\'\'Kadınım\'\' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif\'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na cinsiyet tartışmalarıyla damga vuran ve boks branşı kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif'in XY kromozomuna sahip olduğu medikal bir raporla kanıtlandı.

KADINLARDA ALTIN MADALYA KAZANDI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks branşı kadınlar 66 kiloda, Cezayirli boksör Imane Khelif, tüm rakiplerini yenerek altın madalyayı kazanmıştı. İtalyan boksör Angela Carini, Khelif karşısında ilk raundun 46. saniyesinde maçtan çekilmiş ve onun bir erkek gibi güçlü olduğunu belirtmişti.

"KADINIM" DEMİŞTİ

Birçok olimpiyat yarışmacısı ve izleyicisi tarafından hem görünüşü hem de gücü itibariyle eleştirilerin hedefi olan Khelif için cinsiyet tartışmaları ortaya atılmıştı. Cinsiyet tartışmalarının ayyuka çıkmasının ardından Khelif ve Cezayir yönetimi de açıklama yapmış ve boksörün doğuştan kadın olduğunu söylemişti.

TESTİSLERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Reduxx isimli bir feminizm hareketi platformu, Cezayirli boksör Imane Khelif davasında, bir Fransız gazetecinin Khelif'in "testisleri" olduğunu ortaya koyan bir rapora ulaştı. Raporun, Haziran 2023'te Fransa, Paris'teki Kremlin-Bicêtre hastanesi ile Cezayir, Cezayir'deki Mohamed Lamine Debaghine hastanesi arasındaki bir iş birliği yoluyla hazırlandığı öğrenildi.

SADECE ERKEKLERDE BULUNAN BİR HASTALIĞA SAHİP

Uzman endokrinologlar Soumaya Fedala ve Jacques Young tarafından hazırlanan rapor, Khelif'in yalnızca biyolojik erkeklerde bulunan bir cinsel gelişim bozukluğu olan 5-alfa redüktaz eksikliğinden etkilendiğini ortaya koyuyor. Genetik anormallik, bir çocuğun cinsel organlarının normal gelişimini etkiler. Doğumda, 5-alfa'dan etkilenen erkek bebeklere, bazen "kör vajinal kese" görünümü alan deforme olmuş genital organların varlığı nedeniyle genellikle yanlış bir şekilde dişi atanır. Bu düzensiz gelişim genellikle ergenlikte, 5-alfa ergenler kas büyümesi, saç büyümesi ve meme dokusu gelişimi veya adet görmeme gibi maskülenleşme belirtileri yaşamaya başladığında belirginleşir. Uygun bir klinik muayeneye erişim olmadan, 5-alfa'ya sahip erkekler yetişkinlikte kadın olduklarına yanlış bir şekilde inanabilirler.

XY KROMOZOMLARINA SAHİP OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Ekim ayının sonunda, Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia, cinsel gelişim bozukluğunun varlığını doğrulamak için Khelif'te yapılan kapsamlı bir fiziksel muayenenin bir kopyasını aldı. Aoudia'ya göre, klinik rapor, bir MRI'nın Khelif'in rahmi olmadığını, bunun yerine iç testisleri ve genişlemiş bir klitorise benzeyen bir "mikropenisi" olduğunu belirlediğini ortaya koyuyor. Bir kromozomal test, Khelif'in XY karyotipine sahip olduğunu doğrularken, bir hormon testi Khelif'in erkeklere özgü bir testosteron seviyesine sahip olduğunu buldu. Aoudia ayrıca doktorların Khelif'in ebeveynlerinin kan akrabası olabileceğini öne sürdüğünü belirtti.

RAPORA RAĞMEN KADINLARLA YARIŞMASINA İZİN VERİLDİ

Bu rapor, Khelif'in antrenörü Georges Cazorla'nın, Cezayirli boksörün Mart 2023'te Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından kadın boksundan diskalifiye edilmesinin ardından Kremlin-Bicêtre Hastanesi'nde bir değerlendirmeye tabi tutulduğuna dair daha önceki bir itirafıyla örtüşüyor. Ağustos ayındaki bir röportajda Cazorla, endokrinologların o sırada "Khelif'in kromozomlarında bir sorun" olduğunu tespit ettiğini ılımlı bir şekilde kabul etti. Bu gerçeğe rağmen Cazorla, Khelif'in yine de kadınlarla yarışmasına izin verilmesi gerektiğinde ısrar etti.

OLİMPİYAT ÖNCESİ TESTESTERON BASKILAYICI İLAÇLAR ALDI

Cazorla ayrıca, Khelif'in 2023 tıbbi değerlendirmesinin ardından testosteron baskılayıcı ilaçlar kullanmaya başlatıldığını belirtti. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi 1999'dan beri sporcuları kromozomal teste tabi tutmadı ve Paris Olimpiyatları'nda kadın boksuna katılmanın tek şartı yasal belgelerde kadın cinsiyet belirteci olmasıydı. Güney Kaliforniya Üniversitesi Annenberg İletişim ve Gazetecilik Okulu'nda doçent olan Alan Abrahamson, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, IBA tarafından 2022 ve 2023'te istenen ve "boksörün DNA'sının XY kromozomlarından oluşan bir erkeğe ait olduğu sonucuna varan" çok tartışılan kromozomal testlerin sonuçlarını bizzat gördüğünü söyledi.

SONUÇLARIN YAYINLANMASI ENGELLENDİ

Khelif'in sızdırılan tıbbi raporu haberi, Paris Olimpiyatları'nda kadınlar 65 kg kategorisinde altın madalya kazanmasının ardından geldi. Bağımsız Kadın Sporları Konseyi (ICONS) ile işbirliği içinde Reduxx, Khelif'in Paris'te kadın boksuna katılımının haberini veren ilk yayın kuruluşu oldu ve IBA tarafından kadın boksundan diskalifiye edilmesi nedeniyle alarm zilleri çaldı. Haber, IBA'nın IOC'nin biyolojik erkeklerin Paris'te kadınlara karşı boks yapmasına izin verme kararına karşı çıkmasıyla bir tartışma fırtınasına yol açtı. Ağustos ayında düzenlenen bir basın toplantısında, IBA Khelif'in birden fazla kromozomal testte başarısız olduğunu tekrar tekrar doğruladı ancak Cezayir Olimpiyat Komitesi tarafından bu testlerin sonuçlarının yayınlanmasının engellendiğini açıkladı.