yanlıştı. Herkes hatalar yapar, bunlardan ders çıkarır. Emre Hoca için de geçerli bu.

YORUMLAR
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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den 7-0'lık Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası bomba sözler: Döverdik herhalde onu - Son Dakika


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