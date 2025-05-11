Salomon Çeşme Maratonu'nda Zafer Ahmet Bayram ve Aylar Ghazvini'nin

(İZMİR) - Salomon Çeşme Maratonu'nda erkeklerde 2: 45: 17.10'luk derecesiyle Ahmet Bayram, kadınlarda 3: 08: 03: 61'lik derecesiyle İranlı sporcu Aylar Ghazvini birinci oldu.

"Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganıyla düzenlenen Salomon Çeşme Maratonu, 42K, 21K ve 10K'lık parkurlarda gerçekleşti. Yarışa 29 ülkeden 2 bin 606 sporcu katıldı.

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğindeki organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliğinin katkılarıyla, Garmin, Medicana Sağlık Grubu, Pınar Protein, Züber, Take34, PT Academy Hizmet/Ürün sponsorluğunda, Adım Adım sosyal sorumluluk ortaklığında düzenlendi.

Organizasyonda 42K ve 21K'lık parkurlar Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndan, 10K'lık parkur Alaçatı'dan start aldı. Startları; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Yavuz Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Çeşme Belediyesi Meclis Üyeleri Cengiz Şenaylar ile Süleyman Tonga, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney verdi.

29 ülkeden 2 bin 606 sporcu

Salomon Çeşme Maratonu'na Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Tacikistan, İsviçre, ABD, Rusya, Hollanda, İsrail, Etiyopya, Meksika, Birleşik Krallık, Fas, İran, Kanada, Almanya, Litvanya, Norveç, Slovenya, Endonezya, Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Suriye, Sırbistan, Hindistan, İtalya, Romanya, Malezya ve KKTC'den 2 bin 606 sporcu katıldı.

Organizasyonun 42K'lık parkurunda 89, 21K'lık parkurunda 517, 10K'lık parkurunda ise 2 bin sporcu ter döktü. Parkurlarda 1012 kadın, 1594 erkek sporcu koştu.

'Adım adım' ile STK bağışı

Salomon Çeşme Maratonu, önemli bir projeye de ev sahipliği yaptı. Adım Adım ile yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için koşucular tarafından bağış toplandı. Toplanan miktarın bağış kampanyasının son tarihi olan 26 Mayıs Pazartesi gününe kadar 10 milyon TL'ye ulaşması hedefleniyor.

42K'da dereceye girenler

Salomon Çeşme Maratonu'nun 42K'lık parkurda erkeklerde 2: 45: 17.10'luk derece elde eden Ahmet Bayram kürsünün zirvesinde yer aldı. İkinciliği 2: 53: 30.50'lik derecesiyle Fransız sporcu François Xavier Martin, üçüncülüğü 2: 53: 47.69'luk derecesiyle Suat Karoğlu elde etti.

Kadınlarda birinci 3: 08: 03: 61'lik derecesiyle İranlı sporcu Aylar Ghazvini, ikinci 3: 36: 44.19'luk derecesiyle Yunan sporcu Maria Moniodi, üçüncü 3: 49: 23.01'lik derecesiyle Anna Galatoula oldu.

21K'da dereceye girenler

21K'da erkeklerde birinciliği 1: 18: 16.37'lik derecesiyle Kerem Baybatur elde ederken ikinci 1: 19: 19.50'lik derecesiyle Fatih Can, üçüncü 1: 20: 47.09'luk derecesiyle Taylan Dağ oldu.

Kadınlarda 1: 32: 58.53'lük derecesiyle İpek Öztosun Bezdan birinci, 1: 37: 34.43'lük derecesiyle Gülşen Çerçi ikinci, 1: 38: 24.90'lık derecesiyle Yasemin Hamamcı üçüncü oldu.

10K'da dereceye girenler

10K'da erkeklerde birinciliği 0: 32: 44.74'lük derece elde eden Ercan Geleş, ikinciliği 0: 35: 13.60'lık derecesiyle Mehmet Aydıngör, üçüncülüğü 0: 35: 54.64'lük derecesiyle Eren Moray elde etti.

Kadınlarda 0: 40: 22.38'lik derece elde eden Salomon Türkiye sporcusu Aysel Yalaç Dolay kürsünün zirvesinde yer aldı. İkinci 0: 41: 10.12'lik derecesiyle Derya Köse, üçüncü 0: 41: 40.04'lük derecesiyle Özlem Işık oldu.

Ödüller verildi

Salomon Çeşme Maratonu'nun ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Yavuz Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Çeşme Belediyesi Meclis Üyeleri Cengiz Şenaylar, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Enver Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney katıldı.

Öte yandan paralimpik kategorisinde 10K'da yarışan görme engelli sporcu Nurdan Kılıçlı ile eşlik eden Vedat Ekiz'e Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ödül takdim etti.