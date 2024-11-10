Galatasaray, Samsunspor\'u 3-2 Yendi

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Samsunspor: 3-2

Sacit GÖNCÜ/ İSTANBUL, - GALATASARAY, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 3'üncü ve 55'inci dakikalarda Victor Osimhen, 85'inci dakikada Michy Batshuayi attı. Samsunspor'un gollerini ise 50'nci dakikada penaltıdan Ntcham ile 90+3'üncü dakikada yine penaltıdan Bennasser kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 31 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 4'üncü mağlubiyetini yaşadı ve 25 puanda kaldı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadelede Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey ile Anıl Usta üstlendi.

Ev sahibi Galatasaray mücadeleye; Muslera, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Sara, Torreira, Sallai, Mertens, Yunus Akgün ve Osimhen ile çıktı. Konuk ekip Samunspor ise; Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Ait Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata ve Mouandilmadji ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya Galatasaray hızlı başladı. Sarı-kırmızılar, henüz 3'üncü dakikada Osimhen ile golü buldu. Sağ kanattan Torreira'nın ortasında ceza sahası içerisine gelen topa iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Oyunun ilk çeyrek bölümünde her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. 19'uncu dakikada Yunus Akgün'den pasını alan Osimhen, ceza yayından şutunu çekti fakat kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya Galatasaray, Jakobs - Nelsson değişikliği ile başladı. Samsunspor ise aynı kadroyla devam etti. 48'inci dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Dimata, bacak arası çalım attıktan sonra ceza sahası içerisinde son çizgide Sanchez'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi. 50'nci dakikada topun başına geçen Ntcham, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1. Samsunspor'un golünden 5 dakika sonra Galatasaray mücadelede tekrar öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazında Sara'nın pasıyla topla buluşan Yunus Akgün, içeriye doğru ortasını açtı. Gelen topu kaleci Okan Kocuk sektirdi. Seken topu havada Osimhen kafayla tamamladı: 2-1. Golden sonra da etkisini sürdüren sarı-kırmızılar, 57'nci dakikada Yunus Akgün ile ceza sahası dışından kaleyi yokladı fakat kaleci Okan sert gelen topu kurtardı. Bu pozisyondan 2 dakika sonra Galatasaray, ceza sahası içi sağ çaprazından Sallai'nin arka direğe ortasına iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşuyla gole yaklaştı fakat Okan topu güçlükle kornere çeldi. Üst üste hücumlar yapan sarı-kırmızılı ekip, 62'nci dakikada Abdülkerim Bardakcı ile 3'üncü gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde şık hareketler sergileyen Sanchez, soldan son çizgide topu içeriye doğru havalandırdı. Gelen topa Abdülkerim Bardakcı röveşata ile vurdu fakat meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına geri döndü. 85'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hızlı hücumda Ziyech'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1. 88'inci dakikada Samsunspor atağında Laura'nın ceza yayının içinden yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu çeldi. Oyun alanına geri dönen topu Mouandilmadji tamamlamak istedi ancak Muslera'nın ayaklarına çarpan top yan direkten bir kez daha ceza sahasının içine düştü. Samsunspor'da Mouandilmadji'nin yeniden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. Atağın bitiminin ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen hakem Halil Umut Meler, Nelsson'un Soner'i ceza sahasında ittiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi. 90+3'üncü dakikada Bennasser'in kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu: 3-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 31 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 4'üncü mağlubiyetini yaşadı ve 25 puanda kaldı.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARDAN 10 KASIM KOREOGRAFİSİ

Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıldönümü dolayısıyla koreografi yaptı. Galatasaraylı taraftarlar; "Atam İzindeyiz" ve "Dün, Bugün, Yarın; Daima" koreografisi düzenlerken, Samsunsporlu taraftarlar da "Kasım'da Aşk Başkadır; Çünkü Bize Ölümsüz Bir Aşkı Anlatır" yazılı pankartı açtı.

Öte yandan maç öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar RAMS Park'ta çalındı. Karşılaşmaya özel formayla çıkan Galatasaraylı oyuncular, maç önünde ise 10 Kasım'a özel tişörtlerle ısındı.

ISMAIL JAKOBS 3 MAÇ SONRA İLK 11'DE GÖREV ALDI

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Senegalli sol beki İsmail Jakobs, 3 maç sonra ilk 11'de yer aldı. Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalan Jakobs, sırasıyla; Elfsborg, Beşiktaş ve Tottenham karşılaşmalarında forma giyememişti. Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Samsunspor mücadelesiyle birlikte Ismail Jakobs, sarı-kırmızılı formasına da kavuşmuş oldu.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ MAURO ICARDI 3'LÜ ÇEKTİRDİ

Galatasaray'ın 31 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Samsunspor maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. UEFA Avrupa Ligi 4'üncü haftasında oynanan Tottenham maçında sakatlanarak uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Icardi'ye sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla destek oldu. Maç öncesi Galatasaraylı taraftarlar; Icardi'ye yoğun destek verirken, Arjantinli golcü de sahaya inerek taraftarı selamladıktan sonra 3'lü çektirdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ, SAĞ BEKTE GÖREV ALDI

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon birçok mevkide görev yapan Barış Alper YIlmaz, bu yıl da farklı bölgelerde oynamaya devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Samsunspor karşılaşmasında sağ bekte görev verdiği 24 yaşındaki milli oyuncu, bu yıl hücum bölgeleri dışında sol bekte de görev yapmıştı. Barış, son olarak Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sol bekte oynadı.

VICTOR OSIMHEN'DEN MAURO ICARDI SEVİNCİ

Samsunspor karşılaşmasında sarı-kırmızılı takım adına golleri atan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, gol sonrasında Maruo Icardi'nin klasikleşmiş gol sevincini yaptı. Ayrıca Galatasaray'ın 3 golünde de UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan Tottenham maçında sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalacak Icardi'nin ismi anons yapıldı.

Samsunspor ağlarına gönderdiği gollerle Victor Osimhen; Süper Lig'de gol sayısını 6'ya çıkarmış oldu. Nijeryalı golcünün sarı-kırmızılı formayla da toplam 9 golü bulunuyor.