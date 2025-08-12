Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama - Son Dakika
Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama

Mourinho\'dan maç biter bitmez flaş açıklama
12.08.2025 22:14
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord'u eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldikleri maç sonrası açıklama yaparak ''Feyenoord'a karşı ikinci maçları hep kazandım'' dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazandı.

"İKİNCİ MAÇLARDA HEP KAZANDIM"

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Feyenoord'a karşı oynadığım ikinci maçlarda hep kazanan oldum" dedi. Portekizli teknik adam, hem takımının başarısını hem de bu konudaki kişisel istatistiğini gözler önüne serdi.

İşte Mourinho'nun diğer açıklamaları;

"DUYGUSAL ANLAMDA YOĞUN BİR MAÇTI"

"Duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik. O gol maçın duygusunu arttırdı."

"GÖZTEPE MAÇINA ODAKLANMALIYIZ"

"Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. Jhon Duran daha fazlasını yapamazdı. Bir sonraki turu unutup, Göztepe maçına odaklanmalıyız."

Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama

"Göztepe maçı için erteleme talebiniz olacak mı?"

"Hayır, böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok olur. Zaten çok fazla boş gün yok. Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak. Göztepe gibi bir rakip, Şampiyonlar Ligi elemeleri arasında oynamak isteyeceğiniz sonra rakiptir ama yapacak bir şey yok."

TARAFTARLAR İÇİN AÇIKLAMA

"Geçen sene takım geriye düştüğü zaman negatif reaksiyon olabiliyordu taraftardan. Bugün de gol yedik ama onlar destek verdi, takıma" ruh kattılar. İkinci golden sonra da destek verdiler."

"FEYENOORD'U HEP YENDİM"

"Feyenoord'u hep yendim, bu bir tesadüf olabilir ama Manchester United ile, Roma ile, Fenerbahçe ile hep yendim."

Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Asla kamuoyu önünde transferle ilgili yorumlar yapmıyorum. Sezon bittikten sonra başkana ve Mario Branco'ya rapor sundum. Sonra bu raporu Devin Özek'e de verdim. Sakin bir şekilde bekliyorum. Semedo'nun daha erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Semedo, Duran ve Skriniar'ın katkısını herkes gördü."

PLAY OFF AÇIKLAMASI

"Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kıyaslamasına gelince, benim sözlerimi doğru yorumlamak gerekiyor. Ben, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takım değil demek istedim. Bu konuda kimse beni suçlamaz. Ama Avrupa Ligi'nde, o turnuvayı kazanabiliriz. Geçen sene de çeyrek finale uzak değildik. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir ve pek çok takımı yenebiliriz. Şimdi dev bir takıma karşı oynayacağız. Gerçekleştirmemiz gereken büyük bir görev var. Evimizde oynayacağımız ilk maça bakalım ve sonrasına bakacağız."

Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama

"DAHA İYİ OLAN TARAF TUR ATLADI"

"İkinci golü yememeliydik ama takım çok yorgun. Orta sahalar çok fazla zorluk yaşadı. Ama oradaki maçta daha fazlasını hak etmiştik. Daha iyi olan tarafın tur atladığını düşünüyorum."

"BENFICA MUTLU DEĞİLDİR"

"Ben Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 150 maç oynadım. Ben hazırım. Hepimizin hedefi orada olmak, hazırız! Bunun için buradayız bizler! Prestij ve ekonomik anlamını biliyoruz. Oraya gitmek için büyük takımlara karşı oynayacağız. Play-off'ta Benfica ile oynayacağız ve onlar da mutlu değildir bizimle oynayacakları için, Feyenoord'u tercih ederlerdi. Bizler hazırız. Herkes istiyor."

"BUNUN İÇİN AĞLAMAYIZ"

"1-2 oyuncu daha katabilirsek iyi olur ama olmazsa da bunun için ağlamayız. Bu kadro tamamlanmış bir kadro mu diye sorarsanız, eksik var ama olmazsa da bir sorun olmaz!"

