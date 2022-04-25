Metin Öztürk: Galatasaray taraftarı maddi konulara bakmaz, saha sonuçlarına bakar - Son Dakika

"Amatör branşlar için 21 sponsorumuz hazır"

"Pozitif bir tablo olursa Torrent ile devam ederiz"

İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, seçildikleri takdirde kulübe sağlayacakları kaynaklardan transfer çalışmalarına, liseli-lisesiz ayrımından teknik direktör konusuna kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.D-Smart ekranlarında DHA Spor Muhabiri Serhan Türk'ün sorularını içtenlikle yanıtlayan Öztürk, gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Metin Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle: "BİR ÖNCEKİ YÖNETİM 5 BİN KİŞİNİN OY KULLANDIĞI SEÇİMDE YÜZDE 32 OYLA GELDİ""Galatasaray taraftarı maddi konulara bakmaz, saha sonuçlarına bakar. En çok şampiyon olan takım Galatasaray. Galatasaray'a seçilen bir başkan, şampiyonluk hedefi dışında geliyorsa gelmesin zaten.Kimin kime oy vereceğini bilmiyoruz. 30 Nisan sabahında lise bahçesine gelin, oyunuzu kullanın. Bir önceki yönetim 5 bin kişinin oy kullandığı seçimde yüzde 32 oyla geldi. 2 bin kişinin katıldığı bir genel kurulda çoğunluğu alsanız ne olur, almasanız ne olur. Üyelere çağrım, gelin oyunuzu kullanın, tatile öyle gidin.""BU SEZON 250 MİLYON LİRALIK AVRUPA GELİRİMİZ OLMAYACAK""Maddi konularla planlarımız var, Burak Elmas ve yönetimi kalsaydı, onlar da bu maddi sorunları çözecek girişimleri yapardı. Bu sezon 250 milyon liralık Avrupa gelirimiz olmayacak. Diğer ödemeler ile birlikte yaklaşık 1.5 milyar liralık bir paraya ihtiyaç duyulacak."RİVA'DA 3 YIL İÇİNDE ALINACAK 1.5 MİLYARLIK BİR GELİR VAR, BUNU ERKEN ALABİLMEK İÇİN MODELLEYİP GENEL KURULUN ONAYINA SUNACAĞIZ""Kasa kolaylığı gibi bir yaklaşım doğru değil. Kasada para yok, biz cebimizde parayla geliyoruz. Bir yandan 3 ay ve 6 aylık projelerle kasaya para getirecek planlamalar yapıyoruz. Bir de anlık ödemeler için paraya ihtiyaç var. Bankalar Birliği temsilcilerine gidip, kısa vadede nakit akışını nasıl yapabileceğimizi soracağız. ya köprü kredi verecekler ya da küçülün diyecekler. Galatasaray küçülerek büyüyecek bir kurum değil. Dün Riva'daydım, Galatasaray'ın Riva'da 3 yıl içinde alacağı 1.5 milyarlık bir gelir var. Biz acaba 3 aylık sürede bunu alabilir miyiz diye modelleyip, genel kurulun onayına sunacağız.""SADECE DURSUN BEY DEĞİL, SELAHATTİN BAŞKANDAN BERİ TÜM BAŞKANLAR SEÇİLEN BAŞKANLARI DESTEKLEMİŞTİR""Dursun başkan, Eşref Bey'i destekliyor olabilir, bu normaldir. İkisi de liseli, ben değilim. Dursun başkanın kararıdır, çok normal. Ama önemli olan seçildikten sonra Dursun başkanın Galatasaray'ı destekleyecek olmasıdır. Dursun başkan öyle bir Galatasaraylıdır. Sadece Dursun Bey değil, Selahattin başkandan beri tüm başkanlar seçilen başkanları desteklemiştir.""GALATASARAY'IN KENDİ VARLIKLARINI İYİ DEĞERLENDİRDİĞİNİZ ZAMAN DÜZLÜĞE ÇIKABİLİRİZ""Galatasaray'ın kendi varlıklarını iyi değerlendirdiğiniz zaman düzlüğe çıkabiliriz. Florya'yı satmak en kolay çözüm, 500 milyon alırsınız ama diğer parselleri alıp oraları işletirsek en az 3-4 milyar lira kazanırız. Biz seçilirsek Kemerburgaz projesini bitirmeyi hedefliyoruz. Riva projesinde 1'inci etap bitti, 2'nci etap başladı, sırada 3'üncü etap var. Kemerburgaz'ı 1 yıl erteleyip adayı aktif hale getirebiliriz. Babam 30 yıl adanın müdürlüğünü yaptı, o yüzden benim için manevi önemi var. Son dönem görev yapan tüm başkanların emekleriyle ada davası kazanıldı ve bunu işletmemiz gerekiyor. Geçen sene Kemerburgaz önceliğimizken, bu sene şampiyonluk, ada ve basketbol sahası daha ön planda. Şampiyonluk çok önemli, hem marka değeri hem de Avrupa gelirleri anlamında şampiyonluk çok önemli. Düne göre hedefler değişti. Yapamayacağımız hiçbir şeyi vaadetmiyoruz. Bu medyumluk değil, bu iyi analizle yapılan bir plandır.""LİSELİ, LİSESİZ SÖYLEMİ POPÜLİST BİR SÖYLEMDİR""Liseli, lisesiz ayrımına girmeye gerek yok. Biz Galatasaray Lisesi'nde Ali Sami Yen ve arkadaşlarının ilk adımı atmasıyla kurulmuş bir kulübüz. Kayınpederim ve babam yıllarını lisede ve Galatasaray'da geçirmiş. Liselilerin son dönemde kendi aralarında bölündüğünü görüyoruz. Liseli, lisesiz söylemi popülist bir söylemdir. 