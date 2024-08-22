Ali Koç'a ceza var! PFDK, olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçının kararlarını açıkladı - Son Dakika
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Ali Koç'a ceza var! PFDK, olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçının kararlarını açıkladı

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasından oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı. Kurul, saldırıya uğrayan Ali Koç'a 504 bin TL para cezası verdi. Göztepe ise 2 maç saha kapama cezası alırken, saldırgan Fatih Özkan'a da 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

22.08.2024 20:15
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasından oynanan Göztepe- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı.

ALİ KOÇ'A PARA, GÖZTEPE'YE SAHA KAPATMA CEZASI

PFDK, Göztepeli Fatih Özkan'ın saldırısına uğrayan Ali Koç'a 504 Bin TL para cezası verildiğini açıkladı. Kurul, Göztepe'ye ise 2 maç saha kapama cezası verdi.

Ali Koç'a ceza var! PFDK, olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçının kararlarını açıkladı

SALDRIGAN FATİH ÖZKAN'IN CEZASI

Fenerbahçe - Göztepe maçında sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a arkadan gelerek saldıran saldıran Fatih Özkan da 90 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Ali Koç'a ceza var! PFDK, olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçının kararlarını açıkladı

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

PFDK'danyapılan açıklamada maçla ilgili şu ifadeler kullanıldı;

"GÖZTEPE A.Ş.'nin, 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 MAÇ SAHA KAPAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜNÜ 213,214, BATI TRİBÜNÜ 224, KUZEY TRİBÜNÜ 207, GÜNEY TRİBÜNÜ 219, BATI VIP TRİBÜNÜ 225 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. görevlisi FATİH ÖZKAN'ın, akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve rakip takım kulüp başkanına yönelik saldırısı nedeniyle neticeten 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 209 ve 210 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 504.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN, müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇINDA YAŞANANLAR

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde atılması ve yere düşürülmesi damga vurdu. İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı. Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden Fatih Özkan'ın itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı. Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Ali Koç'a ceza var! PFDK, olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçının kararlarını açıkladı

EV HAPSİ CEZASI ALDI

Savcılıkta ifade veren Fatih Özkan, "Ali Koç'u saha dışına çıkarmak istedim. Yerler ıslaktı, hızımı ayarlayamadım ve istemeden sert bir şekilde ittim. Yaralama kastım yoktu." diyerek kendini savunmuştu. Ancak bu savunma, hukuki süreçte Özkan'ın ceza almasına engel olamadı. Mahkeme, Özkan'a ev hapsi cezası verdi.

ALİ KOÇ VE FENERBAHÇE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan, sarı-lacivertli camiadan ve Ali Koç'tan özür diledi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sarı-lacivertli camiadan özür dileyen Özkan, "17/08/24 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve halihazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeni ile son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim. Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi; her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Ali Y. Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm" ifadelerini kullandı.

Ali Koç\'a ceza var! PFDK, olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçının kararlarını açıkladı

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Son Dakika Spor Ali Koç'a ceza var! PFDK, olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçının kararlarını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Yücel Yetim: KOÇ a ödül verseydiniz. Komedi yine başladı Kollanan Cim Bom derler ondan sonra. 89 76 Yanıtla
    Mustafa Naz: büyükeksi göreve:) 2 1
  • Aykut Karabaş: Ali koça ömür boyu stada giremez neden verilmedi 53 52 Yanıtla
  • HASBİ 1907: Göztepe yöneticisine bir de madalya veriyoruz deseydiniz ondan başka herkes suçlu o yazık kahraman olmuş 65 32 Yanıtla
  • jackal insomnia: Ali Koç o parayı nasıl ödeyecek???? 47 15 Yanıtla
    Volkan null: Allah yardımcısı olsun çok zor tüh 2 2
  • Osman A: Aramızda toplayıp gönderelim Koça. 35 18 Yanıtla
  • Gakko 23: En az 6 ay ceza vermeleri gerekirken .554. Bin tl. Nedir bu bu parayla bahşiş dağıtır 30 21 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı: vay Trabzonspor eski başkanı şimdiki federasyon başkanı ???????????????? 31 10 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz: Ali Koç a dokunmaz o para, onun için 504.000tl 5tl gibi birşey 25 9 Yanıtla
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