''Kadınım'' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

''Kadınım'' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı

\'\'Kadınım\'\' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif\'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda cinsiyet tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Cezayirli boksör Imane Khelif ile ilgili 2023 tarihli bir rapora ulaşıldı ve böylelikle biyolojik olarak erkek olduğunu kanıtlandı. Kadın olduğunu öne süren Khelif, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanmıştı.

04.11.2024 23:09
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na cinsiyet tartışmalarıyla damga vuran ve boks branşı kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif'in XY kromozomuna sahip olduğu medikal bir raporla kanıtlandı.

KADINLARDA ALTIN MADALYA KAZANDI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks branşı kadınlar 66 kiloda, Cezayirli boksör Imane Khelif, tüm rakiplerini yenerek altın madalyayı kazanmıştı. İtalyan boksör Angela Carini, Khelif karşısında ilk raundun 46. saniyesinde maçtan çekilmiş ve onun bir erkek gibi güçlü olduğunu belirtmişti.

'Kadınım' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in erkek olduğu kanıtlandı

"KADINIM" DEMİŞTİ

Birçok olimpiyat yarışmacısı ve izleyicisi tarafından hem görünüşü hem de gücü itibariyle eleştirilerin hedefi olan Khelif için cinsiyet tartışmaları ortaya atılmıştı. Cinsiyet tartışmalarının ayyuka çıkmasının ardından Khelif ve Cezayir yönetimi de açıklama yapmış ve boksörün doğuştan kadın olduğunu söylemişti.

TESTİSLERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Reduxx isimli bir feminizm hareketi platformu, Cezayirli boksör Imane Khelif davasında, bir Fransız gazetecinin Khelif'in "testisleri" olduğunu ortaya koyan bir rapora ulaştı. Raporun, Haziran 2023'te Fransa, Paris'teki Kremlin-Bicêtre hastanesi ile Cezayir, Cezayir'deki Mohamed Lamine Debaghine hastanesi arasındaki bir iş birliği yoluyla hazırlandığı öğrenildi.

'Kadınım' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in erkek olduğu kanıtlandı

SADECE ERKEKLERDE BULUNAN BİR HASTALIĞA SAHİP

Uzman endokrinologlar Soumaya Fedala ve Jacques Young tarafından hazırlanan rapor, Khelif'in yalnızca biyolojik erkeklerde bulunan bir cinsel gelişim bozukluğu olan 5-alfa redüktaz eksikliğinden etkilendiğini ortaya koyuyor. Genetik anormallik, bir çocuğun cinsel organlarının normal gelişimini etkiler. Doğumda, 5-alfa'dan etkilenen erkek bebeklere, bazen "kör vajinal kese" görünümü alan deforme olmuş genital organların varlığı nedeniyle genellikle yanlış bir şekilde dişi atanır. Bu düzensiz gelişim genellikle ergenlikte, 5-alfa ergenler kas büyümesi, saç büyümesi ve meme dokusu gelişimi veya adet görmeme gibi maskülenleşme belirtileri yaşamaya başladığında belirginleşir. Uygun bir klinik muayeneye erişim olmadan, 5-alfa'ya sahip erkekler yetişkinlikte kadın olduklarına yanlış bir şekilde inanabilirler.

'Kadınım' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in erkek olduğu kanıtlandı

XY KROMOZOMLARINA SAHİP OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Ekim ayının sonunda, Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia, cinsel gelişim bozukluğunun varlığını doğrulamak için Khelif'te yapılan kapsamlı bir fiziksel muayenenin bir kopyasını aldı. Aoudia'ya göre, klinik rapor, bir MRI'nın Khelif'in rahmi olmadığını, bunun yerine iç testisleri ve genişlemiş bir klitorise benzeyen bir "mikropenisi" olduğunu belirlediğini ortaya koyuyor. Bir kromozomal test, Khelif'in XY karyotipine sahip olduğunu doğrularken, bir hormon testi Khelif'in erkeklere özgü bir testosteron seviyesine sahip olduğunu buldu. Aoudia ayrıca doktorların Khelif'in ebeveynlerinin kan akrabası olabileceğini öne sürdüğünü belirtti.

