Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika
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Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu.

25.07.2023 19:28

Heyecanla beklenen Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Angelino da ilk 11'de yer aldı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Zalgiris'le karşı karşıya geldiği mücadele Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda oynanıyor. 19.00'da başlayan karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetiyor.

ANGELİNO DA KADRODA

Galatasaaray'ın yeni transferi Angelino, bu mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

ZALGIRIS, 29. RESMİ MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı.

ZALGIRIS'İN KARNESİ GÜZEL

Başkent Vilnius temsilcisi, Litvanya liginde 23 müsabakada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Zalgiris, Litvanya Süper Kupası ve Litvanya Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

STRUGA'YI ELEDİLER

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla eledi.

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray;

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo Yunus, Kerem, Barış Alper.

Zalgiris;

Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi.

CANLI ANLATIM

24' Angelino sol kanattan ortasını yaptı. Yine savunma topu karşıladı.

20' Orta alanda topla buluşan Yunus Akgün çalımlarla ilerleyip ceza alanı içinde şutunu çekti. Top direkten döndü.

19' Angelino sol kanatta topla buluşup ceza alanına ortaladı ancak Barış Alper'den önce savunma kafayı vurdu.

12' Galatasaray'da orta alanda rakibini düşüren Berkan Kutlu sarı kart gördü.

11' Zalgiris'te Mathias Oyewusi'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

9' Hızlı gelişen Galatasaray hücumunda Zaniolo sağ kanatta topla buluşup ortasını yaptı, Barış Alper'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

7' Zalgiris yine hızlı çıktı. Adama Fofana'nın sol kanattan bindirip içeri çevirdiği topu Nelsson kornere gönderdi.

6' Galatasaray etkili geldi! Sergio Oliveira'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Gertmonas kornere çeldi.

4' Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu ceza alanına ortaladı ancak Zaniolo ve Barış'tan önce kaleci topu kontrol etti.

1' Zalgiris - Galatasaray maçı başladı. Başarılar Galatasaray!

YORUMLAR (1)
  • Azra x: Maçı izleyemiyom Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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