GSB Yurtları, Kahramanmaraş Depremlerinden Sonra Vatandaşların Barınma Sorununu Çözdü

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra vatandaşların barınma sorununu çözmek için önemli bir rol üstlendi.

Üzerinden 1 yıl geçen depremlerde yüz binlerce vatandaşa kapılarını GSB yurtları açtı. Depremde zarar gören 11 ilin yanı sıra destek iller olarak belirlenen 8 il ( Antalya, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde ve Sivas) ile diğer şehirlerdeki yurtlar, depremzedelerin hizmetine açıldı.

Yurtlarda 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin başına kadar depremzedeler konaklamalarını gerçekleştirdi. Ülke genelinde toplam 620 yurtta 487 bin 339 vatandaş misafir edildi.

Deprem bölgelerine yeni yurtlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, deprem bölgelerindeki 9 ilde 11 adet yeni yurt projesinin çalışmalarına başladı.

Depremde etkilenen az hasarlı yurt binalarının bakım ve onarım çalışmaları il müdürlükleri tarafından yapılarak, kullanıma açıldı.

Deprem bölgesindeki 9 ilde 14 bin 250 yatak kapasiteli 11 adet yeni ağır çelik yurt projelerinin çalışmaları devam ediyor.

Bölgede devam eden yeni yurt projeleri şöyle:

Hatay 1000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Hatay İskenderun 750 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Kahramanmaraş Onikişubat 2000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 2000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Malatya 2000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Adıyaman 1000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Elazığ 1000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Adana 1000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Gaziantep 2000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Kilis 1000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Şanlıurfa Siverek 500 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu.

Bakan Bak: "Her bir depremzedeyi bağrımıza bastık"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakanlık tesisleri, spor tesisleri, gençlik merkezleri, yurt ve kamplar ilk andan itibaren milletimizin emrindeydi. Her bir depremzedeyi bağrımıza bastık." dedi.

Bakan Bak, asrın felaketinin yıl dönümünde hayatını kaydedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi olarak akıllara kazınan o gün, milletçe tarif edilemeyecek kadar büyük bir acıya tanıklık ettik. Acımız çok büyüktü ve gün dayanışma günüydü. Güçlü bir koordinasyonla bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlık tesisleri, spor tesisleri, gençlik merkezleri, yurt ve kamplar ilk andan itibaren milletimizin emrindeydi. Her bir depremzedeyi bağrımıza bastık. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalıştık. Ülke genelinde 487 bin 339 vatandaşımızı bakanlık yurtlarında misafir ettik. Yüreğimize işleyen birçok görüntüyle bir yılı devirdik ama acımız hala taze. Yaralarımız kabuk tutmuş değil. Rabbim bir daha yaşatmasın."