Kırkpınar Güreşleri\'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Erkan Taş ikinci olan Feyzullah Aktürk ve üçüncülüğü paylaşan Seçkin Duman ve ile Mustafa Taş düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Pehlivanların protokol tribünü önündeki podyumda kürsüye çıkmalarının ardından ödül ve kupaları takdim edildi.

Başpehlivan Erkan Taş'ın altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak taktı.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girenlere ödüllerini, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Edirne Valisi Yunus Sezer, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, milletvekilleri Fatma Aksal, Ahmet Baran Yazgan, Mehmet Akalın, Serkan Sarı, Cavit Arı, Fahri Özkan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Büşra Özdemir, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç,Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Akın, Geleneksel Güreşler Federasyon Başkan Vekili Şahin Hopur, Kırkpınar Güreş Ağası Ufuk Özünlü, eski Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim ve CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Savran, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Doğan verdi.

Ardından başpehlivanlarla toplu anı fotoğrafı çektirildi.

Organizasyon, 2025 yılının başpehlivanı Orhan Okulu'nun cuma günü resmi açılış töreninde göndere çektiği Türk bayrağını, İstiklal Marşı eşliğinde son başpehlivan Erkan Taş'ın gönderden indirmesiyle sona erdi.

Müsabakalar sonucu dereceler şöyle oluştu:

Minik-1 Boy

1- Ahmet Mete Varış (Antalya)

2- Emrah Tuna (Antalya)

3- Volkan Padir (Antalya)

3- Kuzey Pınarcı (İstanbul)

Minik-2 Boy

1- Siyel Kadırlı (Yalova)

2- Oğuz Tahancı (Muğla)

3- Sefa Dölcü (Çorum)

3- Atakan Mehmet Karakuş (İstanbul)

Teşvik-1 Boy

1- Muhammed Ferit Çilenker (Antalya)

2- Bedirhan Zeki Demir (Muğla)

3- Cahit Hamza Aysel (Antalya)

3- Kuzey Ayvacı (İstanbul)

Teşvik-2 Boy

1- Yusuf Tosuncuk (İstanbul)

2- Seyid Ali Kızıltaş (Antalya)

3- Şarvarbek Sultonov (İstanbul)

3- Yusuf Ziya Ataçoğu (Muğla)

Tozkoparan Boy

1- Emirhan Yüksel (Antalya)

2- Furkan Uğurlu (Antalya)

3- Kemal Enes Önder (Antalya)

3- Yiğit Dulluç (Antalya)

?Ayak Boy

1- Aydıncan Gümüşdağ (Edirne)

2- Selim Madsar (Antalya)

3- Muhammet Özer (Kocaeli)

3- Kadir Buğra Dikik (Muğla)

Deste Küçük Boy

1- Yiğit Aktaş (Balıkesir)

2- Yıldırım Al (Balıkesir)

3- Muhammet Osman Aksay (Antalya)

3- Fahrettin Adil Çelik (İstanbul)

Deste Orta Boy

1- Kerem Berk Akdağ (Antalya)

2- Sellahattin Can (Balıkesir)

3- Ramazan Torun (Antalya)

3- Yahya Aydın (Kocaeli)

Deste Büyük Boy

1- Oğulcan Yurdakul (Antalya)

2- Eren Aymaz (Balıkesir)

3- Resul Yakan (Balıkesir)

3- Teyfik Gülter (Balıkesir)

Küçük Orta Küçük Boy

1- Alperen Düzenci (Tokat)

2- Üzeyir Büyükbıçak (Antalya)

3- Mehmet Ali Güleşen (İstanbul)

3- Orhan Gezer (Antalya)

Küçük Orta Büyük Boy

1- Caner Arslan (Antalya)

2- Enes Özbek (Kocaeli)

3- Tuğberk Koç (İstanbul)

3- Beytullah Uludağ (Ankara)

Büyük Orta Boy

1- Engin Atar (İstanbul)

2- Muhammed Enes Özcan (Muğla)

3- Selçuk Kılıçarslan (Yalova)

3- Kutluhan Avşar (Balıkesir)

Başaltı

1- Sinan Yıldız (Kocaeli)

2- Bekir Can Özturgut (Bursa)

3- İmran Vardı (Antalya)

3- Necip Al (Balıkesir)

Baş

1- Erkan Taş (Antalya)

2- Feyzullah Aktürk (Ankara)

3- Seçkin Duman (Kocaeli)

3- Mustafa Taş (Antalya)

?En İyi Peşrev

1- Metin Yıldıztaşı (Edirne)

2- Muharrem Emir (Balıkesir)

3- Bayram Gümüşdağ (Edirne)

-? ?En Teknik Pehlivan

Can Ergen (Antalya)

-? ?En Centilmen Pehlivan:

Yıldıray Pala (İstanbul)