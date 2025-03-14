Kutlu Dumlu Snowboard Şampiyonası Erciyes'te Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Kutlu Dumlu Snowboard Şampiyonası Erciyes'te Başlıyor

Kutlu Dumlu Snowboard Şampiyonası Erciyes\'te Başlıyor

Erciyes'te 14 ilden sporcuların katılacağı Kutlu Dumlu Snowboard Türkiye Şampiyonası bugün başlıyor.

14.03.2025 13:07
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Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2025 faaliyet programında yer alan Kutlu Dumlu Snowboard Türkiye Şampiyonası, bugün Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda başlayacak. Şampiyona iki gün sürecek ve yarın final yarışları ile tamamlanacak.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda bugün başlayacak olan Kutlu Dumlu Snowboard Türkiye Şampiyonası, 14 ilden sporcular yarışacak. Şampiyonada Antalya, Ankara ,Bursa, Bitlis, Eskişehir, Erzurum, İstanbul, Isparta ,Kars, Kayseri, Muş ,Sakarya, Sivas ve Van illerinden gelecek sporcular madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada +15 erkek kategorisinde 32, +15 kız kategorisinde 16, U15 erkek ve kızlarda 15'er, U13 kategorisinde 20'şer ve U11 kategorisinde de 20'şer sporcu mücadele edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kutlu Dumlu Snowboard Şampiyonası Erciyes'te Başlıyor - Son Dakika

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