Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yeniden başkanlığa seçildi.

191 OYUN 169'UNU ALDI

191 delegenin oy kullandığı seçimde Mehmet Büyükekşi, oyların 169 tanesini aldı. 22 oy ise geçersiz sayıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

TFF Yönetim Kurulu Asil Listesi:

Mehmet Büyükekşi

İbrahim Burkay

Yusuf Günay

Yalçın Orhan

Alkın Kalkavan

Hamit Altıntop

Müslüm Özmen

Volkan Can

Ali Düşmez

Erman Kalkandelen

Ramazan Üçdan

Agah Ruşen Çetin

Mustafa Eröğüt

Şafak Müderrisgil

Haluk Kalyoncu

TFF Yönetim Kurulu Yedek Listesi:

Talat Papatya

İdil Karademirlidağ Suher

Fuat Guguloğlu

Murat Şahin

Özen Kuzu

Habil Yazıcı

Abdullah Altınkum

Cengiz Erdem

Süleyman Kocasert

Cem Gün

İbrahim Gökhan Kasapoğlu

Şevket Çelik

M. Taha Güvendi

Remzi Ay

"SİZLERLE BİRLİKTE SON HALİNE GETİRECEĞİZ"

Ankara'da JW Marriott Hotel'de yapılan TFF'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Büyükekşi, göreve geldiklerinden beri aktif katılımlı 30 toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Başarı için çok sayıda hedef belirlediklerini anlatan Büyükekşi, "Bu hedefler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 11 stratejik amaç altında tam 22 stratejik hedef belirledik. Genel kurul sonrasında planladığımız çalıştaylarla stratejik hedefleri sizlerle birlikte son haline getireceğiz. Yıl sonunda gerçekleştireceğimiz büyük futbol çalıştaylarla Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini ve yolunu hep birlikte kamuoyuyla paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYACA ÜNLÜ ŞİRKETLERLE ANLAŞMA YAPTIK"

Türk futbolunun gelişimi için futbol akademileri projesini hayata geçirdiklerini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu projeyle altyapılarda Türk futbol modelini oluşturmak istiyoruz. Bu anlamdan Avrupa ve Türkiye'deki birçok kulübün altyapılarını yerinde ziyaret ettik. Dünyaca ünlü şirketlerle anlaşma yaptık. Amacımız milli takımlarımızın kendi havuzundan yıldız oyuncu üretmesidir. Diğeri ise kulüplerimizin kendi akademilerinden yetiştireceği oyuncular sayesinde dışardan transfer ihtiyaçlarını en alt seviyeye indirmek gerekir. Önümüzdeki yıllarda daha zengin ve nitelikli hakem havuzu yaratabilmek adına hakem akademisini kurduk. Hakemlerimizi kariyerlerine başladıkları andan itibaren gelişim süreçlerini takip eden bir sistemden eğitim almaya başladılar. Bu sayede hakemlerimizin profesyonel liglerde görev aldıklarında minimum hata maksimum performans göstermelerini hedefliyoruz."

"YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİNİ ÖNÜMÜZDEKİ SEZONA YETİŞTİRECEĞİZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknoloji alanında çalışmalar yaptıklarını belirterek, futbolda dijitalleşmeyi çok önemsediklerini söyledi. "Çağımızın olmazsa olmazlarının başında dijitalleşme geliyor." diyen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda hep birlikte ciddi atılımlar yapmaya ihtiyacımız var. TFF olarak, dijitalleşme ile ilgili önemli adımlar attık, atıyoruz. Dijital hakem atama sistemine geçtik. Gözlemci raporlarını dijital hale getirdik. 4 yıllık maliyeti 8 milyon Euro olan yarı otomatik ofsayt teknolojisini yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir kaç hafta içerisinde neticelendirip önümüzdeki sezona yetiştireceğiz. Önümüzdeki sezondan itibaren tüm liglerimiz dev profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık."

"LİSANS İŞLEMLERİNİ DİJİTALE TAŞIDIK"

Yeni transfer yönetimine ilişkin de Büyükekşi, "Önümüzdeki sezondan itibaren tüm liglerimizde profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık. Bu 26 Haziran'da başlayacak transfer dönemine hepiniz kendi kulüplerinizde dijital olarak yapabileceksiniz." dedi.

"YAPACAĞIMIZ DAHA ÇOK ŞEY VAR"

Türk futbol ailesi olarak damaklarında buruk tatlar bırakan her şeyi bir kenara bırakarak beyaz bir sayfa açma zamanının geldiğini dile getiren Büyükekşi, "Bu aile içerisinde konuşarak çözemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığı gibi üzerimizde geçmişe dair bir kırgınlık taşıma lüksümüz de yoktur. Önümüzdeki dört yıl boyunca sizlerle birlikte; Türk futbolunu sportif performansta ileri taşımaya, kulüplerimizin gelirlerini iyileştirmeye, yayın gelirlerini artırmaya, milli takım ve kulüplerimizi Avrupa ve dünya sıralamasında yukarı çıkarmaya, futbolun seyirci kitlesini büyütmeye, marka değerini, itibarını, imajını güçlendirmeye, futbol sevgisini artırmaya odaklanacağız. Yeni Türkiye 100 yılında, futbolumuz ve ülkemiz için birlikte yapacağımız daha çok şey var." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ EURO 2024'E DAMGA VURMAK"

Hedeflerine ilişkin de Büyükekşi, "Hedefimiz; sadece EURO 2024'e katılmak değil, başarılı futbolumuzla bu turnuvaya damga vurmak, EURO 2028 ve 2032 turnuvalarında sadece ev sahibi olmak değil, bu güzel ülkenin bugüne kadar gerçekleştirdiği organizasyonlar arasında en güzel, en başarılı ev sahibi olmasını sağlamak. Bu hedeflere ancak birlik ve beraberlik içinde olursak yakalayabiliriz. Bugüne kadar bizlere verdiğiniz desteklere de yol gösterici eleştirilere de şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.