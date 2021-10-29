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32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası - Son Dakika

32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

29.10.2021 17:37
32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Cumhuriyet Kupası'yla tamamlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Cumhuriyet Kupası'yla tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye, Avustralya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Kazakistan, Letonya, Romanya, Rusya, Ukrayna'dan 123 yelkenli yat ile bin 300 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak körfeze açılan yatlar, yarış için bir süre rüzgar bekledi.

Uygun rüzgarın çıkmasının ardından Marmaris Körfezi'nde IRC Division ve IRCCHR Division sınıfı yatlar, start aldı.

32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, klasik etabın bitişiyle tamamlandı.

Körfezde yarışan yatlar, balonlarını açarak görsel şölen oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve tatilciler cep telefonlarıyla yarışları kaydetti.

Organizasyonun beşinci gününde sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

IRC1 Division: Lagertha/Sergei Musikhin

IRC2 Division: Courrier Du Coeur/Andrey Arbuzov

IRC3 Division: Baby Dracula/Vedat Tezman

IRC4 Division: Zacapa/Marina Shchegoleva

IRC5 Division: Looping/Yury Shuvalov

IRC6 Division: M2/Boris Gusev

IRCCHR1 Division: Okhotnik- Alexey Shemakin

IRCCHR2 Division: Rama-Andrei Morozov

IRCCHR3 Division: Barracuda-Fedor Druzhinin

IRCCHR4 Division: Baba Yaga-Viacheslav Frolov

32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

Cumhuriyet, Marmaris, Marina, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası - Son Dakika Spor


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