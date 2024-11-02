Selin Eren Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Selin Eren Gümüş Madalya Kazandı

Selin Eren Gümüş Madalya Kazandı

Selin Eren, Slovenya'daki şampiyonada gümüş madalya kazanarak başarılarına devam ediyor.

02.11.2024 11:23
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ANTALYA'da ailelerin çocuklarını getirdiği, gençlerin paten sürdüğü, eğlence amaçlı buz pistinde antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanan Selin Eren (26), Slovenya'da yapılan ve 22 ülkeden sporcunun yer aldığı International Swan Ghallenge'da gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşadı.

Antalya'da 8 yaşında bir alışveriş merkezinde gördüğü buz pistinde paten süren Selin Eren, televizyonda izlediği yarışmaların ardından buz pateni sporcusu olma hayali kurdu. Buz patenine ilgisi artan Selin, çocukluğunda bu sporu öğrenmek için bir süre kursa gitti. Antalya'da buz pisti olmaması nedeniyle buz patenine devam edemeyen Selin, kentte eğlence amaçlı buz pateni pisti kurulmasının ardından profesyonel olarak bu sporu yapmaya karar verdi.

MADALYA GURURU

2019'da antrenörüyle çalışmalara başlayan Selin Eren, pandemi nedeniyle spora ara vermek zorunda kaldı. Pandemi döneminde caddede paten süren Selin Eren, kısıtlamaların sona ermesinin ardından antrenmanlara başladı. Her gün antrenman yapan Selin Eren, katıldığı ilk şampiyonada bronz madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Geçen yıl 11 Haziran'da Ankara'daki Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda genç masterler kategorisinde üçüncülük elde eden Selin Eren, Antalya'da bu branşta madalyalı ilk sporcu oldu.

HEDEF, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Ailelerin çocuklarını getirdiği, gençlerin paten sürdüğü, eğlence amaçlı buz pistinde çalışmalarına devam eden Selin Eren, haziranda Samsun'da yapılan Türkiye Yetişkinler Buz Pateni Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti. Çalışmalarını sürdüren Selin Eren, 18-21 Ekim'de Slovenya'da yapılan ve 22 ülkeden sporcunun yer aldığı International Swan Ghallenge'da ikinci oldu. Avrupa kupasında gümüş madalya kazanma gururunu yaşayan Selin Eren, dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi.

'KALABALIK OLDUĞU İÇİN ANTREMAN ÇOK ZOR'

Gelecek yıl şubat düzenlenecek International Skate Berlin adlı yarışmaya Selin Eren, 2026 ve 2028'de yapılacak dünya şampiyonalarına katılıp, altın madalya kazanmayı hayal ettiğini belirtti. Eğlence amaçlı kullanılan buz pistinde antrenman yapmanın zorluklarını anlatan Selin Eren, "Buz pisti kalabalık olduğu için antrenman çok zor. Antrenman yaptığım sahanın 4 kat büyüklüğündeki pistte yarışıyorum. Bunun dezavantajı çok fazla. Antrenman yaptığım sahada aileler, çocuklarıyla keyifli vakit geçirmek için bulunuyor. Kalabalık olduğu için antrenman yaparken sorular soran oluyor. Pistin kalabalık olmasından çarpışma riski çok yüksek, biraz tehlikeli ama çalışmalarıma devam ediyorum" dedi.

TÜRKİYE'YE BİRİNCİLİK GETİREN ŞARKI İLE PERFORMANS YAPACAK

Geleceğe yönelik hayallerini anlatan Selin Eren, "8 yaşında alışveriş merkezinde gördüğüm buz pistiyle bu sporu sevdim. Antalya'da buz pisti olmadığı için devam ettiremedim. Antalya'da 2019'da eğlence amaçlı buz pisti açıldıktan sonra çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için spora döndüm. Çocukluk hayalimi 20'li yaşlarda gerçekleştiriyorum. Yaz sporlarının yoğun olduğu Antalya'da bu sporu eğlence amaçlı kullanılan pistte çalışarak yapmak çok zor. Türkiye'deki yarışmalarda üçüncülük elde ettim. Avrupa'daki yarışmada 2'nci oldum. Gelecek yıl Almanya'da yapılacak şampiyonaya hazırlanıyorum. Sonraki yıllarda Finlandiya ve Almanya'daki dünya şampiyonasında madalya kazanmayı hayal ediyorum. Şampiyonada Sertab Erener'in Eurovision'da seslendirdiği 'Everyway That I Can' şarkısıyla performans sergileyeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Selin Eren Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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