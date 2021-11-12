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Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti - Son Dakika

Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti

12.11.2021 18:29

Hull City'i satın alma hazırlıklarını sürdüren Acun Ilıcalı, İngiliz medyasına açıklamalar yaptı. 3-4 hafta içerisinde kulübü tamamen devralacağını ifade eden Ilıcalı, "Benim kontrolüm altında olmayan bazı teknik detaylar var. Ancak söyleyebileceğim tek şey, kulüp sahibinin çok yardımcı olduğu ve mükemmel bir şekilde iş birliği yaptığı" dedi.

Acun Ilıcalı, İngiltere Chanmpionship ekibi Hull City'nin sahibi olma yolunda artık sona geldi. Kısa süre içinde kulübü tamamen devralacak Ilıcalı, Hull Daily Mail gazetesinden Barry Cooper'a açıklamalarda bulundu.

"BENİM KONTROLÜM ALTINDA OLMAYAN BAZI TEKNİK DETAYLAR VAR"

"3 ila 4 hafta içerisinde kulübü tamamen devralacağımı söyleyebilirim. Benim kontrolüm altında olmayan bazı teknik detaylar var. Ancak söyleyebileceğim tek şey, kulüp sahibinin çok yardımcı olduğu ve mükemmel bir şekilde iş birliği yaptığı.

"FUTBOLU GERÇEKTEN SEVİYORUM"

Uzun zamandır İngiliz futbolunu takip ediyordum ve çocukluğumda bazı İngiliz kulüplerinin hayranıydım. İngiliz futbolunu takip etmekten gerçekten keyif aldım. Paul Gascoigne ve Gary Lineker'in oynadığı Tottenham'ı, Crystal Palace'tan Ian Wright'ı ve sonrasında Arsenal'de oynadığı dönemleri hatırlıyorum. Futbolu gerçekten seviyorum.

"BİR ŞEY BENİ HULL CITY'E ÇEKTİ"

İngiltere'deki tüm kulüplere tek tek baktığımda, bir şey beni Hull City'e çekti. Finansal olarak diğer kulüplere baktığımda, Hull City'nin gerçekten ileride bir kulüp olduğunu gördüm.

"MESUT ÖZİL'E KARŞI OYNADIKLARI FEDERASYON KUPASI FİNALİNİ HATIRLIYORUM"

İlginç olan şey şu ki, Hull City'i Premier Lig'de üst sıralara oynadığı dönemden hatırlıyorum. Herkes bana Hull City'nin nasıl bir kulüp olduğunu soruyordu. Mesut Özil'e karşı oynadıkları Federasyon Kupası finalini hatırlıyorum. O finalde şanssızdılar.

"İNGİLİZLER, YABANCI İNSANLARA GERÇEKTEN ÇOK İYİ DAVRANIYORLAR"

Hull'a gittiğimde nasıl hissettiğimi görmek istedim. Hull'da insanları gerçekten çok sevdim. İngilizler yabancı insanlara gerçekten çok iyi davranıyorlar. Bu çok sevdiğim bir şey.

"HULL'DA ÇOK İYİ BİR ENERJİ HİSSETTİM"

Hepimiz futbolu çok seviyoruz, futbol delisiyiz. Takımın renkleri harika, sembolü harika, şehir harika ve küçük bir İstanbul'a benziyor. Şehrin içinde nehirler var, Boğaziçi Köprüsü gibi bir köprü var, Humber Köprüsü. İki şehir de deniz kıyısında ve sayabileceğim bir sürü benzerlik var. Hull'da çok iyi bir enerji hissettim. Şehirle ilgili her şeyi gerçekten çok sevdim.

"ÇOK İYİ BİR TAKIMIM VAR"

Tüm hayatım zorluklarla dolu geçti. Bir futbol muhabiri olarak işe başladım ve muhabir olarak başlayıp çok büyük bir TV kanalına sahip olan dünyadaki tek kişiyim. Kariyerimde başarılar elde ettim. Bunun nedeni ise takım oyununu çok iyi oynamamdır. Sadece kendim buraya gelmedim. Çok iyi bir takımım var ve elbette futbol dünyasına da çok yakınım. Çünkü futbolu çok seviyorum.

"BU DURUMDA İLİŞKİLER İYİYE GİTMEZ"

Her şeyden önce başarı gelmediğinde taraftarlar öfkelenir. Futbol dünyasında bu durum her yerde aynıdır. Bu durumda ilişkiler iyiye gitmez. Ancak bunun tek başına sebebi, takım sahibi değildir. Bazen futbol öyle bir oyundur ki milyarlarca dolar harcar ama yine de hiçbir şey kazanamazsınız.

"FİNANSAL HESAPLARA BAKTIĞIMIZDA OLUMSUZ BİR ŞEY GÖRMÜYORUZ"

Kulüp sahibi Ehab ile çok iyi toplantılar yaptım. Telefonda çok fazla konuştuk. Çok dürüst, çok profesyonel, çok açık fikirli bir insan gördüm. Onunla konuştum her şey hakkında çok nettik. Kulüp için yaptığı şeyler önemli. Diğer Championship kulüpleri ve borçları hakkında çok şey duydum. Derby County'e ve 3-4 kulübe baktım, hepsi batıyorlar. Hull, çok büyük bir başarı edemese de, küme de düşse kulübü o kadar iyi yönetti ki, finansal hesaplara baktığımızda olumsuz bir şey görmüyoruz.

"BÜTÜN RUHUMUZ SADECE BAŞARIYLA BESLENİYOR"

İngiltere'ye para kazanmak için gelmiyorum. Ben ve ekibim sadece başarı için geliyoruz. Bütün ruhumuz sadece başarıyla besleniyor. Başarıdan daha önemli bir şey yoktur. Elbette başarılı olmak için her şekilde hazır olmalısınız. Bu yüzden başarılı olmak için çok motive olduğumuzu söyleyebilirim. İngiltere'de eğlenmek için bir kulüp satın almıyorum. Başarı için ölüyoruz ve bu bizim stratejimiz"

KULÜBÜN TEK SAHİBİ OLACAK

Gazetenin haberinin detayında Acun Ilıcalı'nın Hull City'i satın almasıyla ilgili teknik detaylar da yer aldı. Acun Ilıcalı'nın 30 milyon pound karşılığında kulübü yeni yıldan önce devralması bekleniyor. Bu da 11 yıllık Allam ailesinin saltanatına son vermek olacak. Ilıcalı'nın temsilcileri ile İngiltere Futbol Ligi yöneticileri diyalog halindeler. Türk iş adamı, uygunluk kontrolünü geçeceğinden emin ve kulübü yüzde 100 alarak tek sahibi olacak. Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği paranın banka karşılıkları da gösterildi.

TRANSFER DÖNEMİNDE KADROYA BİRKAÇ İSİM KATMAYI PLANLIYOR

Acun Ilıcalı'nın en önemli önceliklerinden biri kulübü tekrar Premier Lig'e yüksetlmek olacak. Yakın zamanda tekrar Hull'a gitmesi beklenen Acun Ilıcalı, kulübün transfer piyasasında işlem yapabilmesi için İngiltere Futbol Ligi'ne de bir miktar kredi ödemesi yapacak. Türk iş adamı, transfer döneminde de kadroya birkaç isim katmayı planlıyor.

Acun Ilıcalı, Hull City, England, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti - Son Dakika
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