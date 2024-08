Karatay Yaz Spor Okulları 2024 Dönemi tamamlandı

Spor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik olarak 2019'dan bu yana sürdürdüğü Karatay Yaz Spor Okulları'nın 2024 Dönemi, düzenlenen final programıyla sona erdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ı eğitimde, sporda, kültürde, sosyal aktivitelerde ve birçok alanda çok daha başarılı kılmak için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

Karatay'daki çocuklara ile gençlere sporu sevdirmek, onlarda spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sporu daha geniş tabana yaymak, çocukların fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 2019'dan bu yana Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları 2024 Dönemi sona erdi. Futbol, Voleybol, Basketbol, Güreş, Yüzme, Cimnastik, Kick Boks, Karate, Taekwondo, Masa Tenisi, Okçuluk, Oryantiring, Tenis ve Satranç gibi 14 branşa kayıt yaptıran 5 bin 62 sporcu, alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde 1 Temmuz ile 29 Ağustos tarihleri arasında ilçedeki 15 tesiste eğitimler aldı. Karatay Yaz Spor Okulları'nın 2024 Dönemi'nin kapanış programı Şehit Nihat Gün Spor Tesisinde düzenlendi.

"Karatay'da spor bir başka, eğitim bir başka, çocuklarımız bir başka"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, programda yaptığı konuşmada, Karatay Belediyesi olarak ilçeyi eğitimde, sporda, kültürde, sosyal aktivitelerde ve birçok alanda çok daha başarılı kılmak için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak geleceğimiz olan göz bebeğimiz çocuklarımıza destek vermeye, onların yanında olmaya devam ediyoruz. Biz Karatay Belediyespor bünyesinde olsun, Karatay Yaz Spor Okulları'nda olsun gençlerimizin spor yapması için her türlü imkanı verdik, vermeye devam ediyoruz. Bu yıl da 5 bin 62 çocuğumuza 14 branşta, 15 ayrı tesisimizde çocuklarımıza ve gençlerimize eğitimler verdik. Çocuklarımız sporla yetiştiler, birbirleriyle tanıştılar ve sosyalleştiler. Ruhen ve fiziken gelişip daha da güçlendiler. Kendilerini geleceğe hazırladılar. Bir hafta sonra okullar açılacak inşallah. Yine biz okullar arası futbol turnuvalarıyla diğer branşlardaki müsabakalarla ve kulübümüz bünyesinde yaptığımız sportif faaliyetlerle çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz. Karatay'da spor bir başka, eğitim bir başka. Çocuklarımız bir başka, velilerimiz bir başka. ASKF Başkanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ve İlçe Müdürlerimize ve bizimle birlikte yol yürüyen tüm federasyon temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Onların desteklerini her zaman görüyoruz. Gençlerimizle, çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Onları geleceğe hazırlayan ve onları hep destekleyen kıymetli velilerimizi de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu organizasyonların, bu faaliyetlerin ve bunların desteğinin her zaman devam edeceğinin sözünü buradan veriyorum" dedi.

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay, Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları'nın önemine değinerek, Karatay'da binlerce çocuk ve gencin antrenörler eşliğinde yazın başarılı bir dönem geçirdiğini ifade etti.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise Karatay Belediyesi'nin spora yaptığı yatırımlara değindi. Öztürk, "Spora yaptığınız yatırımlar ve gençliği spora yönlendirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Karatay Yaz Spor Okulları'nda farklı spor branşlarında eğitim alan sporculara aldıkları eğitimler dolayısıyla katılım ve başarı belgeleri verildi. Törenin ardından ise Karatay Yaz Spor Okulları'nın 2024 Kapanış Programı için hazırlanan gösterilere geçildi. Özellikle Karate, Güreş, Kick Boks ve Cimnastik alanında eğitim alan sporcuların gösterileri programa katılanların büyük beğenisini topladı. Oldukça renkli görüntülere sahne olan ve katılanların eğlenceli vakitler geçirdiği Karatay Yaz Spor Okulları'nın 2024 Dönemi Kapanış Etkinliği'nde sporcuların gösterilerinin yanı sıra daha birçok farklı etkinlik de yer aldı.

Programa; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay, Karatay mülki idare amirleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, Karatay Yaz Spor Okulları'nda eğitim sporcular, kulüp yöneticileri, antrenörler, sporcuların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA