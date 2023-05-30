Galatasaray'ın şampiyonluk maçı öncesi Ankara'da afet uyarısı: Ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır

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MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde Ankara'da afet düzeyinde yağış beklendiği açıklandı.

ANKARA'DA AFET UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 30.05.2023 Salı günü öğlen saatlerinden itibaren İç Ege ( İzmir, Aydın ve Muğla illerinin iç kesimleri, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli), İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Konya , Çankırı ve Eskişehir'in doğusu), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ( Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri ve Çorum) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

"EKİPLERİN TÜM İZİNLERİ KALDIRILMIŞTIR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır." denildi.