'Kadınım' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in erkek olduğu kanıtlandı

RAPORA RAĞMEN KADINLARLA YARIŞMASINA İZİN VERİLDİ

Bu rapor, Khelif'in antrenörü Georges Cazorla'nın, Cezayirli boksörün Mart 2023'te Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından kadın boksundan diskalifiye edilmesinin ardından Kremlin-Bicêtre Hastanesi'nde bir değerlendirmeye tabi tutulduğuna dair daha önceki bir itirafıyla örtüşüyor. Ağustos ayındaki bir röportajda Cazorla, endokrinologların o sırada "Khelif'in kromozomlarında bir sorun" olduğunu tespit ettiğini ılımlı bir şekilde kabul etti. Bu gerçeğe rağmen Cazorla, Khelif'in yine de kadınlarla yarışmasına izin verilmesi gerektiğinde ısrar etti.

'Kadınım' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in erkek olduğu kanıtlandı

OLİMPİYAT ÖNCESİ TESTESTERON BASKILAYICI İLAÇLAR ALDI

Cazorla ayrıca, Khelif'in 2023 tıbbi değerlendirmesinin ardından testosteron baskılayıcı ilaçlar kullanmaya başlatıldığını belirtti. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi 1999'dan beri sporcuları kromozomal teste tabi tutmadı ve Paris Olimpiyatları'nda kadın boksuna katılmanın tek şartı yasal belgelerde kadın cinsiyet belirteci olmasıydı. Güney Kaliforniya Üniversitesi Annenberg İletişim ve Gazetecilik Okulu'nda doçent olan Alan Abrahamson, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, IBA tarafından 2022 ve 2023'te istenen ve "boksörün DNA'sının XY kromozomlarından oluşan bir erkeğe ait olduğu sonucuna varan" çok tartışılan kromozomal testlerin sonuçlarını bizzat gördüğünü söyledi.

'Kadınım' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in erkek olduğu kanıtlandı

SONUÇLARIN YAYINLANMASI ENGELLENDİ

Khelif'in sızdırılan tıbbi raporu haberi, Paris Olimpiyatları'nda kadınlar 65 kg kategorisinde altın madalya kazanmasının ardından geldi. Bağımsız Kadın Sporları Konseyi (ICONS) ile işbirliği içinde Reduxx, Khelif'in Paris'te kadın boksuna katılımının haberini veren ilk yayın kuruluşu oldu ve IBA tarafından kadın boksundan diskalifiye edilmesi nedeniyle alarm zilleri çaldı. Haber, IBA'nın IOC'nin biyolojik erkeklerin Paris'te kadınlara karşı boks yapmasına izin verme kararına karşı çıkmasıyla bir tartışma fırtınasına yol açtı. Ağustos ayında düzenlenen bir basın toplantısında, IBA Khelif'in birden fazla kromozomal testte başarısız olduğunu tekrar tekrar doğruladı ancak Cezayir Olimpiyat Komitesi tarafından bu testlerin sonuçlarının yayınlanmasının engellendiğini açıkladı.

Paris Olimpiyatları, Cezayir, 3-sayfa, Toplum, Paris, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Kadınım'' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Adnan Üstün:
    surata bak hiç kadın tipi varmı bu sahtekarta birde bayan sporcuları dövmüş 36 1 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    dünyanın çivisi çıkmış 25 0 Yanıtla
  • Mert GİRGİN:
    Ulan olimpiyatlarda bile katakulli yapılmasına müsaade ediyorlar yuhh 19 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    tsakli kadin cezayir bak sen 8 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    jehepeliler 6 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Kim olmak ister bununla 5 0 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    kaşara bak hele kaşara 5 0 Yanıtla
  • İbrahim Kaya:
    Destan yazmışsınız 4 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    erkek tabi laa kollardaki kas lar kadına olması imkansız 4 0 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Bu olay tr de olsa diye aklıma geldi bi an 0 0 Yanıtla
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