Serdar Dursun: Beşiktaş'a kazanmak için gideceğiz - Son Dakika

"Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyorum"

"Bu sene çok talihsizlikler yaşadım"

"İsmail Hoca bana güvendi""Her maça gol atmak için çıkarım""Arda inşallah kısa zamanda Avrupa'ya gider""Jeneriklik goller taraftar ve oyuncu için daha iyi oluyor""Genç oyuncular kendilerine güvensinler" "4-3-3'ün önünde oynamayı seviyorum" "Süper Lig'de kariyerli oyuncular var"

Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, " Beşiktaş'a kazanmak için gideceğiz" dedi.Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. İdman öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başladı. Serdar Dursun, Beşiktaş derbisini kazanmak istediklerini ifade ederek, "Özel bir maç, derbi. Kazanmak için gideceğiz. 3 maçımız kaldı. İnşallah 3'te 3 yapıp sezonu iyi şekilde bitirmek istiyoruz" dedi. "SEZONU EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRMEK İSTİYORUM" Geçen sene gol kralı olduğunu hatırlatan Serdar Dursun, "Bu sene de birinci sıralarda 14-15 gollü oyuncular var. 1 gol kaldı. 3 maç var. Ondan önce de açıklamıştım. Herkes bu seviyeye gelince gol krallığını kovalamak isteyecektir. Herkes gol kralı olmak istiyor. Tabii 3 maçta atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Birinci sırada bulunmak istiyorum. Bu performans seneye için yeter mi? Fenerbahçe'de her zaman üst seviye. Her zaman transfer olur forvetler gelir starlar gelir diyelim. Ben de üstüne koymak istiyorum. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Seneye bakalım ne olacak ne bitecek. Kim gelirse gelsin ben performansımı gösterip, birinci forvet olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. "BU SENE ÇOK TALİHSİZLİKLER YAŞADIM" Serdar Dursun, sezona sakatlıkla başladığını ifade ederek, "Bu sene ben çok talihsizlikler yaşadım. Geldiğim ilk maç sakatlandım bu beni geri attı. Az oynadım. Şimdi gol krallığına da bakarsak, en az ilk 11 oynayan benim. En az dakika alan benim ilk 10 sırada. Son 2 aydan beri daha doğru dürüst ilk 11 oynuyorum. Bir forvet için ilk 11 oynamak her zaman önemlidir. Bakalım seneye ne olacak. İnşallah herkes için iyi olur" şeklinde konuştu. "İSMAİL HOCA BANA GÜVENDİ" Teknik direktör İsmail Kartal'ın kendisine güvenerek ilk 11'de oynattığını kaydeden Serdar Dursun, "Takım olarak istediğimiz performansı gösterdiğimizi düşünüyorum. İsmail Hoca geldiğinden beri şu an Avrupa'da son dönem 15-16 maçta en yüksek istikrarı yakaladık. Bana güvenerek üst üste 11 oynattı. Takımdaki çoğu oyuncu artık her hafta üstüne koyarak oynuyor. Her hafta ilk 11 oynamaya başladı. 4-3-3 sistemine döndü ben de bu sistemde pivot santrfor ya da sahte 9 olarak daha çok topla oynamama müsaade ediyordu. Bazı hocalar defansın arkasında dikili kalmanı ister. Hoca istiyor ki sürekli ön tarafta gezebilirim, kenarlara gelebilirim, pas bağlantısında yardımcı olabilirim. Benim için en önemli şey kafa olarak oynarsan top gelirse daha rahat çıkıyorsun. Hocaya da teşekkür etmek istiyorum. Bana güvendi, oynattı. Bazen olur ya 2-3 maç gol atamazsın direkt yedeğe çekilirsin. Öyle bir şansım da oldu" diye konuştu. "HER MAÇA GOL ATMAK İÇİN ÇIKARIM" 14 gole ulaştığını ve önlerinde 3 maç kaldığını belirten Serdar Dursun, "Bakalım sezon sonu ne olacak. Ben her zaman çift hanelere ulaşmak istiyorum. 