Galatasaray, Juventus'u Ağırlıyor

16.02.2026 09:41
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşı karşıya gelecek. Maç 20.45'te başlayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasının 36 takımlı lig aşamasına bu sezon doğrudan katıldı.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılılar sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilenerek 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Altıncı maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada da konuk ettiği İspanya ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Son maçında İngiliz devi Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Organizasyonun lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti.

Juventus ise sezonun ilk maçında konuk ettiği Almanya ekibi Borussia Dortmund ile 4-4, ikinci karşılaşmada da İspanya temsilcisi Villarreal ile dış sahada 2-2 berabere kaldı. Üçüncü maçta İspanyol devi Real Madrid'e deplasmanda 1-0 yenilen Juventus, dördüncü haftada da konuk olduğu Portekiz ekibi Sporting'in sahasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İlk 4 haftada galibiyet alamayan Juventus, ilk 3 puanını Norveç ekibi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenerek aldı. Sonrasında sırasıyla konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Pafos'u ve Portekiz ekibi Benfica'yı 2-0 yenen Juventus, son haftada da Fransa'dan Monaco ile 0-0 berabere kaldı.

İtalya temsilcisi, "Devler Ligi"nde yaşadığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lig aşamasını 13 puanla 13. sırada tamamladı.

Galatasaray'da eksikler

Sarı-kırmızılı takımda yarın oynanacak maç öncesi 4 eksik bulunuyor.

Sarı kart cezası bulunan Gabonlu Mario Lemina, yarın eski takımı Juventus karşısında forma giyemeyecek.

Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği maçta oynayamayacak.

İki oyuncu sınırda

Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Senegalli Ismail Jakobs ile Kolombiyalı Davinson Sanchez, yarın sarı kart görmeleri halinde Juventus maçının rövanşında forma giyemeyecek.

8 maçtır evinde kaybetmiyor

Galatasaray, iç sahada çıktığı son 8 maçta mağlubiyet görmedi.

Son olarak "Devler Ligi"nin 5. haftasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sahasında 5 Trendyol Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

"Cimbom", bu maçlarda 6 galibiyet ile 2 beraberlik yaşadı."

Son maçlarda golcü kimliğiyle öne çıkıyor

Galatasaray, kazandığı son 4 resmi maçın hepsinde 3'ten fazla gol kaydetti.

Söz konusu dönemde ilk olarak 1 Şubat tarihinde Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında sırasıyla İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 3-0 ve ikas Eyüpspor'u 5-1 yendi.

Son 4 resmi maçında 15 kez ağları sarsan Galatasaray, sadece 2 golü kalesinde gördü.

Gollerin çoğunu Osimhen attı

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin büyük bölümü Victor Osimhen'den geldi.

Nijeryalı yıldız, "Devler Ligi"nde atılan 9 golün 6'sını kaydetti. Diğer 3 golün 2'sini Yunus Akgün, 1'ini ise Atletico Madridli Marcos Llorente kendi kalesine attı.

Victor Osimhen, gol krallığı yarışında ise Newcastle Unitedlı Anthony Gordon ve Arsenalli Gabriel Martinelli ile 4. sırayı paylaşıyor. Zirvede ise 13 kez fileleri havalandıran Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe bulunurken, bu oyuncuyu 8 golle Bayern Münihli Harry Kane ve 7 gollü Manchester Cityli Erling Haaland takip ediyor.

Osimhen'in hedefi Burak Yılmaz'ı geçmek

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez ağları sarsan Victor Osimhen, Türk futbolunun unutulmaz santrforlarından Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmak istiyor.

"Devler Ligi"nin 2012-2013 sezonunda 8 kez rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, kulüp tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu konumunda bulunuyor."

Osimhen, 3 gol daha atması halinde bu alanda Burak Yılmaz'ı geçerek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Galatasaraylı oyuncu ünvanını elde edecek.

Icardi, Juventus'a karşı 8 gol attı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İtalya'da forma giydiği dönemde Juventus'a karşı 8 gol kaydetti.

Kariyerinde İtalya ekiplerinden Sampdoria ve Inter formalarını terleten Icardi, bu takımlarla Juventus'a karşı 13 Serie A ve 1 İtalya Kupası müsabakasına çıktı.

Arjantinli yıldız, Torino ekibine karşı çıktığı 14 maçta 8 kez ağları sarstı.

Okan Buruk, İtalyan futboluna yabancı değil

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde İtalya'nın en büyük takımlarından Inter'de 3 sezon forma giydi.

2001-2002 sezonunun başında Inter'in kadrosuna katılan Buruk, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'a transfer olana kadar İtalyan ekibinde oynadı.

Okan Buruk, Inter'de tüm kulvarlarda 42 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Juventus'ta Inter mağlubiyeti moralleri bozdu

Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'ndeki (Serie A) son maçında Inter'e 3-2 yenildi.

Torino temsilcisi, Serie A'nın 25. haftasında Inter'e konuk oldu. Bu karşılaşmayı 90. dakikada Piotr Zielinski'nin attığı golle kaybeden Juventus, Galatasaray maçı öncesinde ligde önemli bir mağlubiyet yaşadı.

Juventus, Serie A'da 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

İtalya ekibi, Kenan Yıldız'ı kadrosunda bulunduruyor

Juventus'un kadrosunda A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından Kenan Yıldız yer alıyor.

Siyah-beyazlılar, 2022 yazında milli futbolcuyu bedelsiz bir şekilde Almanya ekibi Bayern Münih'in altyapısından transfer etti.

Bu sezon Juventus formasıyla 33 maça çıkan Kenan Yıldız, 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

İtalya ekibi, çıktığı son 5 resmi maçın 4'ünü kazanamadı

Juventus, tüm kulvarlarda çıktığı son 5 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi.

Torino ekibi, söz konusu dönemde ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sonrasında ligde konuk ettiği Parma'yı 4-1 yenen Juventus, İtalya Kupası'nda da dış sahada Atalanta'ya 3-0 yenildi. Serie A'da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kalan Juventus, son haftada da Inter'e deplasmanda 3-2 yenildi.

Juventus, Spaletti göreve geldiğinden beri Avrupa'da yenilmedi

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti, takımın başına geçtiğinden beri Şampiyonlar Ligi'nde hiç mağlubiyet yaşamadı.

Sezon ortasında Igor Tudor yerine göreve gelen Spaletti, takımın başında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında konuk olduğu Sporting ile 1-1 berabere kaldı. Sonrasında sırasıyla Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenen Spaletti'nin öğrencileri, iç sahada da Pafos ve Benfica'yı 2-0 yendi.

Spaletti'nin yönetiminde son haftada Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Juventus, bu dönemde 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Juventus'ta eksikler

İtalya ekibinde Galatasaray maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

Juventus'ta sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, yarın forma giyemeyecek.

Ayrıca yaşadığı sakatlık nedeniyle Inter maçı kadrosunda yer alamayan Khephren Thuram'ın durumu da müsabaka saatinde belli olacak.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Juventus, İtalya, Futbol, Spor

