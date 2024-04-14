Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Gökçe Tuncer 3. Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Batman'da düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Kız ve Erkek Grup Müsabakaları'nda Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Gökçe Tuncer 3'üncü oldu.
3-5 Nisan 2024 tarihlerinde Batman'da yapılan ortaokullar arası grup müsabakalarında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Gökçe Tuncer 3'üncü olarak Şahinbey'in ve Gaziantep'in yüzünü güldürdü.
"Sporcumuzu tebrik ediyorum"
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel "Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Kız ve Erkek Grup Müsabakaları'nda Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Gökçe Tuncer 3'üncü olarak şehrimize bir madalya daha kazandırdı. Alınan başarılar amatör branşlara olan yatırımlarımızın karşılığıdır" dedi.
25 ilden 310 sporcu katılıyor
19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılan ve 4 gün süren müsabakalara Türkiye'nin birçok ilinden yüzlerce sporcu katılım sağladı. Batman'ın yanı sıra Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerinden toplam 310 sporcu katılırken illerinin şampiyonları gruptan çıkmak için büyük bir mücadele verdi. Kız ve erkeklerde 27-30-33-36-40-45-50-57 ve +57 kilogramlarında yarışan sporculardan ilk üçe girenler Türkiye finaline yükseldi. 4 gün süren turnuvaların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi. - GAZİANTEP
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