Guardiola\'nın Manchester City\'den Ayrılığı Bekleniyor

Manchester City, 24 Mayıs Pazar günü Aston Villa ile oynanacak Premier Lig maçının ardından Pep Guardiola'nın ayrılığına hazırlanıyor.

BBC Sport'a konuşan kaynaklar, efsanevi teknik direktörün sezon sonunda Etihad Stadyumu'ndan ayrılmasının beklendiğini söyledi.

City ise Guardiola'nın gelecek sezon için sözleşmesinin bulunduğunu ve onun takımda kalmasını umut ettiğini belirtiyor.

Ancak kulüpte onun beklenen ayrılığına yönelik çalışmalar şimdiden başladı ve kulüp personelinin bir kısmı Guardiola'nın ayrılacağı görüşünde.

Takım oyuncularının da sezonun son maçı olan Villa karşılaşmasının ardından Guardiola'nın ayrılmasını beklediği anlaşılıyor. Ayrıca kulüp, efsane teknik adamın döneminin nasıl anılacağını planlamaya başladı.

Genişletilen North Stand tribününe onun adının verilmesi, değerlendirilen seçeneklerden biri.

Daha önce Chelsea'yi çalıştıran ve City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapmış olan Enzo Maresca, 55 yaşındaki teknik adamın yerine geçmek için en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Guardiola, City'de geçirdiği 10 yılda 17 büyük kupa (toplamda 20 kupa) kazandı. Bunlar arasında 6 Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, 3 FA Cup ve 5 Lig Kupası bulunuyor.

Kulüp tarihinin en büyük teknik direktörü olarak görülen Guardiola, futbol tarihinin en iyilerinden biri kabul ediliyor. Bu sezon FA Cup ve Lig Kupası'nı kazandıktan sonra, Premier Lig'de 7. şampiyonluğunu da elde ederek Etihad'daki dönemini zirvede bitirebilir.

Guardiola'nın geleceğiyle ilgili spekülasyonlar aylardır sürüyor ve basın toplantılarında sık sık bu konu gündeme geliyor.

15 Mayıs'ta, FA Cup finali için Wembley'e yapılacak yolculuğun son ziyareti olup olmadığı sorulduğunda, "Kesinlikle hayır" diyerek sözleşmesinde "bir yıl daha" olduğunu hatırlatmıştı.

16 Mayıs'taki FA Cup finali öncesinde BBC Sport'a verdiği röportajda, gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Eski Barcelona ve Bayern Münih teknik direktörü ayrıca, "Buradayım, sözleşmem var" dedi.

Aynı soru 18 Mayıs'taki Bournemouth maçı öncesi basın toplantısında da soruldu.

Guardiola, teknik adam Andoni Iraola'nın ayrılığıyla ilgili soruya ve kendi vedasını düşünüp düşünmediği yönündeki soruya derin bir nefes aldıktan sonra:

"Sonraki soru. Bu çok soruldu – bir yıl daha sözleşmem var" diye cevap verdi.

North Stand tribününün onun adının verileceği ihtimali sorulduğunda ise:

"Hayır, hayır, hayır… bu konuda hiçbir fikrim yok. Buna gerek yok, gerçekten" yanıtını verdi.

Rekorlarla dolu bir dönem

Guardiola, Şubat 2016'da Manchester City ile ilk üç yıllık sözleşmesini imzalayarak 2016-17 sezonu başında Manuel Pellegrini'nin yerini aldı.

Kariyerinde ilk kez bu sezonu kupasız tamamlamasına — ve geçen sezon da kupa kazanamamasına — rağmen, görev süresi boyunca City takımı İngiliz futboluna büyük ölçüde hakim oldu.

City, 2017-18 sezonunda 100 puana ulaşarak Premier League tarihinde bunu başaran tek takım oldu; aynı sezonda 106 golle bir sezonda atılan en fazla gol rekorunu da kırdı.

2022-23 sezonunda City, ezeli rakibi Manchester United'ın 1998-99 sezonundaki başarısının ardından İngiliz futbol tarihinde aynı sezonda Premier League, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak "Treble" yapan ikinci takım oldu.

Guardiola'nın City'si, 2023-24 sezonundaki şampiyonluğuyla İngiltere liginde üst üste dört sezon şampiyon olan ilk takım haline geldi.

Eski İspanya milli futbolcusu, Kasım 2024'te sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatan iki yıllık yeni bir kontrat imzaladı.

Kupalarla dolu bir kariyer

Guardiola, üç sezon görev yaptığı Bayern Münih'te üst üste üç Bundesliga şampiyonluğu ve iki Almanya Kupası kazandıktan sonra City'ye katıldı.

Teknik direktörlük kariyerine 2008'de Barcelona'da başladı ve kulüp tarihinin en iyi takımlarından birini kurdu. 2011-12 sezonunun ardından bir yıl ara vermeden önce art arda üç La Liga şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi ve iki Kral Kupası kazandı.

Defansif orta saha oyuncusu olan Guardiola, futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü Barcelona'da geçirdi ve altı La Liga şampiyonluğu, iki Kral Kupası ve 1991-92 Avrupa Kupası'nı kazandı.

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda İspanya'yı altın madalyaya taşıyan takımın kaptanlığını yaptı ve daha sonra A milli takımda 47 kez forma giydi. Profesyonel futbolculuk kariyerini 2006'da noktaladı.

City'de üst düzey ayrılıkların son halkası mı?

Ayrılığı doğrulanırsa, Guardiola City'deki dönemi boyunca yaptığı önemli transferlerin birkaçını daha kulüpten ayrılırken takip etmiş olacak.

Kulüp kaptanı ve Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva ile İngiliz savunma oyuncusu John Stones, sözleşmeleri bu yaz sona erdiğinde ayrılacaklarını kısa süre önce doğruladı.

Şu anda Napoli'de oynayan Belçikalı orta saha Kevin de Bruyne, sözleşmesi geçen yaz sona erdiğinde Etihad Stadyumu'ndan ayrıldı; Brezilyalı kaleci Ederson ise Eylül ayında Fenerbahçe'ye satıldı.

Eski İngiltere sağ beki Kyle Walker, geçen sezonun ikinci yarısını AC Milan'da kiralık geçirdikten sonra Temmuz ayında Burnley'ye katıldı.

Olası bir ayrılığın işaretleri var mı?

Shamoon Hafez, Manchester City muhabiri

Bu, Guardiola için sonun başlangıcı mı? Son bir haftada olası bir ayrılığa dair işaretler belirdi.

Cuma günü teknik direktöre ertesi gün Wembley Stadyumu'na yapacağı ziyaretin son olup olmayacağı sorulduğunda, Guardiola sözleşmesinde "bir yıl daha" olduğu için "asla" yanıtını verdi.

Ancak bu sözleri söylerkenki esprili tavrı ve ardından odadan hızlıca ayrılması bazı soru işaretleri yarattı ve artan spekülasyonları daha da körükledi.

City, Cumartesi günü Chelsea'yi yenerek Guardiola yönetiminde üçüncü kez FA Cup'ı kazandı ve belki de dikkat çekici biçimde, teknik direktör kupayı tek tek her bir kulüp çalışanıyla birlikte tutarak fotoğraf çektirdi.

Kameralar ayrıca saha içindeki kutlamalar sırasında onun dalgın bir şekilde uzaklara baktığını da yakaladı — kalabalıkta bir aile üyesini mi arıyordu yoksa ulusal stadyumdaki son anlarının tadını mı çıkarıyordu?

City, son gelişmelerle ilgili herhangi bir yorum yapmadı ve Salı günü Bournemouth deplasmanına gidiyor; burada Guardiola'nın geleceğiyle ilgili sorularla yeniden karşılaşması bekleniyor. Net bir yanıt mı verecek yoksa bu sezon boyunca yaptığı gibi "bir yıl daha" vurgusunu mu yineleyecek?

Guardiola, Kasım ayında teknik direktörlük kariyerindeki 1.000'inci maçına çıktı ve Pazar günü City'nin başında 593'üncü kez sahaya çıkarak perdeyi kapatabilir. Bu, bir teknik direktörün City'nin başında çıktığı en yüksek maç sayısı.

Şampiyonluk kazanılsın ya da kazanılmasın, bu onun için şiirsel bir veda olabilir.