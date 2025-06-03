Kocaelispor Selçuk İnan\'la Anlaştı

Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli), – KOCAELİSPOR, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaeli Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan İnan, "Antrenörlükte 6'ncı yılıma giriyorum. 2 yıl Galatasaray antrenörlüğü, Kasımpaşa, Gaziantep ve şimdi Kocaelispor. Artık kendi kariyerimde bir başarı yakalamak istiyorum. Bunu da ancak böyle güçlü bir taraftarla, güçlü bir camiayla yakalayabilirim, bunu biliyorum. Bu benim için bir meydan okuma. Ben de yukarıyı istiyorum" dedi.

Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı Selçuk İnan için bugün Kocaeli Stadı'nda imza töreni düzenledi. Törende İnan, Kulüp Başkanı Recep Durul, Kulüp Teknik Asbaşkanı Zeynel Abidin Akyol ve basın mensupları hazır bulundu.

Selçuk İnan ile yapılan 1+1 yıllık sözleşme ile ilgili konuşan Kulüp Başkanı Recep Durul, yapılanmaları son noktaya getirdiklerini belirterek, "16 yıldır hasret kaldığımız şampiyonluğumuza ve Süper Lig'e kavuştuk; şükürler olsun. Artık o sayfa tarihin derinliklerinde kaldı. Uzun yıllar hep bunu hatırlayacağız. Bir miras olarak nasıl ki geçmişten bugüne kadar olan, bize kalan mirası, kutsal varlığımızı, mirasımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık ve bundan sonrası çalışacağız. Yeni süreçte de, yeni yapılanmada Süper Lig'de kulübümüzün teknik patronunu oluşturmakta yaptığımız uzun çalışmalar neticesinde Kocaelisporumuzu daha güçlü yarınlara, daha büyük Kocaelispor olarak da taşıyacağına inandığımız çok kıymetli hocamız. Selçuk İnan, sporculuk kariyerinde Türk futbol tarihinde güzel izler bırakmış, oynadığı takımlarda hem kişiliği, hem de karakteriyle Kocaelispor'umuza gerçekten uyum sağlayabileceğine inandığımız bir karakter. İnşallah yeni sezonda Kocaelisporumuzun başarısı için hep birlikte yönetim, taraftar, tüm paydaşlarımızla hocamıza destek vereceğiz. Kulübümüzü camiamızı hep birlikte taşıyacağız. İnandığımız, güvendiğimiz bir hocamız" diye konuştu.

'SADECE KALICILIK DEĞİL, HEDEF BASAMAKLARINI BİR BİR ÇIKMA PLANIMIZ VAR'

Selçuk İnan'ın başarı odaklı biri olduğunu da söyleyen Durul, "Kocaelisporumuzun sadece Süper Lig'de kalıcılığı değil, tabi ki bunun yanında Kocaelispor'u daha önce elde etmiş olduğu başarıların üzerine de başarı ekleyerek devam etmesi. Camiamıza, hem ismine hem de tarihine yakışması gereken bunlardır. Hocamız da bu minvalde başarı odaklı bir insan. Dolayısıyla sadece kalıcılık değil biz, her zaman hedefte ne varsa hedef basamaklarını bir bir çıkma planlarımız var. Bu çok uzak değil. İşte Samsunspor'u hep birlikte gördük. Anadolu'nun güzide kulüplerinden, güçlü kulüplerimden ve bugün 3'üncü oldu; Avrupa kupalarına katılmayı hak etti. Dolayısıyla hani böyle çok ütopik bir hedef değil. Kocaelispor'umuzun gerçekten iyi bir çalışmayla, disiplinli bir çalışmayla yakalayacağı, başarabileceği şeyler" ifadelerini kullandı.

'ARTI KENDİ KARİYERİMDE BİR BAŞARI YAKALAMAK İSTİYORUM'

Teknik Direktör Selçuk İnan da, "Çok büyük bir camia; hedefleri olan bir camia; tutkulu bir camia. Bunun hepsini biliyoruz. Zaten burayı istememdeki en önemli neden de buydu. Hayatım böyle geçti. Hayatım mücadeleyle geçti. Antrenörlükte 6'ncı yılıma giriyorum. 2 yıl Galatasaray antrenörlüğü, Kasımpaşa, Gaziantep ve şimdi Kocaelispor. Artık kendi kariyerimde bir başarı yakalamak istiyorum. Bunu da ancak böyle güçlü bir taraftarla, güçlü bir camiayla yakalayabilirim, bunu biliyorum. Bu benim için bir meydan okuma. Ben de yukarıyı istiyorum. Hedeflerim var, hayallerim var ama şu anda en istediğim şey bunu beraber başarabilmek. O yüzden çok heyecanlıyım ve çok gururluyum. Başkanıma ve yöneticilerime bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Layık olmaya çalışacağım. Ne olursa olsun, bundan emin olabilirsiniz hayatım boyunca mücadele ettim. Biz hep bu kadarız; beraber olacağız; bu takımı beraber yukarı çekmeye çalışacağız ama ne olursa olsun sahada her şeyini veren, mücadele eden bir takım göreceksiniz. Onun sözünü verebilirim" ifadelerini kullandı.

