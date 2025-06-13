Galatasaray Süper Lig'de Şampiyon ve En Fazla Gelir Elde Etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Süper Lig'de Şampiyon ve En Fazla Gelir Elde Etti

13.06.2025 11:20
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Galatasaray, 2024-25 sezonunda şampiyon olup 595,5 milyon lira yayın geliriyle lider oldu.

Süper Lig'de 2024-25 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yayın geliri paylaşımında da 595,5 milyon lirayla en büyük payın sahibi oldu.

AA muhabirinin derlediği billgillere göre, sarı-kırmızılı kulüp, lige katılım bedeli olarak 95,6 milyon lira ve sezon performansıyla (30 galibiyet, 5 beraberlik) 214,5 milyon lirayı kasasına koydu.

Bu sezon 25. kez mutlu sona ulaşan cim-bom, geçmişteki 24 şampiyonluğun karşılığı olarak 190,5 milyon lira elde ederken bu sezonki birinciliği sebebiyle de 94,9 milyon lira kazandı.

Galatasaray'ın toplam 595,5 milyon liralık geliri, döviz kurunun sezonluk ortalamasına göre 17,1 milyon dolara tekabül ediyor.

İstanbul'un 3 büyüğünden sonra en fazla kazanan Samsunspor

Süper Lig 2'ncisi Fenerbahçe, elde ettiği 513,8 milyon lirayla (14,7 milyon dolar) gelir dağılımında da aynı basamakta kendisine yer buldu.

Lig 3'üncülüğünü kıl payı Samsunspor'a kaptıran Beşiktaş, geçmişte kazandığı şampiyonlukların etkisiyle 409,1 milyon liralık (11,7 milyon dolar) gelire ulaştı ve klasmanda 3'üncü sıraya yerleşti.

Gösterdiği performansla dikkati çeken Samsunspor ise 301 milyon lirayla (8,6 milyon dolar), İstanbul'un üç büyük kulübünden sonra en fazla gelire ulaşan ekip oldu.

Sezonu 7'nci sırada tamamlayan Trabzonspor, şampiyonluk sayısı faktörüyle 276,5 milyon lirayı (8 milyon dolar) hanesine yazdırdı ve yayın geliri sıralamasında 5'incilikle yetindi.

Toplam gelir 4,9 milyar lira (140,6 milyon dolar)

Süper Lig'deki 19 takım, toplam 4,9 milyar liralık yayın geliri elde etti.

Döviz kurunun sezon ortalaması baz alındığında (1 dolar = 34,86 lira), kulüplerin döviz cinsinden kazancı 140,6 milyon dolar olarak şekillendi.

Süper Lig 2024-25 sezonunda takımların döviz cinsinden elde ettiği toplam yayın gelirleri şöyle:

SÜPER LİG YAYIN GELİRİ DAĞILIMI (milyon $)

Sıra

Ligdeki

Derece

Kulüpler

Toplam

1

1

Galatasaray

17,1

2

2

Fenerbahçe

14,7

3

4

Beşiktaş

11,7

4

3

Samsunspor

8,6

5

7

Trabzonspor

8

6

5

Başakşehir

7,1

7

6

Eyüpspor

6,6

8

8

Göztepe

6,2

9

10

Kasımpaşa

6,1

10

9

Ç.Rizespor

6

11

13

Kayserispor

6

12

11

Konyaspor

5,9

13

12

Alanyaspor

5,9

14

14

Gaziantep FK

5,9

15

15

Antalyaspor

5,8

16

16

 Bodrum FK

5,4

17

17

Sivasspor

5,2

18

18

Hatayspor

4,6

19

19

A.Demirspor

3,8

Yayın ihalesi toplam bedeli 182 milyon dolar

Süper Lig ve 1. Lig'in yayın hakkı, Mart 2024'te gerçekleştirilen ihale sonucu 182 milyon dolar karşılığında beIN Media Group'un oldu.

İhale şartnamesi uyarınca yayıncı kuruluş, yapacağı ödemelerin yarısını ihale gününün döviz kuru üzerinden (31,3 lira), diğer yarısını ise güncel kurdan gerçekleştirdi.

Örneğin yayıncı kuruluşun 1 Kasım 2024'te 10 milyon dolar ödeme yaptığı düşünüldüğünde, bu meblağın 5 milyon doları için 31,3 liralık kurdan, diğer 5 milyon doları için 34,28 liralık kurdan işlem yapıldı.

Yayın geliri dağılımının kıstasları

Yayıncı kuruluş bu sezon toplamda 6 milyar liralık ödeme yaptı.

Bu gelirin yüzde 18,4'lük kısmı Türkiye Futbol Federasyonu ve alt ligler için ayrıldı.

Geri kalan meblağın yüzde 37'si tüm kulüplere eşit dağıtılırken, yüzde 46'sı takımların galibiyet ve beraberlik sayılarına göre, yüzde 11'i geçmiş yıllarda şampiyonluk kazanan takımlar arasında, yüzde 6'sı da ligi ilk 6 sırada bitiren ekiplerce pay edildi.

Bu kıstaslar neticesinde;

Her kulüp 95,6 milyon liralık katılım payını kasasına koydu.

Takımlar her galibiyette 6,6 milyon lira, beraberlikte 3,3 milyon lira kazandı.

Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, elde ettikleri her şampiyonluk için 7,94 milyon lira aldı.

Lig şampiyonu Galatasaray 94,9 milyon lira, lig ikincisi Fenerbahçe 76 milyon lira, lig üçüncüsü Samsunspor 56,9 milyon lira, lig dördüncüsü Beşiktaş 38 milyon lira, lig beşincisi Başakşehir 19,2 milyon lira ve lig altıncısı Eyüpspor 9,7 milyon lirayla ödüllendirildi.

Süper Lig 2024-25 sezonunda takımların elde ettiği toplam yayın gelirleri ve detayları şöyle:

SÜPER LİG 2024/25 SEZONU YAYIN GELİRİ DAĞILIMI (milyon ?)

Sıra

Ligdeki

Derece

Kulüpler

Katılım

Perfomans

Şampiyon Payı

İlk 6 Primi

Toplam

1

1

Galatasaray

95,6

214,5

190,5

94,9

595,5

2

2

Fenerbahçe

95,6

191,4

150,8

76

513,8

3

4

Beşiktaş

95,6

148,5

127

38

409,1

4

3

Samsunspor

95,6

148,5

56,9

301

5

7

Trabzonspor

95,6

125,4

55,5

276,5

6

5

Başakşehir

95,6

125,4

7,9

19,2

248,1

7

6

Eyüpspor

95,6

125,4

9,7

230,7

8

8

Göztepe

95,6

122,1

217,7

9

10

Kasımpaşa

95,6

118,8

214,4

10

9

Ç.Rizesppr

95,6

112,2

207,8

11

13

Kayserispor

95,6

112,2

207,8

12

11

Konyaspor

95,6

108,9

204,5

13

12

Alanyaspor

95,6

108,9

204,5

14

14

Gazantep FK

95,6

108,9

204,5

15

15

Antalyaspor

95,6

105,6

201,2

16

16

Bodrum FK

95,6

92,4

188

17

17

Sivasspor

95,6

85,8

181,4

18

18

Hatayspor

95,6

66

161,6

19

19

A.Demirspor

95,6

36,3

131,9

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Süper Lig'de Şampiyon ve En Fazla Gelir Elde Etti - Son Dakika

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