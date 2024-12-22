Pedro Malheiro\'dan İlk Gol ve Galibiyet Değerlendirmesi

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TRABZONSPOR formasıyla ilk golünü atan Pedro Malheiro "Çok önemli bir galibiyeti getiren bir gol oldu belki de. Trabzonspor formasıyla da attığım iyi gol olması dolayısıyla da ayrı bir önemi var benim için" dedi.

Süper Lig'in 17'nci hafta maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pedro Malheiro, takımına galibiyeti getiren golü değerlendirdi. Malheiro, "Bizim adımıza çok önemli bir maç, çok önemli bir galibiyetti. Mutlaka galibiyet almak istemiştik bu maçtan önce. Belki sadece 1 gol bulabildik ama daha fazlası içinde fırsatları da yakaladık. Gerekli mücadeleyi gösterdik. Bu galibiyet bizim adımıza birçok şeyi değiştirebilecek bir başlangıçtı. Bunu yapabildiğimiz için çok mutluyuz. En büyük önceliğimiz puan durumunda yükselebildiğimiz kadar hızlı yükselebilmek, hak ettiğimiz yere tekrar ulaşabilmek. Trabzonspor gibi büyük takımlarda beklentinin büyük olması normal. Bu beklentiyi karşılayamadığınız da hem siz hem de taraftarlar büyük bir üzüntü yaşıyorsunuz. Bizler de oyuncu olarak çok üzülüyoruz. Kimse bu durumda olmak istemez tabii ki" diye konuştu.

'BİRÇOK MAÇTA KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Çok önemli bir galibiyet kazandıklarını kaydeden Malheiro, "Bizim de canımızı yakan bir durum ama gün gün her gün biz de bu durumdan çıkabilmek adına iyi çalışmaya devam ediyoruz. Aslında bizim belki de bizim için eksik olan en büyük şey o şans puanı ya da puanlarını elde edebilmekti. Çünkü belki de işleri değiştirecek o noktaya gelememiştik bizim adımıza ama bu puanlar, bugün kazandığımız bu galibiyet, çok önemli bir galibiyetti. Daha önce de söylediğim gibi, birçok şeyi değiştirecek çünkü doğru yoldayız. Daha iyi oynamaya başladık. Çok daha iyi bir futbol ortaya koyuyoruz diye düşünüyorum ve birçok maçta kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

'GALİBİYET GETİREN BİR GOL OLDU'

Malheiro Trabzonspor formasıyla ilk golünü attığını için mutluluk duyduğunu belirterek, "Top bana doğru geldiğinde kafamı kaldırıp kaleye bakmaya çalıştım. Kaleye baktığımda da önünde kimse olmadığını gördüm. Sadece kaleyi gördüm. Dolayısıyla dedim ki ben buradan belki bir şey çıkartabilirim diye düşünmüştüm o an. Aslında iyi de bir şut oldu benim adıma. Çok önemli bir galibiyeti getiren bir gol oldu belki de. Trabzonspor formasıyla da attığım ilk gol olması dolayısıyla da ayrı bir önemi var benim için. Ama daha önce de bahsettiğim gibi aslında gol atmaktan ziyade benim için en büyük mutluluk veren şey takım arkadaşlarımızı, taraftarlarımızı, buradaki herkesi mutlu edebilmekti. Benim adıma çok önemli. Çok da sevindim" ifadelerini kullandı.

'HEDEFLERİMDEN BİRİ MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK'

Hedeflerinden birinin milli takımda oynamak olduğunu ifade eden Malheiro "Portekizli oyuncu olarak tabii ki en büyük hedeflerimden bir tanesi milli takımda oynamak. Milli takım formasıyla ülkemi temsil edebilmek. Ama benim önceliğim gün gün iyi çalışarak kendim geliştirerek öncelikle kulübüme yardımcı olarak Trabzonspor'un hedeflerini, Trabzonspor'un başarılarına ulaşmasına yardımcı olarak sonrasında da tabii ki eğer böyle bir şans olursa bir gün bana da bu şans gelirse tabii ki ülkemi temsil etmek, milli takımda da oynamak isterim" dedi.

'DESTEĞE HER ZAMAN İHTİYACIMIZ OLACAK'

Taraftarların desteğine ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Malheiro, "Öncelikle şunu söyleyebilirim bizi desteklesinler. Çünkü o desteğe her zaman ihtiyacımız olacak. Bizi her zaman destekledikleri gibi yine o desteğe her gün yine bütün takım arkadaşlarımızla birlikte ihtiyacımız olacak. Onlarla beraber başaracağız bunu. Burada harika bir stadyum var. Her oyuncunun oynamak istediği bir ortam var. Her oyuncunun arkasında desteğini çekmek istediği bir taraftar grubu var. Biz de oyuncular olarak bu taraftarlar grubuna, taraftarlarımızın bize verdiği desteğe layık olmaya çalışıyoruz. Gün gün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki şu an için de olduğumuz durumun Trabzonspor'a yakışmadığının da farkındayız. Ama inanın bu durumu çevirebilmek için çok çalışıyoruz ve bunda da mutlaka taraftarlarımızı desteğine ihtiyacımız olacak" diyerek sözlerini tamamladı.