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İsmail Kartal'dan hücumda değişiklik! Fenerbahçe-Ludogorets maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

İsmail Kartal'dan hücumda değişiklik! Fenerbahçe-Ludogorets maçında ilk 11'ler belli oldu

İsmail Kartal\'dan hücumda değişiklik! Fenerbahçe-Ludogorets maçında ilk 11\'ler belli oldu
09.11.2023 21:55  - Güncelleme: 21:59

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. haftasında deplasmanda Ludogorets ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan yayınlanacak.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.

İLK 11'LER

Ludogorets; Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Duah.

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan hücumda değişiklik! Fenerbahçe-Ludogorets maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Kartal'dan hücumda değişiklik! Fenerbahçe-Ludogorets maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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