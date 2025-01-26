Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak "Yapı" ve Galatasaray sözleri - Son Dakika
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak "Yapı" ve Galatasaray sözleri

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Samsunspor Başkanı Yüksek Yıldırım, Türk futbolunun gündemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Yapı"nın 4 büyüklere hizmet ettiğini belirten Yıldırım, "Türkiye'de 'lobi' işini en iyi yapan kulüp Galatasaray'dır. TFF ve MHK ile olan ilişkileri diğer kulüplere göre daha ileride" diyerek tartışmaları yeniden alevlendirdi.

26.01.2025 19:16  Güncelleme: 19:36
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Samsunspor Başkanı Yüksek Yıldırım, Trendyol Süper Lig ve gündemindeki konular hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Türk futboldaki yapı tartışmalarıyla ilgili de çok konuşulacak sözler sarf etti.

"BU 'YAPI' 4 BÜYÜKLERE HİZMET EDİYOR"

Yüksel Yıldırım, Ekol TV'de katıldığı programda "Herkes 'yapı' diye bir şey konuşuyor. Var gibi gözüküyor ama kimse çıkıp da tanımlayamıyor, derin devlet gibi bir şey. Bu 'yapı' 4 büyüklere hizmet ediyor ama en azını yıldızına bakarsak Trabzonspor alıyor" dedi.

"LOBİ İŞİNİ EN İYİ GALATASARAY YAPIYOR"

Galatasaray'la ilgili konuşan Yüksel Yıldırım " Türkiye'de 'lobi' işini en iyi yapan kulüp Galatasaray'dır. TFF ve MHK ile olan ilişkileri diğer kulüplere göre daha ileride." ifadelerini kullandı.

"15 BAŞKANIN İKİNCİ TAKIMI VAR"

Yüksek Yıldırım, Galatasaraylı olduğu yönündeki eleştirilere "Neymiş, ben başka bir kulübü tutuyormuşum! Çıkın bakın, 19 kulübün 15'inin başkanının ikinci takımı var. Antalyaspor Başkanı Fenerbahçeli, Mecnun Başkan eski Sivasspor Başkanı Fenerbahçeliydi, Göksel Gümüşdağ Galatasaraylı, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe Kongre Üyesi, Eyüpspor Başkanı Galatasaray Kongre Üyesi. Baksınlar hadi! Bir tek benim mi ikinci bir takımım var?" diyerek cevap verdi.

"BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASINI YAZDIM"

Beşiktaş ile yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Yüksel Yıldırım "8 Aralık'ta menajerler vasıtasıyla Beşiktaş, bizim hocaya 'Düşünür müsün?' diye sormuş. Hocamız ise 'Hiçbir yere gitmiyorum, memnunum.' demiş. Bizim hoca aptal değil! Beşiktaş ile benim problemim asla olmaz ama Beşiktaş Kulübü'nün haddini bilmeyen bir sayfa yazısını bir kenara yazdım" şeklinde konuştu.

SERGEN YALÇIN'A CEVAP

Sergen Yalçın'ın kendisine olan tepkisine cevap veren Yüksel Yıldırım "Sergen Hoca akıllı bir adam. 'O kaosun içine neden girsin?' dedim. Sergen Hoca, 'Benim neler çektiğimi biliyor mu?' diye bana çıkıştı. Ben bunları nereden bilecektim" açıklamasını yaptı.

TRABZONSPOR TARAFTARININ TEPKİSİ

"Trabzonlular 'Samsunspor, Kuzeyin Kralı' dediğiniz için size kızgın" hatırlatmasıyla ilgili konuşan Yüksel Yıldırım "Ama doğrusu bu. Samsun yaşam için Karadeniz'de 1 numaralı şehir. Hedefim Samsunspor'u şampiyon yapmak" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım\'dan ortalığı karıştıracak "Yapı" ve Galatasaray sözleri

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Son Dakika Spor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak 'Yapı' ve Galatasaray sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Talat Yelbuz:
    GALATASARAY YAPI NIN SAPIDIR, ISTEYENE ,HAKEDENE VERIR ODUNU. 122 238 Yanıtla
    mehmet:
    ÖNCE ANANASA VER 19 10
  • Vadaa:
    Yapi demek gs demektir 194 101 Yanıtla
    İsmail Gar:
    sapıda fenermi?? 14 19
  • Vatanperver:
    Ulan yvşaklar bu ülkede Bursaspor ve Başakşehir şampiyon olurken yapı yok muydu? Oldum olası 4 büyükler bu ülkede kollanmaktadır bu yeni birşey değil , bunun da canlı yayın geliri dahil pek çok faktörü vardır. Bir de aklına esen GS a çatıyor hayırdır? GS halen ve herşeye rağmen bu ligin en az 3 gömlek üstündedir, destur diyin bakalım.. 140 148 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Gaysaraylı bile itiraf ediyor. Ama kör taraftarı görmüyor işine gelmiyor 167 96 Yanıtla
    Mustafa Görmüş:
    çünkü oe onlar 4 1
    İsmail Gar:
    çavuşoğluda itiraf esiyor körmüsün görmüyorsun. 4 0
    uğur aksakallı:
    çünkü oe onlar BURDAKİ OE NİN HASISIN SEN BENCEDE 0 0
  • Ali Akbalık:
    Bizde seni bir kenara yazdık, unutmayacağımızdan emin olabilirsin. 77 36 Yanıtla
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