10 gol 20 gol diye söyleyemem. Her maça gol atmak için çıkarım. Her maça kafa olarak gol asist ile başlarım. Tabii bir rakam olarak şu an 14, daha fazla oynasaydım 20-22 olabilirdi. Kafa olarak biraz hep hayal gücüm yüksektir" dedi. "ARDA İNŞALLAH KISA ZAMANDA AVRUPA'YA GİDER" Arda Güler hakkında görüşleri sorulan Dursun, "Arda'yı yazdan beri tanıyorum. İlk idmanlarda gördüm. Kendini belli ediyor ister istemez. Herkes anlıyor çok değişik bir yeteneği olduğunu. Çok genç daha 17 yaşında. Bu sene oynadığı seneye göre çok müthiş işler yaptı. Çok da iyi ve temiz bir çocuk. Fenerbahçe gibi camialar çok büyük. Hele Türkiye'deki genç oyuncular için böyle baskılarla oynamak zordur. İlk sene biraz daha kolaydır ama seneye Arda için nasıl olacak onu bilemem. İnşallah sakatlık bela olmadan kendini geliştirir. Kişilik olarak böyle kalır. Fenerbahçe zordur, ister istemez acayip oyuncular var. Forma rekabeti de olacak. İnşallah son maçları da iyi geçirip Avrupa'ya en kısa zamanda gider" diye konuştu. "JENERİKLİK GOLLER TARAFTAR VE OYUNCU İÇİN DAHA İYİ OLUYOR" Farklı vuruşlarla goller atmayı sevdiğini kaydeden Serdar Dursun, "Ben sürekli böyle bir şeyler denerim. Küçüklüğümden beri. Vuruş özellikleri gibi kendimi geliştirme açısından. Röveşata golleri de atmıştım önceki dönemlerde. Şu an Fenerbahçe'de acayip değişik bir golüm daha olmadı. 3 maçım var. Bir penaltı oldu, değişikti. Gol goldür, her gol önemlidir. İnşallah jeneriklik goller taraftar ve oyuncu için daha iyi oluyor" dedi. "GENÇ OYUNCULAR KENDİLERİNE GÜVENSİNLER" Serdar Dursun, kariyerinde 24 yaşından sonra bir sıçrama yaşadığını ifade ederek, "Zamanından bende çok video ve fotoğraflar var. 22 yaşında maçlara gelirdim 2'nci ligde oynuyordum. Karagümrük zamanındandı o video. Ben her zaman kendime inanmış bir oyuncuydum. 2'nci Lig'de oynuyordum ama 'bir gün orada olacağım' diye kendime söylüyordum. İnanıyordum ve dua ediyordum. Bu yaz böyle teklif olunca buraya geldik. Böyle bir before-after videosu çektik. Güzel oldu. Her zaman gençler veya benim gibi Süper Lig'e gelip oradan bir alt lige oradan 2'nci Lig'e düşen oyuncular için bir umut kaynağıdır. Ben de öyle süreçler yaşadım. Bazı oyuncular böyle yerlerde başlar ben biraz düştüm diyelim. 24'ten sonra bir kariyer sıçraması oldu. Kazıya kazıya oldu. Kariyerime bakarsak nereden nereye geldim. İnşallah genç oyuncular için umut olur. Burada da oluyor. Oynayamıyorlar bir gidiyorlar 2'nci Lig'e, 32üncü Lig'e ve kafaları 'acaba bitti mi' diye karışıyor. Genç oyuncular kendilerine güvensinler. Benim kariyerim de böyle oldu" şeklinde konuştu. "4-3-3'ÜN ÖNÜNDE OYNAMAYI SEVİYORUM" 4-3-3'ün önünde oynamayı sevdiğini kaydeden Serdar Dursun, "Sahte 9 tarzı. Bazen 10 numaraya gelip oyun kurmayı ya da kanatlara gitmeyi. 3-4-3'ün önü de güzel oluyor. Benim için en önemli şey yeter ki top öne gelsin. Yeter ki ceza sahasında topla buluşayım. Sistem fark etmiyor" ifadelerini kullandı. "SÜPER LİG'DE KARİYERLİ OYUNCULAR VAR"

Süper Lig'in zorlu olduğunu aktaran Serdar Dursun, "Katı bir savunma yapılan bir lig. Bireysel oyuncu olarak yetenekli bir lig. İyi kariyerli oyuncular var. Benim için de tuhaf hiç böyle Süper Lig'de oldu mu? Son 3 haftaya girdik. Birinci 15 golde her lige bakarsak 18-20-25 civarında oluyor. Cevaplamam biraz zor. Belki ligden belki defanstan kaynaklı belki oyuncular yeteri kadar performans göstermedi" dedi.