5.5 milyar TL borcu ödeyecek biri varsa, ben de hemen yerimi ona bırakırım. Benim ekibimin yarısı liseli ve iş adamı. Adil Emecan liseli değil mesela benim listemdeki. Daha önce belediye başkanlığı yapmış bir isim. Gayrimenkulü bu kadar fazla olan bir kulüp için çok faydası dokunabilecek bir isim. Kulübü temsil edip sözcülüğünü yapacak isimler çok önemli. İki başkan yardımcımız var, ikisi de liseli değil. Mesela İsmail Sarıkaya. Zamanında Ali Sami Yen'e tribün yaptırdı. Stadyum yıkılınca o tribün Florya'ya taşındı ve kullanılıyor. Bora İsmail Bahçetepe genel sekreter ve belki de kulübün en kilit ismi olacak. Tüm zamanı stadyumda geçiyor. Biz kulübü büyütmeye geldik. Liseli, lisesiz tartışmasına dahil olmaya değil. Emir Aral mesela, dijitali Türkiye'de en iyi bilen 3 kişiden biri, Avrupa'da en iyi 10 kişiden biri. Biz projelerimizle geliyoruz.""POZİTİF BİR TABLO OLURSA TORRENT İLE DEVAM EDERİZ. NURİ ŞAHİN SANIRIM MENAJERİNİN PARLATTIĞI BİR İSİM, GALATASARAY HOCA YETİŞTİRECEK BİR CAMİA DEĞİL" "Nef ile Galatasaray'ın yaptığı sponsorluk, tüm branşlara örnek olacak bir model. Amatör branşlar için sponsorlarımız hazır, 21 adet sponsorumuz var. Bunlar mevcut sponsorlar dışında gelecek olan sponsorluklar. Bir taraftar olarak bakmak ile başkan olarak bakmak başka. Önce mevcut hocanın kontratına ve kiralıktan dönecek 10 oyuncumuza bakacağız. Hocanın gelecek sezon projeksiyonuna bakacağız. Bizi tatmin etmezse tazminatına bakmayız. Taraftar olarak bakınca Torrent beni tatmin etmiyor. Bir yerli hoca adayımız var. Ama haksızlık etmeyeceğiz, önce hocanın raporuna bakacağız. Pozitif bir tablo olursa tabii ki Torrent ile devam ederiz. Ama olmazsa aklımızda belli bir yerli hocamız var. Yönetim kurulu kararıyla ilerleyeceğiz. Benim 1 oyum var, ben şahsen Torrent ile devam etmeme taraftarıyım ama yönetim içinde görüş farklılıkları var. Medyada birçok isim geçiyor hoca için. Mesela Şenol Güneş hocanın ismi geçiyor, Sergen Yalçın hocanın ismi geçiyor. Nuri Şahin sanırım menajerinin parlattığı bir isim. Galatasaray hoca yetiştirecek bir camia değil, maceraya girecek bir kurum değil. Bizim yönetimimizde Okan Buruk'u isteyen de çok isim var. Biz şampiyon olursak gelirimiz çok fazla olacak, raporlara göre hareket edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, mayıs ortasından öne hiçbir hoca ile konuşmayacağız. Boşta olan Türk hocalar önceliğimiz olacak. Nuri Şahin için şunu söyleyebilirim, şu an için erken ama 3 sene sonra Galatasaray'ın hocası olabilir. Mutlaka transfer yapacağız, şampiyonluk dışında alternatifimiz yok. Hocamızın isteğine göre bütçemizi zorlayan bir transfer durumunda elimizi cebimize sokarız. Futbol kulüplerinin aktifleri futbolculardır. Değerini bulan futbolcu mutlaka verilmeli, bu herkes için geçerli."ARDA TURAN - FATİH TERİM KONUSU"Arda Turan'ın Fatih hoca ile verdiği fotoğraf spor etiği için uygun değil. Arda'dan mutlaka faydalanılmalı. Fatih Hoca ile buluşması çok normal, o bir baba - oğul buluşması ama kadroda olmadığı haftada bunun sosyal medyadan paylaşılması futbol etiği için hatalı bence. Galatasaray tarihinde ben de, Torrent de unutulacak ama Arda ve Fatih Hoca unutulmayacak. Florya'yı kimseye bırakmayacağız. Levent Nazifoğlu Sportif A.Ş. yönetiminde olacak, bize Florya'daki durumu raporlayacak. Bu bize oy kaybettirebilir ama ben bir seçim kadrosu kurmadım. Başarılı olacağına inandığım kadroyu kurdum.""6-7 TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR"

"Orta saha başta olmak üzere en az 6-7 transfere ihtiyacımız var. Burada bütçe önemli değil, şampiyonluğa ihtiyacımız var. Altyapıdan her sene 1 oyuncu kazandırsak, Avrupa'dan her sene 1 tane gurbetçi oyuncu getirsek 6-7 yılda oturmuş bir kadromuz olur. Galatasaray'ın yıllardır en önemli gücü altyapısı olmuştur. Bazen türbülanslar olur. Burak Elmas döneminde alınan genç oyuncuların hepsi kaliteli ama tutmadı, bir başarısızlık var. Emre Akbaba, Yunus bizim futbolcularımız. Ligler bitince geri dönecekler. Eyüp'teki Oğulcan mesela, 1.2 milyon Euro verdik, doğru düzgün oynatamadık. Bizim işimiz bunları yönetmek, bunun için geliyoruz."