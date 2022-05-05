Şampiyonluk sevincini aydınlatma direğine tırmanıp kutlayan taraftar: Muazzam bir manzara vardı - Son Dakika
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Şampiyonluk sevincini aydınlatma direğine tırmanıp kutlayan taraftar: Muazzam bir manzara vardı

05.05.2022 21:43

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları büyük sevinç yaşadı. Şehir meydanında 100 bin taraftarın katıldığı kutlamalar esnasında aydınlatma direğine çıkan ve paylaşılan görüntüleri dünya çapında ilgi çeken Ziya Alemdar , "O an hiçbir şey aklıma gelmedi. Buradaki amcalar beni uyardı, 'çıkma düşersin' dediler. Aşağıdan direği sallayanlar olduğu için 2 tane direk değiştim. Muazzam bir manzara vardı" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması sonrasında şampiyonluğunu ilan etmesi kentte büyük coşkuyla karşılandı. Karşılaşmanın ardından kent meydanında toplanan 100 bin kişinin coşkulu kutlama görüntüleri dünyada yankı buldu. Kutlamalar sırasında tehlikeli olmasına rağmen metrelerce yükseklikteki aydınlatma direğine çıkarak eğlenceye ortak olan taraftarların görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Diğere çıkan taraftarlardan Ziya Alemdar (20), Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusunda yer almış olmanın gururunu duyduğunu söyledi. Askere gitmeye hazırlandığını söyleyen Alemdar, "Şampiyonluğu askere gitmeden görmüş oldum. Bunun gururu var içimde. Videoların da çok etkisi oldu. Böyle bir şey olacağı aklıma gelmedi. Trabzonspor'un kutlamalarında böyle güzel yer almak nasip oldu. Çok güzel bir duygu" dedi.

Şampiyonluğu aydınlatma direğinde kutlayan taraftar: Muazzam manzara vardı

"İKİ TANE DİREK DEĞİŞTİRDİM"

Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusunu yaşamak için Düzce'den geldiğini söyleyen Alemdar, kutlamalar sırasında çoşkuyla kapılan birçok taraftarın üzerinde bulunduğu direği salladığını söyledi. Bu nedenle iki kez direk değiştirdiğini belirten Alemdar, "Stada gittim ama biletler tükenmişti. Stada giremediğim için meydana gelip burada dev ekranda maçı izlemek istedim. Kalabalıktan dolayı maçı izleyemedim. O anki heyecan ve stresle 'kendimi bir direğe atayım' dedim ve direğe çıktım. O an hiçbir şey aklıma gelmedi. Buradaki amcalar beni uyardı, 'çıkma düşersin' dediler. Kimseyi umursamadım. Düşeceğim ya da elektrik çarpacağı aklıma gelmedi. Aşağıdan direği sallayanlar olduğu için 2 tane direk değiştim. Direğe çıkarken hiç zorlanmadım. Şu an istesem yine çıkarım" diye konuştu.

"HERKES BANA 'DİREKÇİ' DEMİŞ"

Aydınlatma direğinin üstünden gördüğü manzara karşısında heyecanlandığını belirten Alemdar, "Yukarıda herkesin heyecanını sanki kendim yaşıyormuşum gibi hissettim. Aşağısı çok kalabalıktı, muhteşemdi. Direğin üstünden iğne atsam yere düşmezdi. Arkadaşlarım ilk sabah uyandığımda herkes bana 'direkçi geldi' demeye başladılar. O anda anladım. Sosyal medyaya baktım, herkes bana 'direkçi' diye yazmaya başlamış. Öyle bir anı kaldı" ifadelerini kullandı.

İşte gündem olan o görüntüler;

Şampiyonluğu aydınlatma direğinde kutlayan taraftar: Muazzam manzara vardı
Şampiyonluğu aydınlatma direğinde kutlayan taraftar: Muazzam manzara vardı
YORUMLAR
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Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şampiyonluk sevincini aydınlatma direğine tırmanıp kutlayan taraftar: Muazzam bir manzara vardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonluk sevincini aydınlatma direğine tırmanıp kutlayan taraftar: Muazzam bir manzara vardı - Son Dakika
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