Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler

Jose Mourinho\'dan Atilla Karaoğlan\'a zehir zemberek sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor galibiyetinin ardından karşılaşmanın VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ı sert bir dille eleştirdi. Mourinho, ''Maçın adamı Atilla Karaoğlan! Atilla Karaoğlan'ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz'' dedi.

03.11.2024 21:57
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçının ardındançarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, özellikle karşılaşmanın VAR hakemi Atilla Karaoğlan için çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"MAÇIN ADAMI ATİLLA KARAOĞLAN"

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"Maçın adamı Atilla Karaoğlan! Atilla Karaoğlan'ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz!

"İNANMAMIŞTIM, SÖYLENENDEN DAHA KÖTÜYMÜŞ"

Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR'a karşı, sisteme karşı oynadık. O yüzden kazandıktan sonra böyle kutlandık. Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz.

"BİLSEYDİM FENERBAHÇE'YE GELMEZDİM"

Beni buraya getiren Fenerbahçeliler'e kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim.

"KAHVE Mİ İÇİYORSUN?"

"Bu olay değişir, sistem daha güçlü gelirse sözlerim uçar kaybolur. Belki de Fenerbahçeliler, daha da farkında. Bu yapılanlar saklanmıyor. Bright'a yapılan kırmızı değil mi, Karaoğlan kahve mi içiyordu, görmedi mi? Hakem vermedi ama Karaoğlan hazırda bekliyordu 2 penaltı vermek için. Bizim pozisyonda Türk çayı mı içiyordu? Bize olan pozisyonlarda uyuyordu. Buna gülüyoruz. Ciddiye alırsak olmaz. Ben Türk değilim, siz Türkler bunu konuşun. Ben konuşursam ağzım kapatılacak, sistem bana saldıracak. Siz Türkler bunu dile getirmeli."

Mourinho, alkışladı ve 'Biz temiziz' diyerek sözlerini noktaladı.

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Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Adem Uçuk:
    Gene 3 kuruşluk top oynamadan kazandın çekirge jose! Tazminat yükleniyor 78 44 Yanıtla
  • Ferdi Özkent:
    Galatasaray gelir öper seni gider korkmayın titreyin babanız Galatasaray 67 39 Yanıtla
  • onur pari:
    Maç 1-0 Trabzon lehine olacakken verilmeyen gol sonrası Fb gol attı. Ne gibi bir sistem bu? 11 senenin acısını iyi aşılamışlar. Başka da yapabilecekleri bir şey yok zaten. 48 27 Yanıtla
  • Ahmet Öney:
    lig bitmiş maçlar izlenmez Fenerbahçe Beşiktaş yapılanlar ortada biz ne izliyoruz GS nasıl şampiyon yapilirimi izliyoruz saçmalık bu lig 43 27 Yanıtla
  • Ankara null:
    yapi fenere 3 puan yazdi reziller utanin UTANIN 57 12 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    jose ağlama fenev ağlama acun ali ağlama 31 29 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Fenerbahçe maçlarını artık acun Ali ve mourinho yönetsin kendi pişir kendi ye hesabı 35 7 Yanıtla
  • Emin Erol:
    helal olsun ağzına sağlık 31 7 Yanıtla
  • Bilal Aslan:
    Fenerbahçenin penaltısı verilmedi, nokta. 25 12 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Kimi istiyosan liste ver ona göre sana da ayıp olmasın. E uefayı da ıstemıyosun hakemlerı bence sen yönet 35 0 Yanıtla
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