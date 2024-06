Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer, Avusturya maçını kazanmak istediklerini söyledi

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turuna yükselen A Milli Takımı'nda milli oyuncular Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer, Avusturya'yı geçip turnuvada gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.

Zeki ve Muhammed, ay-yıldızlı takımın Barsinghausen'de gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Savunma oyuncusu Zeki Çelik, son 16 turundaki Avusturya maçıyla ilgili, "Avusturya çok sert oynayan, baskı yapan bir takım, oradaki hazırlık maçında onların baskısına karşılık veremedik, ben daha çok intikam değil de bir maç olarak bakıyorum. Bu maçı kazanmak istiyoruz, 1-0 olsa da bizim olması gerek, onları eleyip önümüze bakmamız gerek. Her zaman maç maç gitmek gerek. İnşallah Avusturya'yı geçersek önce çeyrek final sonra yarı finali zorlayabiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuva öncesinde sakatlık yaşadığını ancak şu an oynamaya hazır olduğunu belirten Zeki, "Kampta beklemediğim bir sakatlıktı, bu beni bir adım geriye attı ama şu an gayet iyiyim, adım adım ileriye gitmemiz gerek. Şu anda hocamız süre verdiğinde katkı sağlamayı, her zaman oynamayı isterim. İlk maçtan önce sakatlık geçirdim, belki sakatlık olmasaydı Gürcistan maçında oynama ihtimalim olacaktı. Hocamızla görüştük, ileriki maçlarda şans vereceğini söylemişti, Portekiz maçında oynadım. Leao'ya karşı İtalya Ligi'nde 4 maça çıktım, onu iyi tanıyordum. İki tane yüzde yüzlük gol pozisyonu oluşturdum, gol nasip olmadı." dedi.

Kampta çok güzel bir ortamları olduğunun altını çizen Zeki Çelik, "Burada güzel bir ortam var, bazen dışarıdan eleştiriler alınca çok şaşırıyorum. Turnuva sürecindeyiz, dışarıdan birçok yorum yapılıyor, bunlar çok yanlış. Burada ülkemiz için mücadele ediyoruz. Bazen eleştirilerin dozunu kaçırıyorlar. Cenk Ağabey'in dediğine katılıyorum 6-7 senedir buraya geliyorum, arkadaşlık ortamı çok iyi. 2032'de Türkiye'de bu takım çok iyi işler yapacak. Bence daha dikkatli olunmalı. Çok yetenekli grubumuz var. Arda, Semih, Can, Kenan gibi, bunlar ileriki turnuvalarda bu takıma çok katkı sağlayacaklar, İleriki turnuvalarda iyi başarılar kazanacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Vincenzo Montella ile çok iyi uyumlarının olduğunu aktaran Zeki, "Hocamız taktik çalışmayı çok seviyor, antrenmanları çok tempolu. İtalya'da oynadığım için diğer hocalardan da gördüm, taktik disipline çok önem veriyor, analizleri çok iyi. Bizimle ilişkileri çok iyi, Montella Hocamızla çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeki Çelik, Roma'daki eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin başına geçmesi hakkında ise, "Mourinho çok deneyimli bir hoca, Roma'da ondan çok şey öğrendim, Türkiye'de de başarılı olacağına inanıyorum. Ona buradan başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammed Şengezer: "Hedefimiz tabii ki finale gitmek"

Sol diz ön çapraz bağı kopan Doğan Alemdar'ın yerine milli takım kampına davet edilen Muhammed Şengezer, "Doğan kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ozan Kabak ve Enes de talihsiz sakatlık yaşadı. Buraya hazır şekilde geldim, kaleci antrenörlerimle her zaman çalışıyordum. Kampta arkadaşlık çok üst seviyede, Zeki ve ben 17 yıldır arkadaşız, sanki herkes öyle. Herkes çok mutlu, şu an çok iyi gidiyor. Önümüzde ciddi bir maç var, hocamızın eşliğinde iyi hazırlanmaya çalışıyoruz, inşallah kazanan taraf biz oluruz." şeklinde konuştu.

Avusturya ile oynanacak son 16 turu maçını da değerlendiren Muhammed, "Turnuvada çok üst düzey takımlar var, biz de onlardan biriyiz. Takımda tecrübeli ve tecrübesiz kardeşlerimiz var. Kazanmak için her maça çıkıyoruz. Avusturya maçına da öyle çıkacağız. Hedefimiz tabii ki finale gitmek, tecrübe oluşturmak istiyoruz. Hedefimiz finale çıkmak inşallah gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

Muhammed, "Antrenmanlarda seni en çok zorlayan oyuncular kimler?" sorusuna, "Çift kalelerde tanıdığım, ligde de karşılıklı oynadığım oyuncular da var. Beni en çok zorlayan Hakan Ağabey ile Semih diyebilirim. İnanılmaz şut özelliğine sahipler. Avusturya maçını analiz etmeye çalışıyoruz, onları yenebilecek kapasiteye sahibiz. Daha iyi oyuncularımız var, inşallah gülen taraf biz oluruz." yanıtını verdi.

Muhammed Şengezer, " Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golden sonra, Altay ve Samet'le konuştun mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Talihsiz bir gol yedik, kimsenin istemeyeceği bir şey, Altay ve Samet'le konuşmadım, o golü yediğimiz için üzgünler. Antrenmanda başımıza gelmeyecek bir şey maçta başımıza geldi ama futbol bu. Kaleciler son adam olduğu için bazen sesimizi duyuramadığımız için hatalar oluyor. O konuyla alakalı konuşacak birşey görmüyorum. Gruptan çıktık, dört kaleciyiz, herkesin birbiriyle alakalı çok iyi düşünceleri var. Tüm kaleciler birbirini üst seviyeye çıkarmak için birbirimize yardımcı oluyoruz."

Milli kaleci, turnuvada beğendiği takımın sorulması üzerine ise, "İspanya takımını beğeniyorum, finalde onlarla karşılaşmak istiyorum, güzel bir maç olur." açıklamasında bulundu.