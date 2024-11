Okan Buruk: "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Mücadale öncesi Teknik Direktör Okan Buruk ve oyunculardan Abdülkerim Bardakcı düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, AZ Alkmaar'ın Fenerbahçe ile oynadıkları maçı takip ettiklerini belirterek, "Kadro değişikliğini biliyoruz. Çok fazla sakat oyuncu vardı ama çoğu iyileşti. Bize daha hazır, daha fazla oyuncu seçeneği olan bir kadro ile çıkacaklar. Üst üste kazanamama serisi vardı ama son lig maçında kazandılar. İyi bir takımla oynayacağız, iyi bir teknik adamı var, iyi bir kadrosu var. Yarın zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Bizim hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak. Burada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Biz hafta sonu fırtına olan, rüzgarlı bir maçtan geldik" diye konuştu.

"Mertens ve Ziyech'in başarılarımızda önemli rolleri var"

Mertens ve Ziyech ile ilgili sorulara yanıt veren Buruk, " Dries Mertens'in üçüncü senesi takımda, her sene daha da gençleşiyor. Herkes yaşlanmasını beklerken o daha da gençleşiyor. Hem skora katkısı hem oyuna hem takıma katkısı, saha içi ve saha dışı katkısı çok önemli. Hakim Ziyech de geçen sene bizim şampiyonluğumuzda çok önemli bir rol oynadı. Bu sene de sakatlıkları olmuştu, oyunun devamında kullandık hep onu. O da oynamak için elinden geleni yapıyor, çok önemli oyuncular ve karakterler. Onları hem seviyoruz, hem oyuncu olarak beğeniyoruz. Takımımızın başarısı için her zaman önemli rolleri var. Hakim için bir oynama sayısı var bizde. Geçen sene de böyleydi. Oynama sayısını doldurursa 1 sene daha devam ediyor. Geçen sene bizim için şampiyonlukta çok önemli rolü vardı. Bu sene de her zaman takım içerisinde potansiyel bir oyuncu. İyi çalışıyor, formasını tekrar kazanmak için hep çalışıyor. O iyi oynadığı sürece, takım içerisinde olduğu sürece tabii ki Hakim Ziyech gibi bir oyuncuyu hiç kimse bırakmak istemez" ifadelerini kullandı.

"Bizim çok fazla joker oyuncumuz var"

Çok fazla joker oyuncularının olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Aslında bizim çok fazla joker oyuncumuz var. Yunus ve Barış öyle. Baktığınız da son maç Roland Sallai aynı şekilde çok farklı yerlerdeydi. Hem kanat beki hem forvet arkası, dörtlü oynadığımızda kanatlarda kullanıyoruz. Yarın için kimi oyuncularla ilgili bu düşüncelerimiz var. Milli takımda da Yunus önde çok başarılı bir oyun ortaya koydu. Biz de hem oyun içi bazen sistemi değiştiriyoruz. Bazen başlangıç dizilişlerimiz var ama Yunus'u önde hücumda etkili bir şekilde yarın da kullanmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Icardi ile ilgili de görüşlerini bildiren Okan Buruk, "Bugün Mauro'nun ameliyatıyla ilgili Yener hocamız açıklama yaptı. Ameliyatını orada olacak, iyileşme sürecini de orada geçirecek" şeklinde konuştu.

Bardakcı: "Allah'ın izniyle kazanmak istiyoruz"

Sarı-kırmızılı oyuncu Abdülkerim Bardakcı ise, "Zor bir maç olacağını biliyoruz ama hafta boyunca çok iyi hazırlandık, çok iyi analizler yaptık. Her şeyimiz hazır bir şekilde buraya geldik. Allah'ın izniyle kazanmak istiyoruz. Herkes biliyor ki biz bu turnuvanın en büyük favorilerinden birisiyiz. İnşallah kazanarak adım adım devam etmek istiyoruz" dedi.

Davinson ile ilgili bir soruya da yanıt veren Bardakcı, "Davinson çok kaliteli bir futbolcu. Bizim elimizde bulunan stoperlerin hepsi öyle. Kim oynarsa oynasın birbirini aratmayacak kalitede stoper tandemimiz var. Tabii ki Davinson ile oynamaktan zevk alıyorum. Beni de rahatlatıyor açıkçası. İnşallah uzun süreler beraber oynama fırsatı buluruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL