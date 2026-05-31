Ortalık yangın yeri! PSG taraftarı koca şehri savaş alanına döndürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortalık yangın yeri! PSG taraftarı koca şehri savaş alanına döndürdü

31.05.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PSG'nin Arsenal'i penaltılarla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Paris'te kutlamalar şiddet olaylarına dönüştü. Araçlar ateşe verildi, iş yerleri zarar gördü ve polisle taraftarlar arasında çatışmalar yaşandı. Olaylarda en az 10 polis yaralanırken 45 kişi gözaltına alındı. Final öncesinde yüksek güvenlik önlemleri alınmasına rağmen şehirde uzun süre kaos yaşandı.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılarla mağlup ederek kupaya uzanmasının ardından Paris'te kutlamalar kontrolden çıktı. Araçlar ateşe verildi, iş yerleri zarar gördü, polisle taraftarlar arasında çatışmalar yaşandı. Olaylarda en az 10 polis yaralanırken 45 kişi gözaltına alındı.

Ortalık yangın yeri! PSG taraftarı koca şehri savaş alanına döndürdü

PSG TARİH YAZDI, PARİS SOKAĞA DÖKÜLDÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılar sonucunda mağlup eden Paris Saint-Germain, kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı. Budapeşte'deki finalin ardından binlerce PSG taraftarı kutlama yapmak için Paris sokaklarına akın etti. Özellikle Champs-Elysees çevresinde yaklaşık 20 bin kişinin toplandığı belirtildi.

Ortalık yangın yeri! PSG taraftarı koca şehri savaş alanına döndürdü

KUTLAMALAR KISA SÜREDE ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

İlk saatlerde meşaleler ve tezahüratlarla başlayan kutlamalar ilerleyen saatlerde kontrolden çıktı. Paris polisi, çeşitli bölgelerde bazı grupların iş yerlerine zarar verdiğini, dükkanları yağmaladığını ve çok sayıda aracı ateşe verdiğini açıkladı. Bazı taraftarların güvenlik güçlerine havai fişek attığı ve polis ekipleriyle çatıştığı bildirildi.

Ortalık yangın yeri! PSG taraftarı koca şehri savaş alanına döndürdü

EN AZ 10 POLİS YARALANDI

Yaşanan olaylarda en az 10 polis memurunun yaralandığı açıklandı. Şehrin 8. Bölgesi'nde bulunan bir polis karakoluna yaklaşmaya çalışan gruplara güvenlik güçleri müdahale etti. Polis ekipleri, olayların büyümemesi için çeşitli noktalarda geniş çaplı önlemler aldı.

Ortalık yangın yeri! PSG taraftarı koca şehri savaş alanına döndürdü

BARİKAT KURUP POLİSLE ÇATIŞTILAR

PSG'nin stadının bulunduğu bölge yakınlarında toplanan yaklaşık bin kişilik grup da güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Bazı taraftarların bisikletlerden barikat kurduğu, ardından bu bisikletleri ateşe verdiği belirtildi. Polise taş ve çeşitli cisimler atan gruplara müdahale edildi.

Ortalık yangın yeri! PSG taraftarı koca şehri savaş alanına döndürdü

45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer gece boyunca devam eden olaylarda 45 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Paris çevre yolunun bir bölümünün kalabalık gruplar tarafından kısa süreliğine kapatıldığı, polis ekiplerinin bölgeyi yeniden kontrol altına aldığı bildirildi. Olaylar sırasında bir fırın ve bir restoranın da zarar gördüğü açıklandı.

Ortalık yangın yeri! PSG taraftarı koca şehri savaş alanına döndürdü

PARİS'İN KORKTUĞU SENARYO GERÇEKLEŞTİ

Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Paris yönetimi olası olaylara karşı yüksek alarm durumuna geçmişti. Kent genelinde çok sayıda mağaza ve işletme vitrinlerini çelik bariyerlerle koruma altına alırken, yaklaşık 8 bin polis görev yapmıştı. Alınan yoğun önlemlere rağmen şampiyonluk kutlamalarının bazı bölgelerde şiddet olaylarına dönüşmesi dikkat çekti.

Ortalık yangın yeri! PSG taraftarı koca şehri savaş alanına döndürdü

Fransa, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Ortalık yangın yeri! PSG taraftarı koca şehri savaş alanına döndürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu yol yolcu :
    kazandı diye paris bu hale gelmiş.. ya kaybetselerdi parise ne olurdu kim bilir nihahahah 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden artacak Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden artacak
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı

10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:42
Mourinho’yla birlikte o da geri dönüyor 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
Mourinho'yla birlikte o da geri dönüyor! 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
09:14
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk Fiyatını duyan şaştı kaldı
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
08:11
İran, Hürmüz’de istediğini alıyor ABD’den benzeri görülmemiş geri adım
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım
07:10
Denizli’de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
06:57
Otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu 9 aylık bebekle ilgili yürek yakan detay
Otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 9 aylık bebekle ilgili yürek yakan detay
06:39
8 kişinin öldüğü kazadan ilk görüntüler Cenazeler metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı
8 kişinin öldüğü kazadan ilk görüntüler! Cenazeler metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı
23:54
ABD’de insanlık dışı muamele: Hamile anne ve 4 yaşındaki hasta oğlu havalimanında bir hafta hücrede tutuldu
ABD’de insanlık dışı muamele: Hamile anne ve 4 yaşındaki hasta oğlu havalimanında bir hafta hücrede tutuldu
22:29
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
22:23
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
22:18
Kanye West konseri havadan görüntülendi
Kanye West konseri havadan görüntülendi
22:01
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul’da sahneye çıktı
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul'da sahneye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 10:29:57. #7.13#
SON DAKİKA: Ortalık yangın yeri! PSG taraftarı koca şehri savaş alanına döndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.