Samsunspor\'a Sezona Merhaba

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi ile Samsun spor Kulübü Derneği iş birliğinde 'Sezona Merhaba Resepsiyonu' etkinliği düzenledi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen etkinlik, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Tesisleri'nde gerçekleşti. Etkinlikte Samsunspor'un formaları ve 2024 – 2025 sezonuna dair özel anların yer aldığı karma fotoğraf sergisi de yer aldı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsunspor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Samsunspor Futbol Kulübü Pazarlama Departman Başkanı Zeycan Yıldırım, Samsunspor Kulübü Futbolcusu Zeki Yavru, TSYD Samsun Şube Başkanı Murat Sandıkçı, 19 Mayıs Gazeteciler Derneği Başkanı Yusuf Ziya Çakır, TSYD Samsun Şube Yönetimi, üyeler ve spor medyasından temsilciler katıldı.

'SAMSUNSPOR BU ŞEHRİN KALBİDİR'

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TSYD Samsun Şube Başkanı Murat Sandıkçı, "Samsunspor, bu şehrin kalbidir, ruhudur, hafızasıdır. Bir futbol takımı olmanın ötesinde, şehri bir arada tutan ortak değerdir. 60 yıllık bu büyük yürüyüşte nice sevinçlere, acılara, zaferlere ve mücadelelere şahit olduk. Gazeteciler olarak bizler de bu yolculuğun her anında, doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışımızla spor kamuoyuna katkı sunmayı görev bildik. Bugün de Samsunspor'umuzun geçmişine sahip çıkmak, geleceğine omuz vermek için buradayız. Bu birlik ve beraberlik, şehrimize güç, Samsunsporumuza moral vermeye devam edecektir. Nice 60 yıllara, birlikte, omuz omuza" dedi.

'60'INCI YILIMIZI DOLU DOLU KUTLAMAK İSTİYORUZ'

Samsunspor'un 60'ıncı yılını dolu dolu kutlamak istediklerini ifade eden Samsunspor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, "Sezona başlarken 60'ıncı yıl kutlamalarımızı sadece bir güne sızdırmayalım, bir takvim yılı boyunca şehrimizin bütün dinamitleriyle beraber Samsunsporu olarak birlikte olalım ve 60'ıncı yılımızı dolu dolu doyasıya kutlamak istedik. Bu bağlamda Samsunsporumuzla birlikte TSYD Samsun Şubesi ile birlikte 'yeni sezona merhaba' diyoruz" diye konuştu.

'BELEDİYE OLARAK SAMSUNSPOR'UN DAİMA YANINDAYIZ'

Samsunspor'un daima yanında olduklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak, Samsunsporumuzun daima yanındayız. Bu noktada gençlerimize ve çocuklarımıza Samsunsporluluğu aşılamak için ilçe genelinde çeşitli projelere imza atıyoruz. İlçemiz muhtarlık binalarını Samsunspor'unuzun renklerine boyuyoruz. Bunun yanı sıra Derebahçe Mahallemizdeki bir parkımızı yeniden inşa ettik ve içerisinde bir anıtın bulunduğu Samsunspor Parkı'nı hemşehrilerimizin kullanımına sunduk" şeklinde konuştu.

'SAMSUNSPOR DEYİNCE BENİM AKLIMA 1989 KAZASI GELİYOR'

Samsunspor deyince aklına 1989 kazası geldiğini belirten CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "TSYD Samsun Şubesinin bir ahde vefa, bir geleneksellik oluşturmak amacıyla Samsunporumuza destek, marka değerini yükseltmesine dönük bu tür etkinliğinin 2'nci yılında belki 100 yıllar sürecek bu geleneğin devamı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Samsunspor ile ilgili benim aklıma 1989 kazası geliyor. O kazada kaybettiğimiz futbolcularımızı, teknik direktörümüzü, yöneticilerimizi anmadan geçmek istemiyorum. Hakikaten temelleri atılan Samsunspor sevdasını bütün Türkiye'ye dayanışmayı gösteren bir hadiseydi. Dolayısıyla bugün çok önemli bir etkinlik olduğunu bir kez daha söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

'ATATÜRKLÜ ARMAMIZ 60'INCI YILINDA LİGDE 3'ÜNCÜ OLARAK BİZE BU ONURU YAŞATTI'

Samsunspor'un 60'ıncı yılında Süper Lig'de 3'üncü olarak ligin en başarılı takımı olduğunu ifade eden YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "2025-2026 sezona Merhaba etkinliğinde TSYD Samsun Şube Başkanı Murat Sandıkçı başkanımızın koordinasyonunda sizlerle buluşmuş durumdayız. Tabi ne mutlu bize ki Samsun'u çok sevenler, Samsun'un bütün markalarını aynı şekilde çok sevenler, içten sevenler olarak böylesi bir değerli buluşmaya Samsunspor tarihinin en başarılı sezonlarından birinde birlikte tanıklık ediyoruz. Samsunspor bu sene 60'ıncı kuruluş yıldönümünü idrak ediyor. Atatürklü formamız, armamız 60'ıncı kuruluş yıldönümünde ve bununla birlikte Samsunspor 60'ıncı yaşına Türkiye Süper Ligi'nin 3'üncü en başarılı takıma olarak girme onurunu yaşadı ve bizlere de bu onuru yaşatıyor. 60 yaşında Avrupa yolunda bir Samsunspor var. Emek veren herkesi en kalbi duygularla kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi.