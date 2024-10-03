Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya temsilcisi Rigas Skola'ya konuk olan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ligdeki son maçından da Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen 3-3'lük skorla sahadan ayrılan sarı-kırmızılı takım, 1 hafta içerisinde 2. kez üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu.

03.10.2024 21:38  Güncelleme: 22:06
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Letonya temsilcisi Rigas Skola'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk yarısını önde kapattığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

PERDEYİ MERTENS AÇTI

Maça hızlı başlayan Galatasaray, 12. dakikada golü buldu. Yunus'un çalımlarla getirerek yaptığı ortasında Icardi'nin indirdiği topu ağlara gönderen Mertens, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

YUNUS SAHNEYE ÇIKTI

İlk golde aslan payına sahip olan Yunus, 38. dakikada sahneye çıktı. Davinson Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan yıldız futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı.

YILLAR SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Yunus Akgün, PAOK ve Rigas Skola karşılaşmalarında gol atarak Milan Baros'tan (2009/10) bu yana Galatasaray formasıyla bir Avrupa Ligi sezonunda oynadığı ilk iki grup/lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

EV SAHİBİ FARKI 1'E İNDİRDİ

Ev sahibi takım, bu golden yalnızca 2 dakika sonra farkı 1'e indirdi. 40. dakikada Ikaunieks ile Galatasaray ağlarını bulan Rigas Skola, skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

SKORA DENGE GELDİ

Letonya temsilcisi 54. dakikada skora dengeyi getirdi. İlk golü atan Ikaunieks'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu tamamlayan Odisharia skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

1 HAFTA İÇİNDE 2.KEZ

Galatasaray, ligdeki son karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış ve ligdeki ilk puan kaybını yaşamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, sadece beş gün sonra Avrupa'da Rigas karşısında da benzer bir durumu yaşadı. Aslan 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-2'lik beraberlikle tamamladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

SIRADAKİ RAKİP

Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta 4 puana ulaştı. Rigas Skola, turnuvadaki ilk puanını aldı. Sarı kırmızılı takım, hafta sonunda ligde Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçta ise Elsborg'u konuk edecek. Rigas Skola da turnuvadaki diğer maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

Dries Mertens, Galatasaray, Yunus Akgün, Kasımpaşa, Letonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Sadece Beşiktaş:
    Hakemler olmayınca normal Bu sonuç 52 46 Yanıtla
  • Özkan Öztürk:
    Cin con köy takımına takıldı avrupa heee 45 29 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    yaprak dökümü başladı galatasaray'da 47 23 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    AVRUPA KEDİSİ 28 20 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Türk Hakemleri yokken Fetösaray bildiğimiz gibi. 23 22 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    İki takımın kadro değerine bakınca üzülüyor insan . Avrupa'nın değersizlerinin değer bulduğu yer Türk kulüpleri 31 0 Yanıtla
  • Fatih Yıldız:
    Sadece Beşiktaşlı arkadaş o yüzden mi 4-0 yenildiniz Avrupa da sıfır çekiyorsunuz 18 12 Yanıtla
  • Ayberk Yıldırım:
    Yunus gerçekten kendini öyle atmaya utanmadın mı? 16 6 Yanıtla
  • Ugurcan Samaras:
    Gerçekten yazıklar olsun çok üzücü bir durum , teknik olarak bir toplantı ve değerlendirme yapılmalı bu böyle olmaz .gs sahipsiz değildir. Bu takımı yenemiyorsan senden daha güçlü takımlar var bunları nasıl yeneceksin bence istifa doğru bir karar olur. Okan hoca lig için bir hoca Avrupa için başarılı değil istatistikler de bunu gösteriyor 18 0 Yanıtla
  • Muhammed Akça:
    Herkes kendi için oynadi , takım oyununu unuttular.sanki maçtan sonra Real Madrid transfer edecek sizi 14 1 Yanıtla
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