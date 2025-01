Milli atlet Serkan Yıldırım: Los Angeles\'ta, onların ülkesinde madalyamı geri alacağım

Spor

PARIS 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası elinden alınan milli atlet Serkan Yıldırım, "Haksızlıkla benim madalyamı Amerikalı Noah Malande'ye verdiler. Şimdi sıra Los Angeles 'ta. Onların ülkesinde, onların toprağında madalyamı geri alacağım" dedi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre t12 kategorisinde altın madalya kazanan milli Atlet Serkan Yıldırım'ın madalyası engel derecesi incelemede olduğu ve yarışmaya uygun olmadığı gerekçesiyle geri alınmıştı. Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin kendi doktorlarının muayenesi sonucu 'yarışlara katılabilir' onayı vermesi üzerine Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda 100-400 metrede T12'de yarışma hakkı elden Serkan Yıldırım, 100 metrede 10,70 derecesiyle altın madalyaya uzandı. Daha sonra IPC'nin mahkeme başvurusu üzerine, 'engel derecesi incelemede' olduğu ve yarışmaya uygun olmadığı gerekçesiyle madalya geri alındı. Yıldırım, daha önce vatandaşı olduğu İran ve Amerikalı rakibi Noah Malande'nin kendisi hakkında şikayette bulunduklarını, bu nedenle de altın madalyasının alındığını söyledi. İran'ın IPC'ye sunduğu raporların sahte olduğunu mahkemede kanıtladıklarını ve görme derecesinin yarışlar için yeterli olduğunu vurgulayan Yıldırım, madalyasının geri verilmesi için mahkemede son kararı beklediklerini dile getirdi.

'100 METREYE SON ANDA KATILDIM'

Serkan Yıldırım, 1 yıl önce geçtiği Türk vatandaşlığı sonrası, Türkiye'ye yakışan madalyalar kazanmanın hayaliyle kariyerine devam ettiğini söyledi.

2024 Japonya Para Atletizm Şampiyonası'na kadar bu hedefi devam ettirdiğini vurgulayan Yıldırım, "Orada koşan insan Serkan değil, tüm Türkiye milleti koşuyordu orada. O yüzden ben orada en iyisini yapmam gerekiyordu. Ülkemize yakışan bir madalyayı ülkemize getirmem gerekiyordu. Japonya'da şükürler olsun milletimizin duasıyla, devletimizin destekleriyle 2 altın madalya kazandık. Bir dünya rekoru ve bir şampiyonluk rekorunu kırabildik. Dediğim gibi, 'biz kırdık.' Yani biz dediğim Türkiye kırdı. Ondan sonra Paris Para Olimpiyatları'na katılmamız için programlar planlamıştık. Ama maalesef Japonya'dan sonra birkaç ülke saçma sapan itirazlarda bulundu. Paris Para Olimpiyatları'nda bizi engellediler. Ben de gitmemeyi düşünüyordum. Sonunda bakanlık ve Paralimpik komitemiz 'Allah'tan ümit kesilmez, Serkan gidelim' diyerek beni götürdüler. Ben de saygı duydum ve gittim. Orada 1 yıl en iyi antrenmanlarını yap, yarıştan önceki bir hafta antrenmanların iyi olmazsa kazanamazsın. Özellikle atletizm ve hızlı koşularda. Ben orada sahaya giremedim. Özel ayakkabılarımı kullanamadım. Bir de mahkemeyi bekliyoruz. Zaten orada tüm sporcular hatta madalyalı alamayan sporcular bile mutluydu. 'Para Olimpiyatlara gelmişiz, biz kota almışız' diye. Ama ben öyle değildim. Hep mutsuz ve stresliydim. Son dakikada, mahkemenin kararıyla 100 metrede katılabildim" diye konuştu.

'MADALYAMI ŞİMDİLİK GERİ ALDILAR'

Paris'te, finalde büyük bir gayret sarf ederek madalyaya uzandığını kaydeden Yıldırım, "Seçmelerde yorgun olduğum için en iyi derecemi yapamadım. Kendi kategorimde 1'inci olarak sonunda finale yükseldim. Finalde de yine benim Amerikalı bir rakibim var. Benim asıl rakibimdi. O finale kadar çok mutlu ve iyi geldi. Kazanmayı da planlanmıştı. Finalde starta oturmadan önce yani kendi kendime 'Allah'ım buraya kadar beni getirdin, beni milletimize mahcup etme' diye konuştum. Mikrofonda, stadyumda, her yerde Serkan Yıldırım diye anons ediyorlardı. Benim göğsümde Türkiye yazıyor, arkamda Türkiye yazıyor. O yüzden güzel ülkemizi, büyük milletimizi temsil ederken 'Allah'ım beni bunlara mahcup etme' deyip, koştuk. Yarış sonunda da kim 1'inci oldu bilmedik. 'Yüz metrede olmadı, inşallah 400 metrede olur' dedim. Yarışı tamamladıktan sonra Serkan Yıldırım anonsunu duyuyordum ama ne dediklerini tam anlamıyordum. Çünkü yarışı 80 bin kişi izliyordu ve çok ses vardı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Sayın Murat Aksu'nun sesini duyuyordum. 'Herhalde, gümüş madalya için seviniyorlar' dedim. Ekranda adımı da görmedim. Ama kırmızı bayrağımızı gördüğümde anladım ki 1'inci olmuşum. Orada çok sevindim. Tabii milletimizin adına da ülkemizin adına da çok sevindim. Beni 400 metrede yine engellediler, saçma sapan itirazlarla. 100 metrenin madalyasını şimdilik elimizden aldılar. Mahkeme devam ediyor. 2025 yılında, 2024 madalyamı geri alacağım" ifadelerini kullandı.

'SIRA LOS ANGELES'TA'

Eylül ayında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilecek Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda da yarışacağını ifade eden Yıldırım, "Milletimiz bize dua etsin. Dediğim gibi orada biz koşmuyoruz. Sadece Türkiye'nin adını temsil ediyorum. Milletimizin ruhuyla koşuyorum ben. Onların hep gücünü alarak yarışlara çıkıyorum. O yüzden bize hep dua etsinler. Dualarınıza çok ihtiyacımız var. Zorla, haksızlıkla benim madalyamı Amerikalı Noah Malande'ye verdiler. Şimdi sıra 2028 Los Angeles'ta. Los Angeles'ta her şey belli olacak. Onların ülkesinde, onların toprağında bu madalyamı geri alacağım. 400 metrede de altın madalyaya imza atacağım" şeklinde konuştu.

Yıldırım'ın eşi Mahsa Keyvani ise her zaman eşinin yanında olduğunu söyleyerek, "Ona her zaman destek oldum. O an, madalya geri aldıklarında gerçekten çok üzüldük. Ama yine de dünya 1'incisi olarak Serkan zirvede. Bundan sonra da dünya 1'incisi olacaktır ve Para Olimpiyat oyunlarının altın madalyası da geri gelecektir" dedi.