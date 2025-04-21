Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Konya 2. Amatör Küme C Grubu'nda Beyşehir Demirspor ile Konya Maliyespor arasında oynanan 3. hafta maçı ilginç bir olaya sahne oldu.

SAHAYA GİREN KÖPEĞE KIRMIZI KART

75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 18. dakikasında saha içerisine sahipsiz bir köpek girdi. Sahada yatan köpeği görünce önce oyunu durduran hakem Murat Balıkçı, koşarak yanına geldiği köpeğe önce cebinden çıkardığı kırmızı kartı gösterdi.

HAKEM İKİNCİ KEZ KIRMIZI KARTINA BAŞVURDU

Görevlilerin sahaya girerek köpeği sözle ve severek çıkarmak istemesine rağmen yattığı yeri terk etmemesi üzerine kırmızı kartını bir kez daha çıkaran hakem, köpeği kucağına alarak çizginin dışına çıkardı.

TRİBÜNLERDEN ALKIŞ ALDI

Hakemin köpeği kucaklayarak saha dışına çıkarması tribünlerden de alkış aldı. Oyunun durduğu bu anlarda futbolcular da saha kenarına koşarak su ihtiyaçlarını giderdi. Müsabaka 90 dakika sonunda 1-1 tamamlandı.