'YENİLMEZ BİR TAKIM

Maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyleyen İnan, "Önde oynamaya çalışan bir takım yaratacağız. Önde baskı yapmaya çalışan bir takım yaratacağız. Hele ki böyle bir şehirde, böyle bir taraftar önünde ne olursa olsun yenilmez bir takım yaratmaya çalışacağız. Bunu Gaziantep'te kısmen başardık. Oyuncular ve taraftarlar ona inandı. Burada daha da fazlasını yapmaya çalışacağız; buna yürekten inanıyorum. Mevcut takımla ilgili tabi ki fazlasıyla bilgim var yakından takip ettiğim bir takımdı. Birçok oyuncusunu tanıyorum zaten. Geçen sene ligde oynayan oyuncular vardı, eski öğrencilerim var. Bununla ilgili başkanımızla, yöneticilerimizle istişare edip oyuncularımızla ilgili en nihai kararı vereceğiz. Şimdi tek odaklandığımız yer, oyunu nasıl oynayacağız? Hangi oyuncuları alabileceğiz, transfer edeceğiz onun üzerine çok çalışıyoruz. En yakın zamanda da inşallah bunu başarırız" dedi.

'BİR TANE MAÇI KAZANMAK İSTİYORUM"

"Teknik direktör olarak olmak istediğiniz en üst seviye neresi?" sorusunu da yanıtlayan İnan, "Kendi hayallerim, hedeflerimin sonu yok. Bunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim. O yüzden 'Ben sadece burayı istiyorum' demek istemiyorum hep anı yaşıyorum. 2'nci maçı bile düşünmüyorum; hiçbir zaman hayatımda öyle olmadı. Sadece bir tane maç ve o maç benim hayatımın en önemli anı, maçı, hedefi diye bakıyorum. Böyle baktım; çok kupalar kazandım şükürler olsun, çok finallere çıktım. Neyi hedeflediysem yakaladım ama hep bu bakış açısıyla hayata baktım. Yine öyle bakacağım şu anda sadece bir tane maç kazanmak istiyorum ilk maçı ama sonrasındaki bir yıllık hedef içinde de Kocaelispor'u en yukarıya taşımak istiyorum. Öncelikle hedefim bu ama uç noktayı soracak olursanız o benim içimde ve onun sonu yok" diye konuştu.

'BEKLEDİĞİM TELEFON BUYDU'

"Kocaelispor'dan ilk teklif geldiğinde neler hissettiniz?" sorusuna da yanıt veren İnan, "Sadece beklediğim telefon buydu. Çünkü Gaziantepspor'dan yeni ayrılmıştım. Beni tekrar yukarı çekecek, hedeflerimi yakalamamı sağlayacak bir şey lazımdı. Başkanımız aradığında sağ olsun evet işte o an geldi diye düşündüm. Bunu gizleyemeyeceğim; o yüzden çok heyecanlıyım. Nasıl söylenir bilmiyorum ama bunu hep beraber birlikte yaşayıp göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'HOCAMIZIN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA 1+1 YAPTIK'

Sözleşme hakkında da konuşan İnan, "Sözleşmenin öneminin olmadığını düşünüyorum. Aslında farklı olabilirdi ama ben de öyle istedim. İstenen adam olmak hayatta en önemli şey. Şu anda başkanımız ve camia bizi istedi; teveccüh gösterdi. Buna layık olmak istiyorum; başarılı olmak istiyorum o yüzden ben de biraz da bunu istedim. 1 yıl Allah'ın izniyle biz, yukarı doğru çıkaralım bu takımı. Siz bizden memnunsanız her zaman ne olursa olsun kalplerimiz bir; her şeye razıyız" dedi. Kocaelispor Başkan Recep Durul, "Sözleşme konusunda şöyle bir cümle kullandı. 'Başkanım önce beni bir görün, neler yapacağımızı görün. Sözleşmenin bir önemi yok. Ben uzun yıllar Kocaelispor'un başarısı için hizmet etmeye hazırım' dedi. Bu yüzden, biz hocamızın isteği doğrultusunda böyle yaptık. 1+1 yaptık. Daha sonra önümüz açık; başarılı olacağız; ona inanıyoruz. İnşallah uzun yıllar Kocaelispor'umuzu ileriye taşıyacak. Bu yüzden 1+1 yapıldı" diye konuştu.

'HEPSİYLE İSTİŞARE EDİYORUM'

İnan, "Yaklaşık 25 yıllık futbol hayatında çalıştığım bütün hocalarla görüşüyorum. İstişare ediyoruz. Çok önemli isimler Mustafa Denizli, Ersun Yanal çok fazla isim var. Hepsiyle görüşüyorum. Hepsiyle istişare ediyorum. Gençlerle ilgili, eğer iyi oyuncuysa, potansiyeli varsa, ne olursa olsun hiç düşünmeden onu sahaya koyarım. Önemli olan onun sahada bize verebilecekleri, potansiyeli. Geliştirmek için ekibimizle beraber önemli çaba sarf ediyoruz. u-19 takımında önemli oyuncular olduğunu duydum. İşe koyulacağız. Bize, oyunumuza katkıda bulunacak bir genç yakalarsak hiç düşünmeden onu sahaya koyarım" dedi. Program imzaların atılması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.